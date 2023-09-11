Российские подростки вдруг стали молодёжной сборной. И круто сыграли с Узбекистаном! Видео

Молодёжная сборная почти на неделю обосновалась в Узбекистане. Там два товарищеских матча со сверстниками, лекции от главного тренера Ивана Шабарова местным специалистам, тренировки и всё остальное. Первая игра – абсолютная феерия. Соперники накидали друг другу по три мяча, получилось действительно весело. Через три дня – ответная встреча. Здесь уже не было такого количества забитых мячей, но всё равно есть на что обратить внимание.

Главное – от молодёжной сборной здесь только название. И главный тренер. В остальном правильнее называть эту команду Россия U18/19. Потому что почти все игроки выступают в молодёжной лиге, но некоторые даже дебютировали за взрослую команду. Почему так? Тоже всё просто. Часть потенциальных игроков для команды U21, которые могли по возрасту играть за молодёжку, поехали на матчи с олимпийским Египтом. Кто-то по разным причинам не вызывается. Но и вообще судьба молодёжной сборной после изоляции России настолько сложная, что до сих пор до конца непонятно, кто должен за неё играть.

А пока констатируем: актуальные игроки молодёжной сборной России – это футболисты в основном 17–18 лет. Некоторые – уже с опытом в РПЛ. Например, Михаил Рядно, Кирилл Глебов и Матвей Кисляк из ЦСКА, а также игрок «Рубина» Илья Рожков, Илья Ишков из «Урала» и Михаил Щетинин из «Локо». Да, в высшей лиге все они сыграли мало. Но зато с Узбекистаном смотрелись очень неплохо.

Соперник не стал громогласно называть свою сборную молодёжной. На их официальном сайте с Россией играла команда U18 – там футболисты в основном из местных клубов, но по своему уровню они глобально ничем не уступали российской команде.

По сути победу во втором матче России принесли два штрафных. И в обоих случаях не лучшим образом сыграл голкипер хозяев – Самандар Мурадбоев. Первый гол команда Ивана Шабарова забила уже на второй минуте: 17-летний футболист «Ростова» Алексей Колтаков подобрался к штрафной, на дриблинге обошёл соперника и завалился после контакта на газон. Судья зафиксировал фол. Сам игрок подошёл исполнить удар и попал точно в нижний угол. Отметим и неуклюжую игру вратаря – он явно запоздал с прыжком.

Второй момент – тоже штрафной, но уже на 15-й минуте. На этот раз бил представитель «Урала» Ишков – похожим образом, но в другой угол. И вновь ошибка Мурадбоева: он успел к мячу, но вместо того, чтобы отбить рукой, зачем-то потянулся ногами. Да, это даже звучит странно.

В первом тайме россияне владели небольшим преимуществом, в концовке тайма создали ещё один момент – Лука Згурский мог забивать после прострела, но Мурадбоев впервые спас команду.

Второй тайм команда Шабарова тоже начала бодро: нападающий «Ростова» Антон Шамонин выскочил один на один, но узбекский вратарь вновь спас. А россиян после этого будто подменили. Или они просто устали. Соперник активно менял футболистов и нагнетал обстановку у ворот Александра Дёгтева. И заслужил как минимум два гола.

Но либо спасал голкипер, либо Узбекистану очевидно не везло. Итог – 5:3 в пользу России по итогам двухматчевого противостояния. Теперь условно молодёжная сборная отправляется домой. Ждать договорённостей по следующим соперникам.