Лучший матч дня в еврокубках! Обамеянг сделал «группу смерти» ещё запутаннее

«Аякс» против «Марселя» — один из самых интересных матчей на старте Лиги Европы. Две команды уровня Лиги чемпионов встретились в 1-м туре в Амстердаме. И подарили настоящий концерт, полностью оправдав ожидания от яркой вывески!

Шоу началось уже на девятой минуте. Форвард «Аякса» Карлос Боргес воспользовался провалом обороны «Марселя» и реализовал выход один на один. Хозяева вышли вперёд.

На 20-й минуте «Аякс» увеличил преимущество. После подачи углового в исполнении Борны Сосы мяч оказался у полузащитника Стивена Бергёйса. И тот пробил точно в правый угол ворот «Марселя». 2:0 — казалось, что сегодня день амстердамцев.

Но уже через три минуты «Марсель» отыграл один мяч. Защитник Жонатан Клосс оказался в штрафной «Аякса», обыграл пару соперников и пробил голкипера хозяев Джея Гортера.

А на 38-й минуте «Марсель» полностью вернулся в игру. Свой третий гол в сезоне забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский форвард ранее забивал только в квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге 1 молчал. Но в Лиге Европы его прорвало. Обамеянг получил пас от Амина Арита и в одно касание отправил мяч в ближний угол ворот «Аякса». 2:2 ещё в первом тайме — кайфовый футбол на «Йохан Круифф Арене»!

Во втором тайме команды не остановились. На 52-й минуте «Аякс» снова вышел вперёд. На этот раз отличился полузащитник Кеннет Тейлор. С правого фланга в штрафную простреливал Карлос Боргес, а голландский игрок «Аякса» в одно касание отправил мяч между ног Пау Лопесу.

Но и на этом не всё! На 79-й минуте Обамеянг оформил дубль, снова сравняв счёт. Пьер-Эмерик получил мяч в левом полуфланге, сместился в центр штрафной и пробил в дальний угол ворот «Аякса». 3:3! Что за старт Лиги Европы в самой интересной группе!

В концовке матча собрался полный набор, ведь этой игре не хватало только удаления. Полузащитник «Аякса» Силвано Вос получил вторую жёлтую и досрочно отправился отдыхать. Но времени, чтобы полноценно воспользоваться численным большинством, у «Марселя» уже не осталось. Ничья.

В параллельной встрече группы B «Брайтон» неожиданно уступил дома АЕКу — 2:3. Причём победный гол забил бывший нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Ситуация в «группе смерти» стала ещё запутаннее. Ждём больше огня во 2-м туре!