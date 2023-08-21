Малкома заменит бразилец, забивший всего 1 гол в Испании? И это будет дорого для «Зенита»!

«Зенит» продолжает искать замену Малкому. Времени осталось мало – до закрытия летнего трансферного окна РПЛ (14 сентября) чуть более трёх недель. Одним из кандидатов для петербургского клуба, судя по всему, остаётся бразильский вингер «Бенфики» Давид Нерес, но решить вопрос с его трансфером до сих пор не удалось. Как сообщило португальское издание Record, чемпионы России увеличили своё предложение до € 30 млн плюс € 5 млн бонусами, однако в Лиссабоне его не приняли. Возможно, вместо Давида Нереса сине-бело-голубые купят другого бразильца, причём оттуда, откуда брали Малкома – из Испании.

По информации сайта Relevo, «Зенит» пытается договориться с «Бетисом» о трансфере вингера Луиса Энрике. Согласно источнику, чемпионы России давали за 22-летнего игрока от € 20 млн до € 30 млн, а клуб из Севильи требует € 35 млн. Утверждается, что петербургский клуб может улучшить своё предложение. Между тем Transfermarkt оценивает Луиса Энрике только в € 15 млн. «Бетис» выкупал молодого бразильца у «Флуминенсе» год назад и вовсе за € 8 млн.

Любопытный факт: Малкома может заменить в «Зените» вингер, у которого… всего один забитый мяч в чемпионате Испании. В своём первом и, возможно, единственном полном сезоне за «Бетис» Луис Энрике сыграл 33 матча в Примере и набрал 1+3 по системе «гол+пас». Статистика, прямо скажем, не поражает воображение, тем более с учётом ценника на бразильца. Луис Энрике попал в основу 21 раз и сыграл 1813 минут – он был седьмым в команде по количеству проведённого времени на поле.

Единственный мяч в чемпионате Испании потенциальный новичок «Зенита» забил в январе 2023-го в выездном матче с «Райо Вальекано» (2:1). Этот гол Луиса Энрике стал победным для «Бетиса». Бразилец получил мяч, едва перейдя центр поля, красиво обыграл один в один соперника, продвинулся к штрафной «Райо Вальекано» и пробил низом с правой ноги в дальний угол.

Но если взять статистику Луиса Энрике во всех турнирах за «Бетис», то всё не так уж и плохо. В 44 матчах он забил три мяча и сделал восемь голевых пасов. Дважды отличался в Лиге Европы – на групповом этапе поразил ворота «Лудогорца» и «Ромы». Отличную игру бразилец выдал в январе этого года в полуфинале Суперкубка Испании с «Барселоной». Молодой вингер отдал две результативные передачи и помог своей команде дважды отыграться. «Барса» дожала «Бетис» только в серии пенальти.

В чемпионате Испании у Луиса Энрике четыре голевые передачи. Вот первая – в сентябрьской игре с «Вильярреалом». Бразилец вырезал с левой ноги классный кросс на дальнюю штангу, прямо на ногу Родри Санчесу.

А это – вторая. Из апрельского матча 29-го тура Примеры с «Эспаньолом». Луис Энрике ловко обыграл соперника один в один и точно прострелил.

Вот третий голевой пас бразильца. Вингер сделал его неделю спустя в гостевом матче с «Осасуной». На самом деле, Луис Энрике бил по воротам, и, если бы на пути мяча не оказался Хуан Миранда, быть бы голу.

А новый сезон Луис Энрике начал с результативного действия в первом же туре Примеры. Во встрече с «Вильярреалом» (2:1) на выезде бразилец поучаствовал в первой голевой атаке «Бетиса». Улетел за спину защитнику и здорово решил эпизод: убрал мяч под себя, после чего выкатил его под удар Айосе Пересу.

Вообще, Луис Энрике талантливый футболист, у которого может быть большое будущее. Он вызывался в молодёжную сборную Бразилии, а в ноябре 2021-го авторитетное испанское издание As писало об интересе к вингеру со стороны «Реала». В мае этого года Луис Энрике попал в топ-10 лучших дриблёров мира не старше 23 лет, по версии CIES Football Observatory: занял в рейтинге шестое место, расположившись в списке между Родриго из «Реала» и Хвичей Кварацхелией из «Наполи».

По данным Sofascore, в прошлом сезоне Примеры Луис Энрике стал лучшим в команде по количеству обводок (56, при 52% успешных). Вторым по ударам (42), попаданиям в створ (17) и выигранным единоборствам (172). Третьим по количеству заработанных на себе фолов (41). Это то, что вингер «Бетиса» может дать «Зениту» сейчас. Во всём остальном молодому игроку нужно расти. Так было и с Малкомом, который тоже переходил в петербургский клуб в возрасте 22 лет. Раскрылся в «Зените» бразилец далеко не сразу.

Луис Энрике в «Бетисе» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини по ходу прошлого сезона говорил о Луисе Энрике:

«Он умеет обыгрывать один в один, у него хорошие навыки. Луис Энрике – молодой игрок, а приезжать напрямую из Бразилии в Европу непросто. Многим футболистам требуется время, чтобы привыкнуть к тому, как они должны играть здесь. Но, судя по его адаптации, я думаю, что Луис Энрике находится на правильном пути и будет успешен в Европе».

Сейчас, когда российские клубы отстранены от международных турниров, не так-то просто привлечь классных легионеров в РПЛ. Поэтому у «Зенита» вряд ли получится заменить Малкома равным по классу игроком. Но и за тех, кто готов ехать, придётся переплачивать.