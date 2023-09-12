Сборной России хватило на 20 минут нормального футбола. Еле спаслись в матче с Катаром!

Сборная России сыграла вничью с участником чемпионата мира. Товарищеский матч с Катаром оставил неоднозначные впечатления.

Валерий Карпин включил в стартовый состав одного игрока, для которого этот матч стал первым за сборную России – защитника Волкова. 21-летний представитель «Краснодара» занял привычную позицию на правом фланге обороны в схеме 4-3-3. В центре играла пара Литвинов – Джикия, а слева – Макарчук. Трио полузащитников составляли Баринов, Фомин и Миранчук, причём последний при атаках нашей команды поднимался повыше к центрфорварду Чалову и давал предложения между линий. На флангах атаки располагались Зиньковский и Головин.

Чувствовалось, что на матч с участником ЧМ-2022 игроки сборной России вышли с хорошей мотивацией. Этот соперник «зажигал» наших футболистов больше, чем условный Кыргызстан. Первые минут 20 команда Карпина провела с серьёзным преимуществом. Владела мячом и территорией, создавала моменты, а при потерях мяча быстро возвращала его себе. Такая игра нравилась. Катарцы же как будто побаивались сборной России, словно это они встречались с недавним участником чемпионата мира, а не мы.

Головин, не игравший за национальную команду с ноября 2021-го, стремился быть лидером на поле, брать инициативу на себя, завязывать комбинации, прессинговать. Первый удар в створ нанёс именно полузащитник «Монако», когда забрал подбор после быстрой ответной атаки сборной России – голкипер Баршам вытащил мяч из дальнего угла. Потом Александр накрыл вратаря прессингом, и, если бы нашим чуть больше повезло с отскоком, быть бы голу. Кроме того, команда Карпина имела шансы забить после опасных стандартов, например, Джикия пробил головой немного выше цели.

Но во второй половине первого тайма игра у сборной России перестала получаться. Наши подустали, поэтому уже хуже возвращали себя мяч и теряли компактность. Катарцы подняли головы, стали всё чаще появляться у ворот Сафонова. Оказалось, что и команда Кейруша очень интересно разыгрывает стандарты: защитники российской сборной не всегда успевали за движением хозяев в штрафной, теряли их. Тогда и Сафонов поработал, правда, обошёлся без ярких сейвов, а в паре эпизодов нашим повезло избежать пенальти. Особенно после падения Педру Мигела в борьбе с Фоминым. У России был двукратный перевес по ударам, но к перерыву статистика выравнялась – 6:6 (в створ – 2:4).

А после перерыва Карпин поменял четырёх человек. Вероятно, это были плановые замены – не продиктованные игрой. Хотя на флангах обороны, где Хлусевич и Скопинцев появились вместо Волкова и Макарчука, у сборной России возникали проблемы. Да и Чалов, вернувшись на позицию центрфорварда, не сверкнул. Наша команда пыталась играть передачами за спины защитникам, однако Фёдор, кажется, мог бы лучше открываться и решать эпизоды. Армейца заменил Соболев. Кроме того, Зиньковский (тоже не слишком заметный) уступил место на поле Облякову. Скопинцев же стал ещё одним дебютантом сборной России. Началось всё для динамовца не здорово: проигранная им борьба на фланге привела к опасной атаке катарцев, и наши опять едва не получили 11-метровый в свои ворота.

Потом у сборной России был неплохой отрезок, но этот период активности нашей команды оказался совсем коротким, в отличие от первого тайма. Катарцы уже чувствовали себя хозяевами газона. Сафонов отыграл «на ноль», хотя перед своей заменой на 68-й минуте чудом избежал гола. Литвинов неудачно вынес мяч, Хлусевич не успел закрыть зону, и Афиф улетал фактически один на один. Но самый дорогой катарский футболист поспешил с ударом – послал мяч мимо ворот. А вот Лантратов (ещё один дебютант сборной) пропустил, едва появившись на поле. Впрочем, голкипер «Локо» точно не виноват в голе Алаэльдина головой. Хлусевич напрасно выдернулся за игроком и оставил пространство на правом фланге, откуда и пришёл кросс. Солдатенков же не дотянулся до мяча.

Доигрывала сборная России почти полностью обновлённым составом. Из тех, кто начинал матч, в игре оставались только Литвинов и Головин. Не сказать чтобы команда Карпина обрушила шквал атак на ворота катарцев в концовке, тем не менее голевые моменты создавала. Как ни странно, прежде всего после быстрых атак. Сборная России превзошла катарцев по ударам после перерыва – 6:4 (в створ – 1:1). А на 90-й минуте Солдатенков пришёл в чужую штрафную на угловой, продавил соперника и сравнял счёт. Наших спас очередной стандарт. В компенсированное время в российской сборной дебютировали ещё и Юшин с Карпукасом.