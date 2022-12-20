Величие Мбаппе и шедевры Бразилии. 25 лучших голов чемпионата мира — 2022

Чемпионат мира 2022 года — уже история. В ходе турнира некоторые болельщики сожалели, что в Катаре не хватало красивых голов, однако на самом деле ситуация далеко не такая критичная. Мы отобрали 25 лучших мячей, и это было непросто: в список не поместились выстрел Килиана Мбаппе в матче с Польшей, идеальное попадание Лионеля Месси в игре с Мексикой и даже образцовая контратака Аргентины в финале с завершением от Анхеля Ди Марии.
Голы, конечно, нужно видеть, но правила ФИФА запрещают, например, те же эмбеды видео – его просто нельзя будет включить. Поэтому мы добавили ссылки на голы в официальных обзорах. Для удобства везде проставлены таймкоды.
Теперь дело за вами! В ходе голосования голы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Ришарлисон (Бразилия) против Сербии
Один из явных фаворитов рейтинга. Бразильцы в своём первом матче не могли «взломать» сербов на протяжении целого часа. А потом Ришарлисон оформил дубль за 11 минут. Причём второй гол он забил ударом через себя. Красота!
Ришарлисон, 73 — 2:0.
Альварес (Аргентина) против Хорватии — 2
Красивый гол в полуфинале, за который надо благодарить Лео Месси. Капитан аргентинцев превратил хвалёного хорватского защитника Йошко Гвардиола в манекен, прошёл в лицевую и покатил в центр, где как раз находился Хулиан Альварес.
Альварес, 69 — 3:0.
Мбаппе (Франция) против Аргентины
Вы же не думали, что в этот рейтинг не попадёт гол Килиана Мбаппе в финале? Их было три, но мы, разумеется, выбрали тот, что был забит с игры. Именно Мбаппе подарил французам камбэк в концовке, как казалось, уже проигранного матча. Его второй мяч случился после стенки с партнёром и мощного удара с лёта низом. Мало кто вообще решился бы на такое!
Мбаппе, 81 — 2:2.
Аль-Давсари (Саудовская Аравия) против Аргентины
Первая настоящая сенсация завершившегося чемпионата мира. В 1-м туре группового этапа аргентинцы встретились с Саудовской Аравией, забили первыми и рано расслабились. Аутсайдер ответил двумя мячами за пять минут и победил. Особенно красивым получился второй гол: Салем Аль-Давсари пробил с угла штрафной так, что мяч из девятки не вытащил даже Эмилиано Мартинес.
Аль-Давсари, 53 — 1:2.
Вегорст (Нидерланды) против Аргентины
Этот гол может показаться не очень красивым, но он точно заслуживает быть в этом списке. Последние секунды добавленного времени в четвертьфинальном матче, срочно нужно забивать — и тут нидерландцы решаются на оригинальный розыгрыш штрафного. Вместо удара — пас низом и завершение от Ваута Вегорста.
Вегорст, 90+11 — 2:2.
Неймар (Бразилия) против Хорватии
Бразильцы драматично вылетели с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, но в матче с хорватами всё же было несколько минут, когда болельщики и игроки в жёлтых футболках скакали от счастья. Только настоящие суперзвёзды способны на то, что исполнил Неймар. Отыгрыш с партнёрами в одно касание оставил не у дел мощную оборону соперника.
Неймар, 105+1 — 0:1.
Ришарлисон (Бразилия) против Южной Кореи
Не успели корейцы как следует отпраздновать выход в плей-офф, как настало время играть с бразильцами. Тут-то южноамериканцы и оторвались: шикарные комбинации, куча моментов и беспомощность соперника. Розыгрыш в моменте с голом Ришарлисона — отдельный вид искусства.
Ришарлисон, 29 — 3:0.
Тчуамени (Франция) против Англии
Главный четвертьфинальный матч начался с быстрого гола на тот момент ещё действующих чемпионов мира. Пока англичане дружно следили за Килианом Мбаппе, другой молодой талант — Орельен Тчуамени — остался один перед штрафной. И уложил мяч в нижний угол.
Тчуамени, 17 — 0:1.
Оршич (Хорватия) против Марокко
Хорваты забивали в матче за третье место исключительно красиво. Гол Оршича в концовке первого тайма — это идеальный удар с угла штрафной с рикошетом от штанги.
Оршич, 42 — 2:1.
Леау (Португалия) против Швейцарии
Мало кто ждал такого, но португальцы устроили в 1/8 финала настоящее избиение. А завершил его Рафаэл Леау, у которого получился шикарный удар в дальнюю девятку с угла штрафной. Такие не берутся!
Леау, 90+2 — 6:1.
Пэк Сын Хо (Южная Корея) против Бразилии
В том непростом матче 1/8 финала у корейцев был один повод для радости. Это сумасшедший удар Пэк Сын Хо из-за пределов штрафной прямо под штангу. Если Алисон не справляется с ударом, это говорит о многом.
Пэк Сын Хо, 76 — 4:1.
Альварес (Аргентина) против Хорватии — 1
Хулиан Альварес — герой полуфинала чемпионата мира. До сих пор сложно поверить в реальность его первого гола в матче с хорватами. Мощные защитники так не смогли выбить мяч из-под ног аргентинца, который прошёл через полполя и запихал его в ворота.
