«Краснодар» теперь лидер РПЛ, но с проблемами. На этот раз потеряли очки в Воронеже

«Краснодар» уже выдал исторически лучший для себя старт, однако настроение явно подпортил «Локомотив». В прошлом туре команда Владимира Ивича весь матч имела преимущество над соперником, но пропустила уже в добавленное время (1:1). Большая несправедливость. Следующий матч – не самый подходящий для поднятия настроения. Все знают, как тяжело с «Факелом» на их поле всем клубам. Тем более воронежцы явно на моральном подъёме после первой победы в сезоне над «Пари НН». Так что лёгкой прогулки точно никто не ожидал.
Интересно, что «Краснодар» ни разу не обыгрывал «Факел». Команды встречались всего трижды – 12 лет назад в Кубке, когда победили воронежцы (2:1). И дважды в прошлом сезоне – но тогда оба раза был результативный обмен голами (2:2 и 3:3).
В этот раз всё тоже началось очень бодро. Ведь уже на 12-й минуте гости заработали пенальти. Всё из-за неуклюжего действия рукой Моцпана в собственной штрафной. Видеоассистенты долго просматривали момент, но в итоге всё же пригласили Амелина к монитору. Там всё было очевидно – это пенальти. Правда, с этим у «Краснодара» не очень в последнее время – с «Локо» 11-метровый не реализовал Сперцян. В этот раз к мячу подошёл Кордоба. И снова мимо – мяч попал в штангу. Джон не забил четыре из пяти своих пенальти подряд в РПЛ. Зачем он подходил к мячу?
Вообще, в ворота «Факела» впервые назначили пенальти в этом сезоне. Хотя шёл уже 6-й тур. Учитывая, что команда играет в основном от обороны – удивительная ситуация. После эпизода с 11-метровым «Краснодар» завладел инициативой. Вообще, первый тайм гости проводили куда увереннее соперника. На 20-й минуте они имели ещё один момент, когда мог реабилитироваться Кордоба. Нападающий классно скинул мяч на Кривцова, но полузащитник пробил в перекладину.
«Факел» — «Краснодар»
Фото: vk.com/fckrasnodar
Казалось, всё идёт к голу гостей, ведь чуть ли не в следующей атаке снова мог забивать Кордоба, но мяч прошёл рядом со штангой. В первые полчаса атак хозяев почти не было видно. И они точно не несли опасность. Напрячь оборону у воронежцев вышло разве что в конце тайма, когда Аппаев сделал хороший прострел, но Максимов не дотянулся до мяча.
Вряд ли воронежцы могли быть довольны таким развитием событий. Поэтому Евсеев в перерыве сделал две замены, выпустив Долгова и Якимова – воспитанника «Краснодара». И игра изменилась. Уже в начале второго тайма «Факел» мог открыть счёт – Долгов классно навесил в штрафную, где Альшин бил головой. Но мяч врезался ту же самую штангу, куда пробил Кордоба. Счёт так и не был открыт. Зато после этого воронежцы продолжили создавать моменты – вскоре уже Аппаев хорошо бил с угла, но Сафонов справился.
Дальше большие перестановки запустил уже Ивич, сделав тройную замену. Естественно, тренер рассчитывал забрать три очка в матче с аутсайдером. «Краснодар» действительно активизировался и в концовке надавил на соперника. Оласа вырезал передачу в штрафную, где Кокшаров мог реализовывать момент, но снова рядом со штангой. А уже в добавленное время вновь опасно бил Кокшаров, но потащил Гудиев.
«Краснодар» набрал одно очко (или потерял четыре в двух последних турах?) и временно вышел на первое место в РПЛ. Уже завтра команду может обогнать «Урал». Правда, для этого нужно побеждать «Зенит» в Петербурге. «Факел» же временно поднялся на 14-е место.
- 25 августа 2023
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