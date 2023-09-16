«Мы любим Россию и русский народ». Бодрое интервью с экс-звездой «Динамо» и «Крыльев»

Через чемпионат России прошло почти полторы сотни сербских футболистов, но мало кто оставил след сразу в трёх клубах Премьер-Лиги. Короман — смог. Огнена хорошо запомнили в Москве, Самаре, Грозном. И он сохранил о России исключительно добрую память. Поэтому на приглашение принять участие в матче памяти Ильи Цымбаларя откликнулся без колебаний.

«Для нас, сербов, не проблема прилететь в Россию»

— Каким вам запомнился Илья Цымбаларь?

— Конечно, я помню его. Цымбаларь был классным футболистом. Очень рад был приехать в Москву и принять участие в матче его памяти. Мы в Сербии любим Россию и русский народ и всегда с с удовольствием приезжаем в вашу страну.

— Долго думали, прежде чем принять приглашение РФС?

— Вообще не раздумывал. Я сейчас не работаю, время есть. Было приятно снова повидать больших звёзд, с которыми играл раньше.

— На фоне последних событий не было сомнений, стоит ли сейчас ехать в Россию?

— Нет-нет-нет. Для нас, сербов, не проблема прилететь в Россию. У других стран они есть: посольство, государство не дают. А у нас в этом плане всё нормально. Мы считаем Россию братской страной.

— Когда приезжали в последний раз?

— Пару месяцев назад я был в Москве и Самаре. Тогда «Крылья Советов» играли с ЦСКА и проиграли.

— И как вам Россия, Москва, Самара?

— Сейчас многое изменилось. Построили много хороших зданий, в Самаре сейчас качественные дороги, город развивается, стал очень красивым. Я только рад этому.

— Какой из городов вам больше по душе?

— Я пять лет играл в Самаре, три года — в Москве. Москва — столица, здесь больше ресторанов, мест для прогулок. В Самаре всего этого чуть-чуть меньше, но её я тоже люблю. Здорово, что там построили новый стадион, что «Крылья» играют в Премьер-Лиге. Приятно, что и в Москве, и в Самаре меня до сих пор помнят.

— Какой город выбрали бы для жизни?

— Конечно, Москву! Всё-таки столица, большой город.

«Наши «Крылья» были лучшими в истории!»

— Какое самое яркое воспоминание о России осталось с игровых времён?

— Я поиграл за «Динамо», «Крылья» и «Терек». За эти годы встретил в России много хороших людей. У меня остались друзья и в Москве, и в Самаре. Чечню я тоже запомнил как место с хорошими людьми. В Грозном хороший стадион, приезжают классные игроки. Город сейчас как Дубай. Я люблю все клубы, в которых я играл, и всем желаю удачи. В целом впечатления о периоде в России остались самые яркие.

— На связи с кем-то из бывших партнёров?

— Каряка, Тихонов, Макаров… Общаюсь с агентом Сафоновым. В дружеских отношениях был с Денисом Ковбой. К сожалению, мы потеряли его несколько лет назад. Я бы хотел, чтобы в Самаре организовали такой же матч памяти Дениса.

— Кто был самым весёлым из ваших партнёров?

— Наверное, Пошкус. В Самаре тогда собралась шикарная команда: Каряка, Анюков, Мойзес, Тихонов, Соуза. Президентом был Герман Ткаченко. «Крылья» никогда не были так сильны, как в тот период. Думаю, это самая крутая команда в истории клуба.

«В «Динамо» думали, что с деньгами можно всё»

— Вашей первой российской командой было «Динамо». Как проходил переход?

— У «Динамо» большая история. Я шёл из ОФК в топ-клуб с традициями. Ролана Гусева купил ЦСКА, и меня взяли ему на замену. Когда «Динамо» начало скупать португальцев, я отправился в «Крылья». Они думали, что с деньгами можно всё, но у них не получилось. Тем не менее я очень уважаю «Динамо». Их болельщиков связывают братские отношения с фанатами из Земуна, который находится рядом с Белградом.

— У вас был один очень яркий сезон в «Динамо»: много забили, отдали, попали в список 33 лучших футболистов России. За счёт чего удалось выстрелить?

