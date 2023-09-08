Изидор сбежал из России, а теперь переходит из «Локо» в «Зенит». Зачем?

История неожиданно быстро закончилась. Ещё пару дней назад казалось, что «Локо» ждёт множество споров, разбирательств и даже судов с Вильсоном Изидором. Ведь парень улетел во Францию и не собирался возвращаться обратно. Несмотря на контракт и просто человеческие отношения. Но решение, похоже, найдено. «Зенит» предложил «Локо» забрать футболиста и избавить его от бесконечных слёз в Москве.

По данным журналиста Ивана Карпова, речь идёт об аренде до конца сезона с необязательным правом выкупа. «Локо» гарантированно получит € 1,35 млн. Всего же, по данным «Чемпионата», руководство московского клуба хочет выручить за игрока в районе € 6,5 млн. Но к этому вопросу клубы вернутся либо через полгода, либо следующим летом.

Почему Изидор захотел уйти из «Локо»?

Похоже, есть три причины:

Его страшно бесило, что он почти всегда сидел на скамейке. В 2023-м только четыре выхода в основном составе. Из них два в кубковых матчах. Галактинонов не мог и не хотел убирать из основы Дзюбу, но, даже когда тот не играл, не всегда использовал первой опцией француза. И это несмотря на классную статистику – 8 мячей в 13 матчах 2023-го. Его стал бесить клуб – вероятно, Изидору пообещали трансфер летом во Францию. Но, со слов агента, «Локо» отказался от опции «аренда + выкуп» в «Метц» и «Марсель». Хотя именно для медосмотра в «Метце» Вильсон улетел на финише трансферного окна во Франции. Но «Локо» отказался от € 500 тысяч + € 5 млн выкупа. С другой стороны, решение объяснимо: клубу нужны деньги прямо сейчас, чтобы хоть как-то усилить команду. На € 1,35 млн это сделать чуть проще. В «Зените» игроку, видимо, накинули чуть больше денег, чем в «Локо». Информации о зарплате нет, но понятно, что на понижение в России он не пошёл бы. Всё же во Франции беременная подруга, выплакано много слёз и было желание перебраться поближе к дому. Так что Питер наверняка удовлетворил все запросы.

Вильсон Изидор в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зачем Изидор «Зениту»?

Укрепить центр нападения. Прошлый сезон сине-бело-голубые провели с двумя центрфорвардами. Не понравилось. И никто не знает, какое место Питер занял бы без Малкома, который забивал больше всех. Да, в новом сезоне результативность Кассьерры выросла в разы. Но это не отменяет фактора травм, ротации и всего остального. А тут появилась очень выгодная с финансовой точки зрения подстраховка. Игрок, адаптированный к РПЛ. Почему бы не воспользоваться?

Да, заманить более звездного новичка не вышло. Но все понимают – это очень трудно, учитывая, что «Зенит» хочет усилить ещё и позицию на фланге атаки. Ценник на хороших игроков космический. И не все они хотят в Россию. Поэтому взять условных двух топ-игроков почти невозможно.

Так что переход Изидора немного упростил боссам «Зенита» задачу. Теперь остаётся найти лишь игрока на фланг атаки и, вероятно, прилично на него потратиться. В команде должна появиться как минимум одна большая звезда до закрытия летнего ТО.