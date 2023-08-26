«Может стать одним из открытий РПЛ». В «Динамо» наконец-то приехал необычный легионер

В это невозможно поверить, но «Динамо» только сейчас подписало первого новичка в летнее окно под нового главного тренера Марцела Личку, если не считать трансфер голкипера Андрея Кудравца, который оставлен в БАТЭ на правах аренды и присоединится к бело-голубым зимой 2024-го. Переход Луиса Чавеса из мексиканской «Пачуки» затянулся по не зависящим от московского клуба причинам. Теперь деньги за 27-летнего полузащитника (€ 6,5 млн, по данным Transfermarkt) наконец-то дошли от покупателя к продавцу, а новичок бело-голубых прилетел в Россию.

Чавес – первый мексиканец в истории РПЛ. Откуда только ни приезжали футболисты в чемпионат России (легионеров находили даже в Северной Корее, Ираке и на Ямайке), а вот из этой страны не было ни одного. Год назад «Динамо» почти подписало центрального защитника сборной Мексики Сесара Монтеса, но тогда из-за проблем с переводом денег трансфер сорвался в последний момент.

Ещё в середине июля мексиканские СМИ сообщили, что «Динамо» согласовало с «Пачукой» покупку Чавеса, а с самим полузащитником договорилось о контракте на четыре года. Луис очень хотел в Европу, и мексиканский клуб пошёл ему навстречу – согласился отпустить. Но потом издание As написало: трансфер может сорваться из-за финансовых ограничений. Журналисты напоминали, что из-за санкций приостановлены активы российского Центрального банка в США, поэтому американские банки не смогут принять деньги от «Динамо» за переход футболиста.

Разумеется, в «Динамо», помня об истории с Монтесом, были готовы к этому. Стороны договорились, что Чавес получит средства от московского клуба и выкупит свой контракт у «Пачуки», после чего уедет в Россию как свободный агент. Но в конце июля уже издание Record сообщило о новых проблемах: у «Динамо» не получается перевести деньги самому Луису. С той же проблемой столкнулся и ЦСКА в истории с подписанием форварда «Леона» Виктора Давилы. Более того, в середине августа сайт Fox Sports поделился собственным инсайдом: сделка сорвалась, и Чавес уйдёт в другой европейский клуб. Но это оказалось неправдой – спустя полтора месяца «Динамо» дождалось полузащитника. Стоил ли того мексиканец?

Луис Чавес полузащитник «Динамо» «Я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам и работоспособность. Может быть, предложения от других клубов и были, но я об этом не знаю. Первое предложение было от «Динамо». Я общался с главным тренером и руководством. После этого другие варианты уже не рассматривал, был сосредоточен на переходе в «Динамо».

Чавес – опытный и качественный полузащитник, игрок сборной Мексики. Первый вызов в национальную команду он получил ещё осенью 2020-го, а дебютировал за неё в июне прошлого года. С тех пор стабильно выходит в основе. В ноябре принял участие во всех трёх матчах сборной на ЧМ-2022 – с Польшей (0:0), Аргентиной (0:2) и Саудовской Аравией (2:1). Сыграл с первой и до последней минуты. В ворота саудовцев забил ударом со штрафного феноменальный гол, который стал одним из самых красивых на чемпионате мира.

Всего на ЧМ-2022 Чавес за три матча нанёс 10 ударов, в створ попал четыре раза. Вошёл в топ-3 в своей команде по количеству передач (119) и стал лучшим по количеству точных пасов, как на половине поля соперника (70), так и на чужой трети (34). Сделал пять передач под удар. Ещё Луис поделил второе-третье места по количеству выигранных единоборств (16).

А этим летом Чавес выиграл со сборной Золотой кубок КОНКАКАФ. На групповом этапе забил Гондурасу, а в полуфинале – Ямайке, за которую выступал форвард «Спартака» Шамар Николсон. В финале же Мексика победила Панаму со счётом 1:0. На сегодняшний день у Луиса 24 матча и 3+1 за национальную команду.

Луис Чавес на ЧМ-2022 Фото: Francois Nel/Getty Images

Спортивный функционер и эксперт по латиноамериканскому рынку Тимур Лепсая рассказал про Чавеса в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:

«Я уже 20 лет занимаюсь футбольным бизнесом, участвовал во многих сделках. На моей памяти за 20 лет не было ни одного иностранного игрока, который проявил бы столько выдержки, желания и принципиальности переехать в РПЛ.

Чавес может играть как «шестёрку», так и «восьмёрку». Цепкий, неуступчивый, разгоняет атаки. Главное качество — невероятные штрафные удары. Чавес – очень добротный футболист, который должен подойти под схему Лички. Луис уже сформировавшийся игрок. Думаю, на адаптацию уйдёт минимальное время, в клубе уже есть латиноамериканцы. Была проделана большая и профессиональная работа. Думаю, Лучо, как его называют, может стать одним из открытий чемпионата».

За «Пачуку» Чавес сыграл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 был признан лучшим опорным полузащитником лиги. В коллекции трофеев новичка «Динамо» есть один чемпионский титул.

Наверняка, за гостевым матчем с «Рубином» новичок будет наблюдать со стороны.