Альварес, 39 — 2:0.
Гвардиол (Хорватия) против Марокко
В матче за третье место было весело. Хорваты забили марокканцам в самом начале игры, причём задействовали домашнюю заготовку. Отлично исполненный розыгрыш штрафного с игрой головой в одно касание и ударом в прыжке от Йошко Гвардиола.
Гвардиол, 7 — 1:0.
Чавес (Мексика) против Саудовской Аравии
Возможно, самая захватывающая группа на чемпионате мира. В последнем туре группового этапа на плей-офф претендовали все — в том числе и мексиканцы, которые на поле доказывали своё право оказаться в числе 16 лучших команд. Закончилось всё драматичным вылетом, но гол Луиса Чавеса со штрафного запомнится надолго. Страшная пушка!
Чавес, 52 — 0:2.
Гави (Испания) против Коста-Рики
Главный разгром всего турнира! Испанцы стартовали в группе с мощнейшего разноса Коста-Рики (7:0). Голы в той игре были на любой вкус, но среди них явно выделялся тот, что забил Гави. Юный полузащитник откликнулся на заброс на линию штрафной и с лёта вонзил мяч в сетку с рикошетом от штанги.
Гави, 74 — 5:0.
Абубакар (Камерун) против Сербии
Триллеров на чемпионате мира хватало, и матч Камеруна и Сербии во 2-м туре как раз из таких. Сербы сделали счёт 3:1 в свою пользу, но африканцы умудрились свести игру к ничьей. Спасение началось с гола Венсана Абубакара: пока соперник был уверен, что нападающий в офсайде, тот убежал к воротам, убрал защитника на замахе и эффектно перебросил мяч через вратаря.
Абубакар, 63 — 2:3.
Чешми (Иран) против Уэльса
Можно ли выиграть матч, если истекла 7-я добавленная минута, а на табло нули? Иранцы ответят: можно, причём в два мяча. Именно такой фокус они провернули в важнейшей игре с Уэльсом во 2-м туре. А началось всё с мощной пушки Роузбеша Чешми в нижний угол из-за пределов штрафной.
Чешми, 90+8 — 0:1.
Каземиро (Бразилия) против Швейцарии
Второй матч бразильцев в группе получился даже сложнее, чем первый. Забить швейцарцам не удавалось более 80 минут, а потом произошла вспышка гениальности. Классный розыгрыш мяча в одно касание завершил Каземиро шикарным ударом в девятку.
Каземиро, 83 — 1:0.
Молина (Аргентина) против Нидерландов
Заруба в четвертьфинале между нидерландцами и аргентинцами началась с гола имени Лео Месси. Идеальный пас на ход, который разрезал оборону соперника! Науэль Молина не подвёл и реализовал выход один на один.
Молина, 35 — 0:1.
Рашфорд (Англия) против Уэльса
Англичане набрали в двух турах вполне удовлетворительные четыре очка, но жалеть валлийцев не стали. Получился разгром, а начал всё Маркус Рашфорд. Повезло, что после такого удара со штрафного не порвалась сетка.
Рашфорд, 50 — 0:1.
Хван Хи Чан (Южная Корея) против Португалии
Мало кто верил в выход корейцев в плей-офф, но чудо-победа над португальцами в 3-м туре позволила им сотворить историю. Спасибо за это Сон Хын Мину и Хван Хи Чану: первый в добавленное время протащил мяч через всё поле, а второй реализовал выход один на один после идеальной передачи.
Хван Хи Чан, 90+1 — 2:1.
Де Арраскаета (Уругвай) против Ганы
У матча Ганы и Уругвая в 3-м туре была мощная предыстория в виде драматичного четвертьфинала в 2010-м. В этот раз вновь победили южноамериканцы, причём соперника, как и в прошлый раз, огорчил Луис Суарес. Опытный нападающий поучаствовал в блестящем розыгрыше мяча, который ударом с лёта завершил Хиорхьян де Арраскаета. Шедевр!
Де Арраскаета, 32 — 0:2.
Тео Эрнандес (Франция) против Марокко
Когда в составе команды бегают Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, никто не ждёт голов от крайних защитников. Видимо, поэтому для марокканцев в полуфинале стало сюрпризом подключение Тео Эрнандеса. А тот сложился и в прыжке пробил мимо вратаря.
Тео Эрнандес, 5 — 1:0.
Райт (США) против Нидерландов
Первый же матч плей-офф подарил нам уникальный гол. Нидерланды уверенно справлялись с американцами, но в середине второго тайма у тех всё же появилась надежда. А всё благодаря удивительному удару Хаджи Райта, после которого мяч залетел в девятку. Интересно, он так и задумывал?
Райт, 76 — 2:1.
Фройлер (Швейцария) против Сербии
Ещё один яркий матч. Оборона сербов и так не блистала против швейцарцев в матче 3-го тура, а когда соперник при счёте 2:2 устроил блестящий розыгрыш с передачами в одно касание и ударом Ремо Фройлера в угол, защитникам оставалось только смотреть футбол.
Фройлер, 48 — 2:3.
- 20 декабря 2022
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