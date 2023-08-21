Суперсерия «Краснодара» прервалась. А у кого в РПЛ рекорд по количеству побед на старте?

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и прервал удивительную серию. У команды уже было четыре победы на старте сезона. Не самый частый случай в современной истории чемпионатов России. Но совсем не гарантия того, что в конце сезона «быки» впервые в истории завоюют хоть какой-то трофей.

Но пока фиксируем – «Краснодар» на старте победил «Динамо», «Сочи», «Пари НН», «Оренбург». Плюс ничья с «Локомотивом». В данное время команда делит первое место с «Уралом».

Четыре выигрыша подряд на старте в XXI веке было только у двух команд. И обе – чемпионские. Сначала так начал «Локомотив» в сезоне-2017/2018 – забрали три очка у «Арсенала», ЦСКА, «Анжи» и «СКА-Хабаровск». Плюс – «Зенит» в сезоне-2020/2021 – повержены «Ротор», «Ростов», ЦСКА и «Тамбов».

Матч «Локомотив» — СКА в сезоне-2017/2018 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интересно, что пять побед на старте («Краснодару» для этого не хватило нескольких секунд) до этого одерживала только одна команда. Были случаи чуть с большей и меньшей цифрой. Но ровно пять раз выиграл «Зенит» на старте сезона-2018/2019 – первого при Сергее Семаке. Да, соперники на старте были не выдающимися – «Енисей», «Арсенал», «Рубин», «Урал» и «Уфа». В этом плане у нынешнего «Краснодара» всё посерьёзнее. В 6-м туре Питер оступился, сыграв нулевую ничью со «Спартаком» – редкая история для последних лет. Но главное: в конце сезона подняли первую чашку из пяти последующих.

Шесть побед подряд не было ни у одной команды в XXI веке. Но случалось семь – у «Рубина» в 2008-м и ЦСКА в сезоне-2015/2016. Естественно, обе команды выиграли те сезоны. Победная серия Казани прервалась на «Спартаке» в 8-м туре. Команда Бердыева громко проиграла 0:3. ЦСКА Слуцкого сыграл вничью с «Зенитом», а впервые уступил аж в 15-м туре. В том сезоне их было не остановить.

Но абсолютный рекорд по числу побед подряд принадлежит «Зениту». Вспоминаем сезон-2014/2015 – последний при Виллаш-Боаше. Тогда Питер забил 12 голов уже в первых двух туров – четыре в ворота «Арсенала», восемь – «Торпедо». Дальше – более скромные победы, но в том числе над «Динамо» и «Локо». А в 8-м туре грохнули «Ростов» со счётом 5:0. В принципе, уже тогда можно было вешать на шею золото, ведь отрыв достигал шести очков. Но это случилось чуть позже. Всё же пройти без потерь очков больший отрезок не получилось. Вновь не позволил «Спартак» – в 9-м туре.

Андре Виллаш-Боаш Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Так или иначе, «Краснодар», несмотря на поражение, точно остаётся претендентом на чемпионство. Очевидные прецеденты этому есть.