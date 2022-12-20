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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: лучшие голы, видео, самые красивые мячи, Месси, Мбаппе, Неймар, Ришарлисон

Величие Мбаппе и шедевры Бразилии. 25 лучших голов чемпионата мира — 2022
Михаил Рождественский
Самые красивые мячи чемпионата мира
Комментарии
Выбирайте самый красивый!

Чемпионат мира 2022 года — уже история. В ходе турнира некоторые болельщики сожалели, что в Катаре не хватало красивых голов, однако на самом деле ситуация далеко не такая критичная. Мы отобрали 25 лучших мячей, и это было непросто: в список не поместились выстрел Килиана Мбаппе в матче с Польшей, идеальное попадание Лионеля Месси в игре с Мексикой и даже образцовая контратака Аргентины в финале с завершением от Анхеля Ди Марии.

Голы, конечно, нужно видеть, но правила ФИФА запрещают, например, те же эмбеды видео – его просто нельзя будет включить. Поэтому мы добавили ссылки на голы в официальных обзорах. Для удобства везде проставлены таймкоды.

Теперь дело за вами! В ходе голосования голы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • ·Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшие голы чемпионата мира — 2022
Ришарлисон (Бразилия) против Сербии
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
1 место

Ришарлисон (Бразилия) против Сербии

Один из явных фаворитов рейтинга. Бразильцы в своём первом матче не могли «взломать» сербов на протяжении целого часа. А потом Ришарлисон оформил дубль за 11 минут. Причём второй гол он забил ударом через себя. Красота!

Бразилия — Сербия — 2:0
Ришарлисон, 73 — 2:0.

Видео гола Ришарлисона

Альварес (Аргентина) против Хорватии — 2
Фото: Lars Baron/Getty Images
2 место

Альварес (Аргентина) против Хорватии — 2

Красивый гол в полуфинале, за который надо благодарить Лео Месси. Капитан аргентинцев превратил хвалёного хорватского защитника Йошко Гвардиола в манекен, прошёл в лицевую и покатил в центр, где как раз находился Хулиан Альварес.

Аргентина — Хорватия — 3:0
Альварес, 69 — 3:0.

Видео гола Альвареса

Мбаппе (Франция) против Аргентины
Фото: Dan Mullan/Getty Images
3 место

Мбаппе (Франция) против Аргентины

Вы же не думали, что в этот рейтинг не попадёт гол Килиана Мбаппе в финале? Их было три, но мы, разумеется, выбрали тот, что был забит с игры. Именно Мбаппе подарил французам камбэк в концовке, как казалось, уже проигранного матча. Его второй мяч случился после стенки с партнёром и мощного удара с лёта низом. Мало кто вообще решился бы на такое!

Аргентина — Франция — 3:3 (4:2 пен.)
Мбаппе, 81 — 2:2.

Видео гола Мбаппе

Аль-Давсари (Саудовская Аравия) против Аргентины
Фото: Julian Finney/Getty Images
4 место

Аль-Давсари (Саудовская Аравия) против Аргентины

Первая настоящая сенсация завершившегося чемпионата мира. В 1-м туре группового этапа аргентинцы встретились с Саудовской Аравией, забили первыми и рано расслабились. Аутсайдер ответил двумя мячами за пять минут и победил. Особенно красивым получился второй гол: Салем Аль-Давсари пробил с угла штрафной так, что мяч из девятки не вытащил даже Эмилиано Мартинес.

Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2

Аль-Давсари, 53 — 1:2.

Видео гола Аль-Давсари

Вегорст (Нидерланды) против Аргентины
Фото: Elsa/Getty Images
5 место

Вегорст (Нидерланды) против Аргентины

Этот гол может показаться не очень красивым, но он точно заслуживает быть в этом списке. Последние секунды добавленного времени в четвертьфинальном матче, срочно нужно забивать — и тут нидерландцы решаются на оригинальный розыгрыш штрафного. Вместо удара — пас низом и завершение от Ваута Вегорста.

Нидерланды — Аргентина — 2:2 (3:4 пен.)
Вегорст, 90+11 — 2:2.

Видео гола Вегорста

Неймар (Бразилия) против Хорватии
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
6 место

Неймар (Бразилия) против Хорватии

Бразильцы драматично вылетели с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, но в матче с хорватами всё же было несколько минут, когда болельщики и игроки в жёлтых футболках скакали от счастья. Только настоящие суперзвёзды способны на то, что исполнил Неймар. Отыгрыш с партнёрами в одно касание оставил не у дел мощную оборону соперника.

Хорватия — Бразилия — 1:1 (4:2 пен.)
Неймар, 105+1 — 0:1.

Видео гола Неймара

Ришарлисон (Бразилия) против Южной Кореи
Фото: Alex Pantling/Getty Images
7 место

Ришарлисон (Бразилия) против Южной Кореи

Не успели корейцы как следует отпраздновать выход в плей-офф, как настало время играть с бразильцами. Тут-то южноамериканцы и оторвались: шикарные комбинации, куча моментов и беспомощность соперника. Розыгрыш в моменте с голом Ришарлисона — отдельный вид искусства.

