Величие Мбаппе и шедевры Бразилии. 25 лучших голов чемпионата мира — 2022

Чемпионат мира 2022 года — уже история. В ходе турнира некоторые болельщики сожалели, что в Катаре не хватало красивых голов, однако на самом деле ситуация далеко не такая критичная. Мы отобрали 25 лучших мячей, и это было непросто: в список не поместились выстрел Килиана Мбаппе в матче с Польшей, идеальное попадание Лионеля Месси в игре с Мексикой и даже образцовая контратака Аргентины в финале с завершением от Анхеля Ди Марии.

Голы, конечно, нужно видеть, но правила ФИФА запрещают, например, те же эмбеды видео – его просто нельзя будет включить. Поэтому мы добавили ссылки на голы в официальных обзорах. Для удобства везде проставлены таймкоды.

Теперь дело за вами! В ходе голосования голы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

·Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.