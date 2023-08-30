Роналду обошёл Малкома, у Бензема — травма. Каким был тур в саудовской лиге

Не так давно завершился 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии, и буквально через пару дней стартовал новый. И снова хватало значимых событий. К примеру, Криштиану Роналду возглавил гонку бомбардиров, а Карим Бензема получил травму.

Экс-нападающий «Спартака» забил, но его команда проиграла

Бывший нападающий «Спартака» Фэшн Сакала продолжает забивать в составе «Аль-Фейхи». Правда, на этот раз гол африканца не принёс команде очков. Сакала реализовал пенальти за три минуты до конца основного времени, а «Аль-Фейха» к тому моменту проигрывала с разницей в два мяча.

В основном составе «Абхи» вышли два бывших легионера РПЛ — Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано. Поляка заменили на 40-й минуте, а Камано — ближе к концу встречи. «Абха», которую тренирует поляк Чеслав Михневич, одержала вторую победу в сезоне, а «Аль-Фейха» потерпела первое поражение в сезоне. Оба клуба находятся в верхней половине таблицы.

Малком принёс «Аль-Хилялю» победу в матче с командой Джеррарда

«Аль-Хиляль» нанёс команде Стивена Джеррарда первое поражение в чемпионате. Экс-нападающий «Зенита» Малком отметился очередным результативным действием — на этот раз забил. В четырёх матчах чемпионата у бразильца четыре гола и один ассист. Вратарь Яссин Боно во второй раз подряд отыграл «на ноль», а нападающий Александр Митрович оформил голевую передачу на Малкома. Экс-форвард ЦСКА Витиньо (сейчас играет за «Аль-Иттифак») ушёл с поля через 13 минут после стартового свистка, а Джордан Хендерсон отыграл весь матч.

Стивен Джеррард Фото: Essa Doubisi/Getty Images

«Аль-Иттихад» учинил разгром, но потерял Бензема

«Аль-Иттихад» успешно съездил в гости к «Аль-Вахде» и одержал четвёртую победу подряд. Но есть и неприятная новость — Карим Бензема получил травму и ушёл с поля в конце первого тайма.

Карим Бензема не доиграл матч из-за травмы Фото: Khalid Alhaj/MB Media/Getty Images

Главными героями встречи стали бразильские легионеры «Аль-Иттихада». Игор Коронадо и Ромариньо набрали по 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Н’Голо Канте отдал голевую передачу, а ещё один гол оформил португалец Жота. «Аль-Иттихад» лидирует в саудовской лиге (у команды ни одного пропущенного мяча), а «Аль-Вахда» прервала мини-серию из двух побед.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Иттихада» в YouTube.

Первая победа одного из аутсайдеров

«Аль-Раед» крайне неудачно стартовал в новом сезоне — три поражения подряд. Однако в 4-м туре команда хорватского тренера Игора Йовичевича не только победила, но и сделала это с крупным счётом. Марокканец Мохамед Фоузаир отгрузил сопернику «двушку» и сделал это ещё до свистка на перерыв. У «Эр-Рияда» в двух последних матчах два поражения с общим счётом 0:7.

Команда Кверквелии снова проиграла

«Аль-Охдуд» потерпел третье поражение подряд и опустился на последнее место в таблице. На этот раз команда, где выступает бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, проиграла с минимальным счётом. Бразильский нападающий гостей Матеус в начале матча не реализовал пенальти, а потом принёс победу голом на девятой добавленной к первом тайму минуте. «Аль-Таавун» находится в топ-4 — у команды уже 10 очков.

Удивительный камбэк

Ничем не примечательный с точки зрения вывески матч получился и результативным, и драматичным. Нападающий «Дамака» Ассан Сесай положил два мяча ещё в первом тайме. В составе «Аль-Фатеха» играют испанец Кристиан Тельо (экс-футболист «Барселоны») и полузащитник сборной Армении Лукас Селараян. Но героем в составе гостей стал другой человек — Фирас Аль-Бураикан. На его счету два гола, второй он оформил уже на 90+3-й минуте. Обе команды пока располагаются в нижней части таблицы.

Битва португальских тренеров завершилась вничью

Перед 4-м туром команды не одержали ни одной победы. И на этот раз снова не получилось. Ближе к успеху были хозяева, но Фабиу Мартиньш не реализовал пенальти на 75-й минуте. Кстати, именно он забил в первой половине встречи. У гостей отличился Винисиус (не путать с тем, что в «Реале»), который реализовал пенальти. Любопытно, что обе команды тренируют португальцы. Педру Эмануэл работает с клубом «Аль-Халидж», а Филипе Говея — с «Аль-Хазмом».

«Аль-Ахли» одержал четвёртую победу подряд благодаря голам звёздных легионеров

«Аль-Ахли» по итогам четырёх туров не потерял ни одного очка (таких клубов в лиге всего два). Хозяевам очень помог Алфа Семеду, заработавший красную карточку на 35-й минуте. После того как соперник остался в меньшинстве, «Аль-Ахли» добил его двумя голами. Рияд Марез принял участие в обоих мячах — забил и отдал. А Франк Кессье отличился во втором туре подряд. Отметим и второе результативное действие Аллана Сент-Максимена — он отдал голевой пас на Мареза. «Аль-Ахли» занимает второе место в таблице, но уступает лидирующему «Аль-Иттихаду» только по дополнительным показателям.

Роналду вышел на первое место в списке бомбардиров

«Аль-Наср» после не самого удачного старта (два поражения) одержал две победы с крупным счётом. Неделю назад команда поиздевалась над «Аль-Фатехом» — 5:0, а теперь «приложила» «Аль-Шабаб» — 4:0. И снова феерила парочка Криштиану Роналду — Садио Мане. В прошлом туре они забили пять мячей на двоих, на этот раз выступили чуть скромнее. Роналду дважды реализовал пенальти и отметился ассистом, а Мане забил как раз с передачи португальца.

Садио Мане (слева) и Криштиану Роналду (справа) забили три мяча на двоих Фото: Francois Nel/Getty Images

Теперь у Криштиану 7 (5+2) очков по системе «гол+пас», у Садио — 4 (4+0). Естественно, в основе играли и другие звёздные легионеры «Аль-Насра»: Эмерик Ляпорт, Марсело Брозович и Отавио. Но только хорват провёл на поле весь матч. У гостей со знаком минус отметим Эвера Банегу, получившего прямую красную карточку. Правда, к тому моменту его команда уже «горела» с разницей в три мяча.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Насра» в YouTube.

Роналду вышел на первое место в списке снайперов лиги (пять голов), на один мяч меньше забили Малком, Мане и Абдерразак Хамдалла из «Аль-Иттихада».