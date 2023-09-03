Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЦСКА — «Зенит» — 1:1, видео, голы Антона Заболотного и Дугласа Сантоса, обзор матча, 3 сентября 2023 года, РПЛ

Матч ЦСКА и «Зенита» — просто огонь! Чемпион всю игру спасался после глупейшего «привоза»
Анатолий Романов
ЦСКА — «Зенит» — 1:1, видео, голы
Комментарии
Фернандес мог забить своей бывшей команде, но Акинфеев сотворил суперсейв.

ЦСКА и «Зенит» выдали впечатляющую битву в Москве. Армейцы прервали трёхматчевую победную серию чемпиона. Им не хватило всего несколько минут, чтобы выиграть.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 4'     1:1 дос Сантос – 88'    

В сегодняшнем матче ЦСКА с «Зенитом» особое внимание было к игрокам правого фланга обеих команд. Летний новичок петербуржцев Марио Фернандес впервые сыграл против своего бывшего клуба. А у хозяев неожиданно дебютировал в основе новичок Келлвен, который после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» успел только один-два раза потренироваться с армейцами. Вообще, до начала встречи оставалось загадкой, кто будет действовать справа у красно-синих – Келлвен или Гаич. Бразилец, если верить статистике Transfermarkt, всего однажды за всю профессиональную карьеру закрывал левый край, поэтому вполне логично, что Владимир Федотов передвинул туда серба.

Кого планирует купить ЦСКА на левый фланг обороны:
У ЦСКА слетел трансфер, но есть замена. Купят уже второго игрока, которого вела «Бенфика»?
У ЦСКА слетел трансфер, но есть замена. Купят уже второго игрока, которого вела «Бенфика»?

Удивительно начался и сам матч – на четвёртой минуте ЦСКА реализовал свой первый же момент и удар в створ. Точнее, зенитовцы сами себе «привезли» этот гол. Сколько раз уже такое катание мяча у собственных ворот приводило к пропущенным мячам! Но чемпиона не учит даже собственный печальный опыт: можно вспомнить и гол «Локомотива» в Москве в прошлом сезоне. На сей раз ошибся Кержаков. Впрочем, в голе ЦСКА не меньше, а то и больше вратаря виноват Алип. Кто же так отдаёт назад под давлением? Пока Кержаков «выковыривал» мяч из-под штанги и подстраивался под него, чтобы сделать пас, Михаила суперподкатом накрыл Заболотный. Вот как экс-зенитовец забил своей бывшей команде один из самых курьёзных голов в карьере:

Быстро сделав счёт 1:0, ЦСКА после этого сконцентрировался на позиционной обороне и контратаках. За весь первый тайм хозяева нанесли всего два удара, а в створ больше не попадали. «Зенит» владел мячом 72% времени, давил в позиционном наступлении, зарабатывал много стандартов. Фернандес был едва ли не самой опасной фигурой в атаках сине-бело-голубых. Он мог забить после углового, когда Акинфеев оплошал на выходе примерно так, как в Екатеринбурге. Зато на исходе получаса игры голкипер ЦСКА сотворил чудо-сейв! Марио откликнулся на кросс слева и бил головой. Вспомнился его гол хорватам на ЧМ-2018, но и Акинфеев напомнил о своём самом ярком эпизоде с домашнего чемпионата мира – отбил мяч ногой.

Фернандес нанёс два из девяти ударов «Зенита» до перерыва и один из двух в створ. Он раз за разом летел вперёд, при этом находился под мощнейшим давлением болельщиков – трибуны освистывали Марио всегда, когда он получал мяч. Однако, надо отдать должное Фернандесу, он сохранял самоконтроль и не сорвался ни на судью, когда тот ошибся с вне игры и извинился, ни на недружелюбного болбоя.

В первые 10 минут после перерыва ЦСКА перевёл игру в то русло, которое было нужно команде Федотова. Армейцы улучшили контроль мяча, заработали свои первые угловые в этом матче (по итогам 45 минут счёт по угловым был 0:10!) Но потом «Зенит» опять завладел территорией, посадил красно-синих глубоко к штрафной Акинфеева. Чемпион пытался комбинировать, рисуя различные «геометрические фигуры», вот только в самой штрафной не хватало человека, который решил бы эпизод. Куда опаснее был момент у Чалова, который опять же подарили сопернику зенитовцы – Эракович сбросил мяч форварду ЦСКА, тот простил.

Когда прошла середина второго тайма, тренеры стали играть заменами. Семак выпустил Сергеева и Кругового, но, что любопытно, решил не добавлять ещё одну фигуру в атаку и сохранил схему с тремя центральными защитниками. Хотя, например, Фернандес уже подустал. Запомнился эпизод, когда Марио упал в штрафной ЦСКА, вот только там и офсайд был, и пенальти очень спорный, несмотря на то что судья указал на «точку». А Федотову пришлось сделать вынужденную замену Келлвена, у которого стало сводить ноги. В целом новичок понравился. Келлвену было очень непросто (его оппонент Дуглас Сантос сделал три передачи под удар – больше всех в обеих командах), но всё же фланг бразильца не «горел». Он показал характер, похвальное стремление быстро развивать атаки передачами вперёд.

Семак, по сути, дал команду «все в атаку!», когда в концовке снял Фернандеса, уходившего с поля под неприятные крики и жесты болельщиков ЦСКА. Но разве мог быть другой приём у Марио в этот вечер? Армейцы образцово-показательно защищались, разве что момент с падением Сергеева мог потянуть на 11-метровый (Мойзес, кажется, с фолом блокировал оппонента). Однако на 88-й минуте «Зенит» всё же спасся!

Самое потрясающее, что и тут игрок одной команды невольно помог забить другой. Неудачное движение Виллиана Роши головой превратилось в голевую передачу на Дугласа Сантоса. Это был лишь второй удар «Зенита» в створ во втором тайме, тогда как ЦСКА не имел ни одного.

А самый финал игры – просто вулкан! Два или три раза команды могли устроить массовую драку. Получилась по-настоящему боевая ничья.

Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android