Бразилия — Южная Корея — 4:1
Ришарлисон, 29 — 3:0.

Видео гола Ришарлисона

Тчуамени (Франция) против Англии
Фото: Julian Finney/Getty Images
8 место

Тчуамени (Франция) против Англии

Главный четвертьфинальный матч начался с быстрого гола на тот момент ещё действующих чемпионов мира. Пока англичане дружно следили за Килианом Мбаппе, другой молодой талант — Орельен Тчуамени — остался один перед штрафной. И уложил мяч в нижний угол.

Англия — Франция — 1:2
Тчуамени, 17 — 0:1.

Видео гола Тчуамени

Оршич (Хорватия) против Марокко
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
9 место

Оршич (Хорватия) против Марокко

Хорваты забивали в матче за третье место исключительно красиво. Гол Оршича в концовке первого тайма — это идеальный удар с угла штрафной с рикошетом от штанги.

Хорватия — Марокко — 2:1
Оршич, 42 — 2:1.

Видео гола Оршича

Леау (Португалия) против Швейцарии
Фото: Buda Mendes/Getty Images
10 место

Леау (Португалия) против Швейцарии

Мало кто ждал такого, но португальцы устроили в 1/8 финала настоящее избиение. А завершил его Рафаэл Леау, у которого получился шикарный удар в дальнюю девятку с угла штрафной. Такие не берутся!

Португалия — Швейцария — 6:1
Леау, 90+2 — 6:1.

Видео гола Леау

Пэк Сын Хо (Южная Корея) против Бразилии
Фото: Francois Nel/Getty Images
11 место

Пэк Сын Хо (Южная Корея) против Бразилии

В том непростом матче 1/8 финала у корейцев был один повод для радости. Это сумасшедший удар Пэк Сын Хо из-за пределов штрафной прямо под штангу. Если Алисон не справляется с ударом, это говорит о многом.

Бразилия — Южная Корея — 4:1

Пэк Сын Хо, 76 — 4:1.

Видео гола Пэк Сын Хо

Альварес (Аргентина) против Хорватии — 1
Фото: Julian Finney/Getty Images
12 место

Альварес (Аргентина) против Хорватии — 1

Хулиан Альварес — герой полуфинала чемпионата мира. До сих пор сложно поверить в реальность его первого гола в матче с хорватами. Мощные защитники так не смогли выбить мяч из-под ног аргентинца, который прошёл через полполя и запихал его в ворота.

Аргентина — Хорватия — 3:0
Альварес, 39 — 2:0.

Видео гола Альвареса

Гвардиол (Хорватия) против Марокко
Фото: Dan Mullan/Getty Images
13 место

Гвардиол (Хорватия) против Марокко

В матче за третье место было весело. Хорваты забили марокканцам в самом начале игры, причём задействовали домашнюю заготовку. Отлично исполненный розыгрыш штрафного с игрой головой в одно касание и ударом в прыжке от Йошко Гвардиола.

Хорватия — Марокко — 2:1
Гвардиол, 7 — 1:0.

Видео гола Гвардиола

Чавес (Мексика) против Саудовской Аравии
Фото: Michael Steele/Getty Images
14 место

Чавес (Мексика) против Саудовской Аравии

Возможно, самая захватывающая группа на чемпионате мира. В последнем туре группового этапа на плей-офф претендовали все — в том числе и мексиканцы, которые на поле доказывали своё право оказаться в числе 16 лучших команд. Закончилось всё драматичным вылетом, но гол Луиса Чавеса со штрафного запомнится надолго. Страшная пушка!

Саудовская Аравия — Мексика — 1:2
Чавес, 52 — 0:2.

Видео гола Чавеса

Гави (Испания) против Коста-Рики
Фото: Clive Mason/Getty Images
15 место

Гави (Испания) против Коста-Рики

Главный разгром всего турнира! Испанцы стартовали в группе с мощнейшего разноса Коста-Рики (7:0). Голы в той игре были на любой вкус, но среди них явно выделялся тот, что забил Гави. Юный полузащитник откликнулся на заброс на линию штрафной и с лёта вонзил мяч в сетку с рикошетом от штанги.

Испания — Коста-Рика — 7:0

Гави, 74 — 5:0.

Видео гола Гави

Абубакар (Камерун) против Сербии
Фото: Stu Forster/Getty Images
16 место

Абубакар (Камерун) против Сербии

Триллеров на чемпионате мира хватало, и матч Камеруна и Сербии во 2-м туре как раз из таких. Сербы сделали счёт 3:1 в свою пользу, но африканцы умудрились свести игру к ничьей. Спасение началось с гола Венсана Абубакара: пока соперник был уверен, что нападающий в офсайде, тот убежал к воротам, убрал защитника на замахе и эффектно перебросил мяч через вратаря.

