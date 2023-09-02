«Спартак» в гостях у «Краснодара», «Урал» примет «Ахмат». РПЛ уходит на паузу. LIVE

А ещё «Рубин» в Нижнем Новгороде, а «Факел» — в Самаре.

Сегодня, 2 сентября, состоятся четыре матча 7-го тура РПЛ. «Урал» сыграет с «Ахматом», «Пари НН» примет «Рубин», «Крылья Советов» встретятся с «Факелом», а «Спартак» – с «Краснодаром». Следите за этими встречами вместе с нами в нашем лайве.

«Урал», несмотря на разгромное поражение от «Зенита» (0:4) в прошлом туре, по-прежнему идёт в лидерах. «Ахмат» при Мирославе Ромащенко неслабо перезагрузился: кажется, что у Сергея Ташуева был совсем иной состав, а ведь это не так. Но вот что интересно! Последний раз екатеринбуржцы обыгрывали грозненцев в 2019 году. Так что результат грядущей встречи вполне может оказаться историческим.

На первый взгляд данная вывеска не вызывает особого интереса у стороннего болельщика. Но ведь команды практически соседствуют в турнирной таблице, а это добавляет градуса предстоящей игре. Необычно ещё и то, что исторически наиболее мощный «Рубин» не побеждал «Пари НН» в чемпионате России. В позапрошлом сезоне обе встречи закончились успехом нижегородцев (2:1, 1,0). Других официальных встреч между клубами не было.

Команда Вадима Евсеева после провального старта, кажется, чуточку стабилизировалась: последние результаты настраивают на позитив – ничья и победа. Но матч с «Крыльями» может вновь испортить настроение воронежским болельщиками, ведь самарцы – одно из открытий нынешнего сезона, сейчас «КС» идут четвёртыми, а по итогам тура могут залезть в тройку и даже догнать лидирующий «Краснодар».

Кстати, о лидере. В этом туре команда Владимира Ивича встретится со «Спартаком», который продолжает удивлять: невнятная игра в РПЛ сменяется волшебными результатами в Кубке России. Как будто у Гильермо Абаскаля две разные команды! Справятся ли красно-белые во втором матче подряд с мощным соперником или будут близки к фиаско, как с «Зенитом»?