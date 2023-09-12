Сборную России часто гнобили за матчи с Катаром. В XXI веке у нас 0 побед

Катар – не самый частый соперник для сборной России. За всю историю команды встречались трижды. Первый случай – в 1996-м. Тогда Россию отправили в турне по Азии, и уровень игроков слишком отличался. Неудивительно, что Катару закинули пять. А Валерий Карпин, игравший в том матче, не смог вспомнить ничего, кроме убийственной жары.

Уже в XXI веке – две встречи. И обе интересные с точки зрения сюжета. Вспоминаем!

Первый матч в XXI веке – при Адвокате в 2011-м. Федерация заработала, сборную критиковали

Мартовская пауза на матчи сборных в 2011-м вместила в себя две встречи. Первая – в гостях с Арменией. Тогда Россия получила первую часть критики. Ведь не смогла победить. 0:0 для того состава точно воспринимались как неудача. Однако дальше ещё интереснее: следующий матч сборной стал коммерческим. Да-да, сейчас это точно кажется удивительным. Но сборную России за деньги пригласили сыграть с Катаром.

Из минусов – нужно было лететь в далёкую и жаркую страну. Однако представляете как круто – национальная команда на какое-то время стала почти Бразилией! Андрея Аршавин и Сергей Фурсенко раздавали интервью местным каналам, футболисты тоже вынуждены были улыбаться и изображать профессионализм. Кажется, это больше всего не нравилось Адвокату. Тренер вряд ли понимал, как этот матч поможет в период квалификационных матчей Евро-2012.

Вероятно, течение всех этих настроений отразилось и на матче. Уже в первые 10 минут Россия должна была пропустить пару мячей. Но обошлось одним. При этом в основе вышел не второй или третий состав, а многие из тех, кто в тот период был в обойме сборной. На 34-й минуте Роман Павлюченко сравнял счёт. На большее команду не хватило, хоть на второй тайм и вышли совсем другие футболисты. Ничья, которую в России восприняли как провал.

Роман Широков полузащитник сборной России «После этого матча я даже боюсь представить, что о нас напишут. Хотя сегодня мы и в самом деле играли не очень хорошо. Это я готов признать».

И футболист был прав. Эксперты вновь стали критиковать сборную за отсутствие характера, воли и приемлемого результата. Тем более повода было два: не забываем про провал в Армении. Адвокат же был спокоен.

Дик Адвокат главный тренер сборной России «В товарищеских играх не может быть прогресса. Но матч был полезен для меня. Было важно посмотреть, как взаимодействуют игроки в новых сочетаниях, в немного другой тактической схеме, которую мы использовали во втором тайме».

Но уже после того как Адвокат перестал быть тренером сборной и мог не обращать внимание на корпоративную этику, он заявил, что встреча была абсолютно лайтовой. И никто не отнёсся к ней всерьёз.

«На самом деле, тогда мы просто приехали сыграть в своё удовольствие, сменить обстановку, расслабиться. Плюс матч был выгоден для федерации», – говорил Адвокат в 2016-м.

Похоже, всё действительно так. Но негативно эта игра точно никак не отразилась – в 2011-м Россия только раз потеряла очки в отборе на Евро-2012, выиграв пять матчей. Так что критика точно была не совсем уместной.

Вторая встреча – при Черчесове в 2016-м. Тренер был очень недоволен

В следующий раз команды встретились уже в ноябре 2016-го. Тогда никто не говорил про финансовые условия проведения матча. Вряд ли подобная тема понравилась бы Станиславу Черчесову, который только осваивался в сборной России. Начал тренер не то чтобы здорово – ничья с Турцией, минимальная победа над Ганой и поражение от Коста-Рики. И вот – Катар. Снова долгий перелёт в Доху. И ожидаемо трудный матч.

В этот раз сборная России хотя бы первой забила. Пусть и с пенальти – отличился Александр Самедов. Так что отыгрываться, как в 2011-м, не пришлось. Но победный результат держался недолго: уже в первом тайме катарцы сравняли счёт. А после перерыва забили ещё.

Сборная России перед матчем с Катаром в ноябре 2016 года

Вы уже понимаете, что началось: Черчесов – не тренер, а сборную надо разгонять. Потому что проигрывать Катару, который едва входит в первую сотню рейтинга ФИФА, – позор.

Но хорошо, что Черчесов был спокоен. Вместо того чтобы поддаться на провокации, он смиренно анализировал происходящее и делал правильные выводы, о которых не стеснялся говорить публично.

Станислав Черчесов главный тренер сборной России «Мы не только расслабились. Стала хромать дисциплина. Кое-что повторю, забетонирую даже – забили пенальти, не забили, меня это не волнует. Есть уровень сборной, нельзя допускать расслабленности. Есть нюансы, которые не прощает даже Катар. Ребёнку можно твердить что угодно, но, пока не обожжётся, ничего не изменится. К сожалению, я не увидел ещё кое-что – мы приехали играть за сборную, а не выигрывать. Это плохо. Мы должны выигрывать, я очень хочу выигрывать и думаю, команде это тоже передастся».

Есть какое-то отличие от цитат Карпина, который не всегда чётко формулирует задачи. Поэтому иногда кажется, что цели победить просто нет. В любом случае так уже исторически сложилось, что России тяжело играть с Катаром на выезде. Сегодня проще, чем в предыдущие разы, наверняка не будет.