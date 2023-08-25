ЦСКА отыграется за дерби на «Оренбурге», а «Факел» удивит «Краснодар»? 6-й тур РПЛ. LIVE

Ну и главное: сядет ли Вадим Евсеев на стул посреди технической зоны?

Сегодня, 25 августа, состоятся два матча 6-го тура РПЛ. «Оренбург» на своём поле примет ЦСКА, а «Краснодар» приедет в гости к «Факелу». Мы будем внимательно следить за этими встречами в нашем онлайне.

Последняя встреча между «Оренбургом» и ЦСКА закончилась ярко и красноречиво: месяц назад армейцы вынесли соперника в Кубке России со счётом 6:0. Это стало ещё одним подтверждением разницы в классе между командами, ведь за всю историю противостояния оренбуржцы победили москвичей всего раз – в апреле 2019-го. Прямо сейчас не кажется, что предстоящая встреча будет похожа на победную, ведь соперник разозлён поражением в дерби с «Динамо» (1:2), а хозяева на днях лишились главного тренера. Хотя бывали случаи, когда в таких ситуациях у андердога открывается второе дыхание и появляются крылья.

Что сказать о «Краснодаре» – в этом сезоне команду не узнать. Во-первых, нет того яркого и открытого футбола. Во-вторых, нет и повальных очковых потерь в простых ситуациях. Владимир Ивич сделал краснодарцев прагматичными, но всё это не имеет никакого значения, если взглянуть на статистику: оказывается, в матчах с «Факелом» краснодарцы не забивают меньше двух голов. А в прошлом сезоне встречи между клубами закончились весьма ярко – 2:2 и 3:3. Ждём такую же феерию!