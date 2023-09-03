Матч ЦСКА и «Зенита» — просто огонь! Чемпион всю игру спасался после глупейшего «привоза»

ЦСКА и «Зенит» выдали впечатляющую битву в Москве. Армейцы прервали трёхматчевую победную серию чемпиона. Им не хватило всего несколько минут, чтобы выиграть.

В сегодняшнем матче ЦСКА с «Зенитом» особое внимание было к игрокам правого фланга обеих команд. Летний новичок петербуржцев Марио Фернандес впервые сыграл против своего бывшего клуба. А у хозяев неожиданно дебютировал в основе новичок Келлвен, который после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» успел только один-два раза потренироваться с армейцами. Вообще, до начала встречи оставалось загадкой, кто будет действовать справа у красно-синих – Келлвен или Гаич. Бразилец, если верить статистике Transfermarkt, всего однажды за всю профессиональную карьеру закрывал левый край, поэтому вполне логично, что Владимир Федотов передвинул туда серба.

Удивительно начался и сам матч – на четвёртой минуте ЦСКА реализовал свой первый же момент и удар в створ. Точнее, зенитовцы сами себе «привезли» этот гол. Сколько раз уже такое катание мяча у собственных ворот приводило к пропущенным мячам! Но чемпиона не учит даже собственный печальный опыт: можно вспомнить и гол «Локомотива» в Москве в прошлом сезоне. На сей раз ошибся Кержаков. Впрочем, в голе ЦСКА не меньше, а то и больше вратаря виноват Алип. Кто же так отдаёт назад под давлением? Пока Кержаков «выковыривал» мяч из-под штанги и подстраивался под него, чтобы сделать пас, Михаила суперподкатом накрыл Заболотный. Вот как экс-зенитовец забил своей бывшей команде один из самых курьёзных голов в карьере:

Быстро сделав счёт 1:0, ЦСКА после этого сконцентрировался на позиционной обороне и контратаках. За весь первый тайм хозяева нанесли всего два удара, а в створ больше не попадали. «Зенит» владел мячом 72% времени, давил в позиционном наступлении, зарабатывал много стандартов. Фернандес был едва ли не самой опасной фигурой в атаках сине-бело-голубых. Он мог забить после углового, когда Акинфеев оплошал на выходе примерно так, как в Екатеринбурге. Зато на исходе получаса игры голкипер ЦСКА сотворил чудо-сейв! Марио откликнулся на кросс слева и бил головой. Вспомнился его гол хорватам на ЧМ-2018, но и Акинфеев напомнил о своём самом ярком эпизоде с домашнего чемпионата мира – отбил мяч ногой.

Фернандес нанёс два из девяти ударов «Зенита» до перерыва и один из двух в створ. Он раз за разом летел вперёд, при этом находился под мощнейшим давлением болельщиков – трибуны освистывали Марио всегда, когда он получал мяч. Однако, надо отдать должное Фернандесу, он сохранял самоконтроль и не сорвался ни на судью, когда тот ошибся с вне игры и извинился, ни на недружелюбного болбоя.

В первые 10 минут после перерыва ЦСКА перевёл игру в то русло, которое было нужно команде Федотова. Армейцы улучшили контроль мяча, заработали свои первые угловые в этом матче (по итогам 45 минут счёт по угловым был 0:10!) Но потом «Зенит» опять завладел территорией, посадил красно-синих глубоко к штрафной Акинфеева. Чемпион пытался комбинировать, рисуя различные «геометрические фигуры», вот только в самой штрафной не хватало человека, который решил бы эпизод. Куда опаснее был момент у Чалова, который опять же подарили сопернику зенитовцы – Эракович сбросил мяч форварду ЦСКА, тот простил.

Когда прошла середина второго тайма, тренеры стали играть заменами. Семак выпустил Сергеева и Кругового, но, что любопытно, решил не добавлять ещё одну фигуру в атаку и сохранил схему с тремя центральными защитниками. Хотя, например, Фернандес уже подустал. Запомнился эпизод, когда Марио упал в штрафной ЦСКА, вот только там и офсайд был, и пенальти очень спорный, несмотря на то что судья указал на «точку». А Федотову пришлось сделать вынужденную замену Келлвена, у которого стало сводить ноги. В целом новичок понравился. Келлвену было очень непросто (его оппонент Дуглас Сантос сделал три передачи под удар – больше всех в обеих командах), но всё же фланг бразильца не «горел». Он показал характер, похвальное стремление быстро развивать атаки передачами вперёд.

Семак, по сути, дал команду «все в атаку!», когда в концовке снял Фернандеса, уходившего с поля под неприятные крики и жесты болельщиков ЦСКА. Но разве мог быть другой приём у Марио в этот вечер? Армейцы образцово-показательно защищались, разве что момент с падением Сергеева мог потянуть на 11-метровый (Мойзес, кажется, с фолом блокировал оппонента). Однако на 88-й минуте «Зенит» всё же спасся!

Самое потрясающее, что и тут игрок одной команды невольно помог забить другой. Неудачное движение Виллиана Роши головой превратилось в голевую передачу на Дугласа Сантоса. Это был лишь второй удар «Зенита» в створ во втором тайме, тогда как ЦСКА не имел ни одного.

А самый финал игры – просто вулкан! Два или три раза команды могли устроить массовую драку. Получилась по-настоящему боевая ничья.