Чудо-гол одноклубника Бензема, феерия Мане и Роналду. Чем запомнился тур в саудовской лиге

Продолжаем следить за чемпионатом Саудовской Аравии. Местные клубы по-прежнему укрепляют составы футболистами из Европы, их становится всё больше и больше. Рассказываем, что интересного было в 3-м туре.

Экс-футболист «МЮ» забил в дебютной игре за новый клуб

Открыл тур матч с участием не самых раскрученных команд лиги. «Аль-Вахда» одержала вторую победу в сезоне, а окончательный счёт установил Одион Игало. У этого нападающего есть опыт игры в Европе: «Удинезе», «Гранада», «Уотфорд» и даже «Манчестер Юнайтед». С 2021 года выступает в Саудовской Аравии — ранее представлял «Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль». 15 августа перешёл в «Аль-Вахду» в статусе свободного агента и очень ярко дебютировал в новой команде. Нигерийца выпустили на четыре минуты, а он взял и забил. Но главным героем стал не он, а Файсаль Фахр. 35-летний марокканец набрал 1+1 по системе «гол+пас». В своё время поиграл в Испании и Франции.

Одион Игало Фото: Al Wehda FC

Новички тащат «Аль-Хиляль», Малком отдал голевую передачу

В этом матче было всё: голы, пенальти, удаления, разгром. За «Аль-Хиляль» дебютировали вратарь Боно и нападающий Александр Митрович. Первый отыграл «на ноль», второй — забил перед перерывом. А бывший зенитовец Малком отметился голевой передачей, теперь у него 3+1 в трёх матчах чемпионата. Ещё один легионер «Аль-Хиляля» — Сергей Милинкович-Савич — не доиграл до финального свистка, поскольку заработал красную карточку. Серб упал в чужой штрафной, но арбитр на «точку» не указал. После этого Сергей повздорил с Омаром Гонсалесом и боднул соперника. Арбитр удалил Милинковича-Савича, но и Гонсалес получил жёлтую карточку, которая стала для него второй. Неймар снова не играл — бразилец залечивает травму.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Хиляля» в YouTube.

Команда Джеррарда потеряла первые очки в чемпионате

Команда Стивена Джеррарда впервые в сезоне потеряла очки. От поражения её спас бывший нападающий ЦСКА Витиньо. В прошлом туре бразилец набрал 1+1 по системе «гол+пас», а на этот раз отметился голом. У «Аль-Иттифака» было ещё 40 минут, чтобы оформить волевую победу, но не получилось. К слову, «Аль-Халидж» набрал первое очко в сезоне, а от этого Джеррарду и компании обидно вдвойне.

Выстраданная победа «Аль-Ахли» в добавленное время

«Аль-Ахли» едва не пошёл по пути «Аль-Иттифака». Команда Маттиаса Яйсле была очень близка к первой потере очков, но на помощь пришёл Франк Кессье. Бывший полузащитник «Милана» и «Барселоны» оказался в нужном месте в нужное время и головой переправил мяч в угол. Первый гол африканца в новом клубе пришёлся очень кстати, ведь шла уже шестая компенсированная минута. Роберто Фирмино на этот раз не забил, но именно бразилец оформил голевую передачу. «Аль-Ахли» — одна из двух команд чемпионата, которая ещё не теряла очков.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Ахли» в YouTube.

У Бензема гол+пас, но лучший момент тура создал его одноклубник

Перед матчем появилась информация, что у Карима Бензема конфликт с главным тренером. Мол, Нуну Эшпириту Санту изначально был против этого трансфера, а француз не вписывается в его тактический стиль. Звучит забавно. Так или иначе Бензема снова вышел в старте и на этот раз сыграл гораздо продуктивнее. В первом тайме Карим завершил контратаку роскошным ударом под перекладину, а в концовке отдал результативную передачу.

Это первый гол обладателя «Золотого мяча» в чемпионате Саудовской Аравии. А ещё стоит обратить внимание на Абдерразака Хамдаллу. Марокканец оформил дубль, а его второй гол стал настоящим украшением тура. Хамдалла положил мяч шикарными «ножницами» — это было очень круто!

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Иттихада» в YouTube.

Команда экс-футболиста «Спартака» снова не проиграла

Единственный матч тура, который не порадовал голами. «Аль-Хазм» набрал первое очко в сезоне, хотя мог рассчитывать на большее. В концовке первого тайма гости заработали пенальти, но не реализовали попытку. «Аль-Фейха» продлила серию без поражений до трёх матчей. Бывший нападающий «Спартака» Фэшн Сакала на этот раз ушёл с поля без гола.

Бывшие легионеры РПЛ не спасли «Абху» от поражения

В составе «Абхи» на поле вышли сразу два бывших легионера РПЛ. Полузащитник Гжегож Крыховяк провёл весь матч, а атакующий футболист Франсуа Камано появился на 82-й минуте. Впрочем, это не помогло команде польского тренера Чеслава Михневича. Она пропустила в концовке и потерпела второе поражение в сезоне. «Аль-Таавун», в свою очередь, набрал уже семь очков и поднялся в верхнюю часть таблицы.

Гжегож Крыховяк (слева) Фото: Abha FC

«Аль-Наср» одержал первую победу, Мане и Роналду организовали феерию

«Аль-Наср» уничтожил соперника и прервал серию из двух поражений. Забивали те, кому положено по статусу. Криштиану Роналду положил «трёшку», Садио Мане оформил дубль. Португалец дважды забил в пустые ворота, а первый гол оформил головой. Но больше всего запомнилась красивая передача пяткой, которой Роналду вывел Мане один на один с вратарём. Сенегалец хладнокровно реализовал шанс — именно с этого мяча началось унижение соперника.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Насра» в YouTube.

В составе «Аль-Насра» дебютировали защитник Эмерик Лапорт и полузащитник Отавио. Первый отыграл весь матч, второй появился на 90-й минуте.

В составе хозяев весь матч провёл 35-летний аргентинский полузащитник Эвер Банега. Тот самый, что в своё время играл за «Валенсию», «Атлетико», «Интер» и «Севилью». Его нынешняя команда ушла от поражения благодаря голу в самой концовке встречи. А «Дамак» сейчас тренирует бывший защитник «Милана», «Атлетико» и сборной Румынии Космин Контра.