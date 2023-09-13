Первая победа Спаллетти с Италией! Исход матча с украинцами решили нелепые голы

Италия победила Украину в матче квалификации Евро-2024 на «Сан-Сиро». Это первый успех Лучано Спаллетти в сборной.

Уже второй матч экс главного тренера «Зенита» во главе «Скуадра адзурра» становился во многом решающим для его команды. Сборные Италии и Украины ведут борьбу, скорее всего, только за второе место в своей отборочной группе, так как отстали от англичан. Перед этим туром у итальянцев было четыре очка после трёх туров, а у украинцев – семь после четырёх. В случае неудачи действующие чемпионы Европы рисковали остаться без путёвки на Евро-2024. Тем более впереди у команды Спаллетти встречи на выезде с Англией и той же Украиной.

Первые 40 минут матча на «Сан-Сиро» сборная Италии действительно играла как чемпион Европы. «Скуадра адзурра» просто раздавила своего соперника. Команда Спаллетти создавала момент за моментом и быстро открыла счёт. Правда, гол получился курьёзным. Полузащитник Судаков опустился на правый фланг обороны для розыгрыша, но упал на ровном месте, увидев включившегося в прессинг Цаканьи, и отдал мяч итальянцам. Цаканьи сделал передачу на Фраттези, и тот забил – это было первое попадание хозяев в створ ворот голкипера Бущана.

К исходу получаса игры, когда сборная Италии сделала счёт 2:0, она выигрывала по ударам уже 9:0! Но так вышло, что команда Спаллетти забила второй мяч вторым ударом в створ. И снова гол получился каким-то нелепым. Мяч после удара из-за штрафной попал в стоявшего на линии с защитниками Фраттези, потом отскочил в украинца, а от него – опять к Фраттези. Сперва судья отменил гол из-за офсайда, но современная техника исправила ошибку рефери – положения вне игры не было.

Только тогда команда экс-нападающего «Рубина» Сергея Реброва начала играть в футбол. Итальянцы же как будто потеряли концентрацию. Довбик нанёс первый удар украинцев в створ, а перед перерывом гости внезапно отыгрались. И тут не обошлось без ляпа защитника. Ярмоленко сделал тонкую передачу на Довбика, но удар форварда остановил сейв Доннаруммы. После этого мяч отлетел к Димарко, который вместо выноса сделал… голевую передачу прямо на Ярмоленко.

Пропустив гол, сборная Италии уже не контролировала игру так, как до перерыва. На первых минутах второго тайма Довбик едва не сравнял счёт. Судаков мог исправиться за «привоз» классным голевым пасом, однако центрфорвард не попал из убойной позиции. Пошёл открытый футбол. «Скуадра адзурра» тоже не реализовывала опасные моменты. В одном из эпизодов Бущан ошибся при игре ногами – подарил мяч Дзаньоло. Тот вырезал передачу на Распадори, но нападающий чуть-чуть промахнулся, пробивая низом в дальний угол.

Доннарумма так не «пожарил», несмотря на то что его нервировали свои трибуны: «Сан-Сиро» освистывал голкипера за «старые грехи». Потом сборная Италии благодаря сделанным Спаллетти своевременным заменам снова завладела большим игровым преимуществом. Тренер сумел вернуть команде концентрацию и баланс. Хозяева создали ещё несколько моментов, а самый запоминающийся – в середине тайма. В одной атаке «Скуадра адзурра» нанесла удар в перекладину и претендовала на пенальти за игру рукой. Тем не менее итальянцам не повезло ни с отскоком мяча, ни с судейским решением.

А последние минуты матча получились нервными для всей сборной Италии. Команда Реброва после серии своих замен пыталась прессинговать, чтобы уйти от поражения. Хозяева же стремились сохранить мяч, выходить из-под давления через пас и использовать свободное пространство. В концовке всё получилось так, как хотел Спаллетти. Италия удержала минимальную победу, не дав сопернику ни разу пробить в створ за тайм, и догнала украинцев по количеству набранных очков.