— Да, я тогда играл здорово. В «Динамо» сложилась хорошая команда, были классные нападающие — Корчагин и Булыкин. А у меня были качества, чтобы быть лидером этой команды. Состав и партнёры — главные причины моего успеха в «Динамо».

— Почему уехали в «Крылья»?

— «Крылья» создавали классную команду, играли в хороший футбол. Мне было интересно поучаствовать в этом проекте.

Огнен Короман Фото: РИА Новости

«Я очень обиделся на Кобелева»

— Почему одноклубник по «Динамо» Кобелев не ставил вас в состав в Самаре, став главным тренером?

— Не знаю, почему Кобелев так меня убрал. Я тогда очень обиделся. Даже в 33 года я здорово играл, поэтому ситуация была мне непонятна. Он просто так решил. Возможно, повлияли агенты, чтобы Кобелев пригласил других футболистов. Жаль, что так получилось.

— Он не объяснял своё решение?

— Нет, мы не разговаривали.

— А в «Динамо» какие у вас были отношения?

— Очень хорошие. Хотя он уже заканчивал карьеру игрока, а я только начинал. Я всегда уважал Кобелева как игрока и как тренера. Не знаю, кто оказал давление на него, чтобы убрать меня из «Крыльев».

— На уход из «Терека» повлиял вылет из высшей лиги?

— В тот момент я играл за сборную, и играл очень классно. Поэтому решил поменять команду. У меня были предложения из российских команд и одно из Англии. Я выбрал «Портсмут». Там была очень высокая конкуренция, и я ещё больше прибавил в своих футбольных навыках.

— А какие российские команды звали?

— «Динамо» и ФК «Москва».

— Почему выбрали английского середняка?

— Английский чемпионат самый сильный в мире. В этой стране я поиграл с очень серьёзными футболистами.

— В 2019 году вы заявляли об амбициях возглавить московское «Динамо». Это было всерьёз?

— У меня есть тренерская лицензия. Я тренировал в Сербии, и у меня есть амбиции в будущем работать в серьёзных клубах России. Я ещё учусь, но чувствую, что у меня есть качества для этого. Даю себе 4–5 лет на реализацию этого плана. Есть уверенность, что так и будет. А тогда никакого разговора с «Динамо» не было — только моё желание.

– Пока предложений поработать в России в новом качестве не поступало?

– У меня есть хорошие друзья-агенты в Москве. Я работаю с Сафоновым, у нас прекрасные отношения. Надеюсь, в будущем они помогут мне вернуться в качестве тренера.

«В РПЛ сегодня нет сербов класса Видича, Красича или Коромана»

– За российским футболом следите?

– Смотрю, да. Общался со спортивным директором «Крыльев Советов» Корниленко, с людьми из «Динамо» и ЦСКА.

– Упал уровень РПЛ, как многие говорят?

– Сейчас уровень чемпионата немного снизился, потому что из-за ситуации на Украине многие игроки не могут приезжать в Россию и играть там.

– Бан на международной арене сильно влияет на уровень чемпионата?

– Конечно. Это очень мешает российскому спорту. Я думаю, что спорт и политику нельзя смешивать, но это делают.

– Кто из соотечественников обращает на себя внимание в Премьер-Лиге?

– Сейчас уже не тот уровень, что был раньше. Тогда играли Красич, Видич, Иванович, Пейчинович, Короман. Все были лидерами больших команд. Сейчас таких сербов в России нет. Например, Зделар и Гайч из ЦСКА — хорошие футболисты, но не лидеры команды. С теми же Красичем или Видичем не сравнить.

– Почему у вашего земляка Йокановича не получилось в «Динамо»?

– Славиша – мой хороший друг и очень квалифицированный тренер. Не понимаю, почему у него не получилось в «Динамо».

– Уровни чемпионатов России и Сербии сегодня сопоставимы?

– Российский чемпионат в три раза лучше сербского. В России есть деньги, и можно пригласить практически любого игрока. А в Сербии только у «Црвены Звезды» и «Партизана» приличные бюджеты, у остальных команд — маленькие. Это главное отличие.

– Зато сербов намного больше в европейских топ-чемпионатах.

– Опять-таки, потому что у российских команд есть деньги. Русский игрок и в РПЛ получает не меньше, чем в Европе. А то и больше. Поэтому они остаются дома.