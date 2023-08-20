«Зенит» показал «Спартаку», кто реальный чемпион

«Дерби двух столиц» – за «Зенитом»! Многие эксперты называли «Спартак» фаворитом этого матча, но получилось 1:3.

Гильермо Абаскаль и Сергей Семак удивили болельщиков и, возможно, друг друга составами. У «Спартака» не попали в основу Литвинов, Зобнин и Бонгонда, а у «Зенита» остались на скамейке запасных Роберт Ренан и Кассьерра. Тактически команды тоже чуть-чуть поменялись. Красно-белые играли с ромбом в средней линии, а тренерский штаб сине-бело-голубых как будто был готов к этому и закрыл спартаковский квартет в центре за счёт четвёрки Барриос – Клаудиньо – Вендел – Мантуан. Первый тайм показал, что изначальный план Семака сработал лучше, нежели план его испанского коллеги.

В предыдущих матчах чемпионата «Спартак» показал себя очень атакующей командой и не совсем сбалансированной с точки зрения игры с мячом и без мяча. Красно-белые «отрывались» с расстёгнутой почти на все пуговицы рубашкой. Можно было предположить, что против чемпиона Абаскаль сыграет осторожнее, осмотрительнее, но – нет. С первых минут хозяева полетели вперёд с яростью в глазах, попытались задавить «Зенит» мощнейшим прессингом. Однако это подарило «Спартаку» только один момент, когда Соболев утянул за собой Алипа, а Игнатов влетел в свободную зону и пробил по воротам. Поразительно, но тот удар так и остался единственным у хозяев в створ до перерыва.

«Зенит» довольно быстро погасил этот огонь красно-белых за счёт хорошего движения, контроля мяча и быстрой перепасовки. Тут проявились все минусы сегодняшнего «Спартака» в действиях при переходах мяча. Хозяева пропускали контрвыпады команды Семака, более того, стали проигрывать единоборства и терять мячи, когда уже сине-бело-голубые высоко прессинговали один в один. По такой игре гол «Зенита» до перерыва был делом времени. В нескольких эпизодах чемпион простил претендента на титул (лучший момент – удар Сергеева в перекладину), но на исходе получаса москвичи всё же пропустили.

В голевой атаке «Зенит» разорвал опорную зону «Спартака». Красивая комбинация не завершилась ударом, а потом команде Семака повезло. После удара Вендела мяч удачно для петербуржцев срикошетил от Джикии. Хозяева уходили на перерыв под свист с трибун. Да ещё и травмированного Мозеса потеряли.

Начало второго тайма «Спартак» провёл столь же бодро, как и дебют первого. Команда Абаскаля увеличила скорость, прежде всего, движения мяча на чужой трети, кроме того, у красно-белых получалось накрывать сине-бело-голубых, когда петербуржцы выходили в ответные атаки. Три пары свежих ног (вышедшие на замены Зобнин, Бонгонда и Умяров) добавили энергии хозяевам. У «Зенита» же, показалось, стали «подсаживаться» те, кто не проходил предсезонку с командой – Вендел и Фернандес. Всего за 10 минут после перерыва спартаковцы нанесли больше ударов по воротам Кержакова, чем за 45 минут до того.

Тем не менее Вендел в этот вечер доказывал, что он лучший игрок РПЛ даже без нормальной подготовки к сезону и главная звезда чемпионата России после ухода Малкома. Семак, в отличие от Абаскаля, затягивал с заменами до 72-й минуты, а когда решился на двойную, снял с игры Фернандеса, но не бразильского центрхава. И оказался прав! Клаудиньо вырезал тончайший пас на соотечественника, Мантуан ловко заблокировал Дуарте, и Вендел благодаря этому влетел в свободную зону. Бразилец технично положил мяч в дальний угол ворот Свинова.

«Зенит» как будто успокоил ситуацию на поле ещё перед своим голом. Спартаковцы тоже подустали, стало больше брака, переходов мяча. Вернуться в игру им помог нелепый пенальти. Барриос даже не видел мяча в единоборстве с Соболевым, но действительно сыграл рукой – бесспорный фол и 11-метровый. Если, конечно, сам Соболев до того не коснулся мяча рукой. Центрфорвард «Спартака» очень хладнокровно реализовал пенальти.

«Спартак» имел шансы спастись от поражения. В концовке главной фигурой у красно-белых оказался не Промес, проведший не лучший свой матч, а Бонгонда. Бельгийский новичок и сам опасно бил, и сделал почти голевой пас на Мартинса. Но «Зенит» всё же перевёл игру на чужую половину поля, а на 90+4-й минуте сыграли замены от Семака: Сутормин, Ерохин и Кассьерра сотворили третий гол. Он снял все вопросы о победителе. Колумбиец издевательски послал мяч между ногами Хлусевича.

«Зенит» заслуженно выиграл в Москве и обошёл «Спартак» на очко.