«Им не всегда удаётся современно играть. Как и нам». Карпин и сборная готовятся к Катару

Первая мысль, появившаяся после приезда в Катар, – как же хорошо, что чемпионат мира провели в ноябре-декабре. В Дохе стоят жаркие +40, и на улицу приятно только смотреть из окна. Потому что при первом же шаге на выход из кондиционированного помещения ты попадаешь в катарскую сауну. Тебя тут же обволакивает разгорячённый воздух, который утяжеляется ещё и повышенной влажностью.

Но у Дохи есть одно важное преимущество перед Египтом, где дважды играла наша сборная и где тоже стоит такая же прекрасная осенняя погода: здесь на стадионе очень комфортно из-за системы кондиционирования, которая отлично справляется с местной жарой.

Сборная России уже опробовала её в действии: на тренировке на стадионе «Эль-Джануб», где завтра состоится матч с катарской сборной, технологи арены установили комфортную температуру, так что все даже успели забыть о духоте за её пределами. Валерий Карпин это тоже отметил. А потом добавил: «Как эта система кондиционирования скажется на футболистах, я без понятия. Одно дело тут стоять, другое дело – бегать. Я на таком стадионе первый раз, не знаю, как это работает».

Главный тренер сборной приехал в Катар не в первый раз – в далёком 1996-м он был здесь на товарищеском матче с местной сборной. Но воспоминание о той игре осталось одно: «Помню лишь, что было очень жарко. Не так, как здесь сейчас. Других подробностей не помню вообще – у меня, может, мозг тогда закипел, что помню лишь про жару».

Валерий Георгиевич сказал, что настроение в команде перед матчем нормальное, все доехали и все готовы. «Команду соперника по именам знаю, слежу ли за кем-то – нет, – добавил он про подготовку к игре. – Предыдущие матчи сборной Катара смотрел – ну, играют 4-3-3, пытаются играть в современный футбол, выходить из обороны. Пытаются, но не всегда получается. Как и у нас. Оценивать шансы по тому, что кто-то играет дома, – такого уже нет, как было раньше, когда домашняя команда считалась фаворитом».

Чувств по поводу приезда в страну ЧМ, по словам Карпина, сейчас уже никаких нет: «Ни холодно, ни жарко. Отпустило, когда чемпионат мира прошёл. По инфраструктуре, конечно, это лучшее, что мы видели за все матчи до этого».

Матч с Катаром не принесёт сборной России никаких очков в рейтинге ФИФА, потому что не является официальным. Но даже если бы и принёс, то, как сказал Карпин, ничего бы это нам всё равно не дало.

Перед тренировкой мы с коллегами поздравили Дмитрия Баринова – ему сегодня исполнилось 27.

«Сам я себе желаю в первую очередь здоровья, – сказал полузащитник. – С остальным справлюсь. Когда задуваю свечи, загадываю одно и то же желание, но что-то ничего не происходит. Поэтому пожелаю просто здоровья».

«Я уже был в Катаре, но там был ЧМ, а тут товарищеская игра – двоякие ощущения, – поделился Баринов. – Не сожаление, нет… Так получилось. Это жизнь. Супер, что Катар согласился с нами сыграть. Хороший соперник, должна получиться хорошая игра. Из команды я никого не знаю, матчи их на чемпионате мира не смотрел. Разбирали, как они выходят из обороны, прессингуют, поэтому понимание о команде есть. Сборная достаточно неплохая. По уровню из тех, с кем играли до этого, наверное, могу сравнить с Ираном».

На домашнем чемпионате мира Катар проиграл три матча группового этапа, не показав ничего яркого. И после этого сменил тренера – теперь с командой работает Карлуш Кейруш. С тех пор как он пришёл в феврале, Катар обыграл Мексику в Золотом кубке КОНКАКАФ, уступил Панаме (0:4) и на днях – Кении (1:2). Так что у нашей сборной, наверное, есть шанс после финального свистка записать себе если если не официальные очки, то хотя бы виртуальные.