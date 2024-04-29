Аршавин оценил выступления «Спартака» под руководством Слишковича

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступления московского «Спартака» под руководством Владимира Слишковича.

«Спартак» при Слишковиче стал организованный и дисциплинированный. Пока все его идеи прокатывают. Те напрашивающиеся решения, которые встают у него перед каждой игрой, он принимает. Все футболисты стали играть лучше. Оборона «Локомотива» сыграла безалаберно в некоторых моментах», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, 28 апреля завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 26 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 41 очко.