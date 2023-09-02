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«Урал» — «Ахмат», «Пари НН» — «Рубин», прямая онлайн-трансляция матчей 7-го тура РПЛ, 2 сентября 2023, где смотреть

«Спартак» в гостях у «Краснодара», «Урал» примет «Ахмат». РПЛ уходит на паузу. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Прямая онлайн-трансляция матчей 7-го тура РПЛ
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А ещё «Рубин» в Нижнем Новгороде, а «Факел» — в Самаре.

Сегодня, 2 сентября, состоятся четыре матча 7-го тура РПЛ. «Урал» сыграет с «Ахматом», «Пари НН» примет «Рубин», «Крылья Советов» встретятся с «Факелом», а «Спартак» – с «Краснодаром». Следите за этими встречами вместе с нами в нашем лайве.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал», несмотря на разгромное поражение от «Зенита» (0:4) в прошлом туре, по-прежнему идёт в лидерах. «Ахмат» при Мирославе Ромащенко неслабо перезагрузился: кажется, что у Сергея Ташуева был совсем иной состав, а ведь это не так. Но вот что интересно! Последний раз екатеринбуржцы обыгрывали грозненцев в 2019 году. Так что результат грядущей встречи вполне может оказаться историческим.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На первый взгляд данная вывеска не вызывает особого интереса у стороннего болельщика. Но ведь команды практически соседствуют в турнирной таблице, а это добавляет градуса предстоящей игре. Необычно ещё и то, что исторически наиболее мощный «Рубин» не побеждал «Пари НН» в чемпионате России. В позапрошлом сезоне обе встречи закончились успехом нижегородцев (2:1, 1,0). Других официальных встреч между клубами не было.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Вадима Евсеева после провального старта, кажется, чуточку стабилизировалась: последние результаты настраивают на позитив – ничья и победа. Но матч с «Крыльями» может вновь испортить настроение воронежским болельщиками, ведь самарцы – одно из открытий нынешнего сезона, сейчас «КС» идут четвёртыми, а по итогам тура могут залезть в тройку и даже догнать лидирующий «Краснодар».

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кстати, о лидере. В этом туре команда Владимира Ивича встретится со «Спартаком», который продолжает удивлять: невнятная игра в РПЛ сменяется волшебными результатами в Кубке России. Как будто у Гильермо Абаскаля две разные команды! Справятся ли красно-белые во втором матче подряд с мощным соперником или будут близки к фиаско, как с «Зенитом»?

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