Камерун — Сербия — 3:3
Абубакар, 63 — 2:3.

Видео гола Абубакара

Чешми (Иран) против Уэльса
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
17 место

Чешми (Иран) против Уэльса

Можно ли выиграть матч, если истекла 7-я добавленная минута, а на табло нули? Иранцы ответят: можно, причём в два мяча. Именно такой фокус они провернули в важнейшей игре с Уэльсом во 2-м туре. А началось всё с мощной пушки Роузбеша Чешми в нижний угол из-за пределов штрафной.

Уэльс — Иран — 0:2
Чешми, 90+8 — 0:1.

Видео гола Чешми

Каземиро (Бразилия) против Швейцарии
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
18 место

Каземиро (Бразилия) против Швейцарии

Второй матч бразильцев в группе получился даже сложнее, чем первый. Забить швейцарцам не удавалось более 80 минут, а потом произошла вспышка гениальности. Классный розыгрыш мяча в одно касание завершил Каземиро шикарным ударом в девятку.

Бразилия — Швейцария — 1:0
Каземиро, 83 — 1:0.

Видео гола Каземиро

Молина (Аргентина) против Нидерландов
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
19 место

Молина (Аргентина) против Нидерландов

Заруба в четвертьфинале между нидерландцами и аргентинцами началась с гола имени Лео Месси. Идеальный пас на ход, который разрезал оборону соперника! Науэль Молина не подвёл и реализовал выход один на один.

Нидерланды — Аргентина — 2:2 (3:4 пен.)
Молина, 35 — 0:1.

Видео гола Молины

Рашфорд (Англия) против Уэльса
Фото: Francois Nel/Getty Images
20 место

Рашфорд (Англия) против Уэльса

Англичане набрали в двух турах вполне удовлетворительные четыре очка, но жалеть валлийцев не стали. Получился разгром, а начал всё Маркус Рашфорд. Повезло, что после такого удара со штрафного не порвалась сетка.

Уэльс — Англия — 0:3
Рашфорд, 50 — 0:1.

Видео гола Рашфорда

Хван Хи Чан (Южная Корея) против Португалии
Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images
21 место

Хван Хи Чан (Южная Корея) против Португалии

Мало кто верил в выход корейцев в плей-офф, но чудо-победа над португальцами в 3-м туре позволила им сотворить историю. Спасибо за это Сон Хын Мину и Хван Хи Чану: первый в добавленное время протащил мяч через всё поле, а второй реализовал выход один на один после идеальной передачи.

Южная Корея — Португалия — 2:1
Хван Хи Чан, 90+1 — 2:1.

Видео гола Хван Хи Чана

Де Арраскаета (Уругвай) против Ганы
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
22 место

Де Арраскаета (Уругвай) против Ганы

У матча Ганы и Уругвая в 3-м туре была мощная предыстория в виде драматичного четвертьфинала в 2010-м. В этот раз вновь победили южноамериканцы, причём соперника, как и в прошлый раз, огорчил Луис Суарес. Опытный нападающий поучаствовал в блестящем розыгрыше мяча, который ударом с лёта завершил Хиорхьян де Арраскаета. Шедевр!

Гана — Уругвай — 0:2
Де Арраскаета, 32 — 0:2.

Видео гола де Арраскаеты

Тео Эрнандес (Франция) против Марокко
Фото: Dan Mullan/Getty Images
23 место

Тео Эрнандес (Франция) против Марокко

Когда в составе команды бегают Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, никто не ждёт голов от крайних защитников. Видимо, поэтому для марокканцев в полуфинале стало сюрпризом подключение Тео Эрнандеса. А тот сложился и в прыжке пробил мимо вратаря.

Франция — Марокко — 2:0
Тео Эрнандес, 5 — 1:0.

Видео гола Тео Эрнандеса

Райт (США) против Нидерландов
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
24 место

Райт (США) против Нидерландов

Первый же матч плей-офф подарил нам уникальный гол. Нидерланды уверенно справлялись с американцами, но в середине второго тайма у тех всё же появилась надежда. А всё благодаря удивительному удару Хаджи Райта, после которого мяч залетел в девятку. Интересно, он так и задумывал?

Нидерланды — США — 3:1
Райт, 76 — 2:1.

Видео гола Райта

Фройлер (Швейцария) против Сербии
Фото: Francois Nel/Getty Images
25 место

Фройлер (Швейцария) против Сербии

Ещё один яркий матч. Оборона сербов и так не блистала против швейцарцев в матче 3-го тура, а когда соперник при счёте 2:2 устроил блестящий розыгрыш с передачами в одно касание и ударом Ремо Фройлера в угол, защитникам оставалось только смотреть футбол.

Сербия — Швейцария — 2:3
Фройлер, 48 — 2:3.

Видео Фройлера

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