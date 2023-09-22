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Аякс — Марсель — 3:3, обзор матча Лиги Европы, видео голов, дубль Обамеянга, расклады в группе, 21 сентября 2023 года

Лучший матч дня в еврокубках! Обамеянг сделал «группу смерти» ещё запутаннее
Никита Паглазов
«Аякс» — «Марсель» — 3:3, обзор матча
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«Аякс» и «Марсель» выдали в Лиге Европы шоу, достойное Лиги чемпионов.

«Аякс» против «Марселя» — один из самых интересных матчей на старте Лиги Европы. Две команды уровня Лиги чемпионов встретились в 1-м туре в Амстердаме. И подарили настоящий концерт, полностью оправдав ожидания от яркой вывески!

Лига Европы . Группа B. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
3 : 3
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Боргес – 9'     2:0 Бергёйс – 20'     2:1 Клосс – 23'     2:2 Обамеянг – 38'     3:2 Тейлор – 52'     3:3 Обамеянг – 78'    
Удаления: Вос – 90+1' / нет

Шоу началось уже на девятой минуте. Форвард «Аякса» Карлос Боргес воспользовался провалом обороны «Марселя» и реализовал выход один на один. Хозяева вышли вперёд.

На 20-й минуте «Аякс» увеличил преимущество. После подачи углового в исполнении Борны Сосы мяч оказался у полузащитника Стивена Бергёйса. И тот пробил точно в правый угол ворот «Марселя». 2:0 — казалось, что сегодня день амстердамцев.

Но уже через три минуты «Марсель» отыграл один мяч. Защитник Жонатан Клосс оказался в штрафной «Аякса», обыграл пару соперников и пробил голкипера хозяев Джея Гортера.

А на 38-й минуте «Марсель» полностью вернулся в игру. Свой третий гол в сезоне забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонский форвард ранее забивал только в квалификации Лиги чемпионов, а в Лиге 1 молчал. Но в Лиге Европы его прорвало. Обамеянг получил пас от Амина Арита и в одно касание отправил мяч в ближний угол ворот «Аякса». 2:2 ещё в первом тайме — кайфовый футбол на «Йохан Круифф Арене»!

Во втором тайме команды не остановились. На 52-й минуте «Аякс» снова вышел вперёд. На этот раз отличился полузащитник Кеннет Тейлор. С правого фланга в штрафную простреливал Карлос Боргес, а голландский игрок «Аякса» в одно касание отправил мяч между ног Пау Лопесу.

Но и на этом не всё! На 79-й минуте Обамеянг оформил дубль, снова сравняв счёт. Пьер-Эмерик получил мяч в левом полуфланге, сместился в центр штрафной и пробил в дальний угол ворот «Аякса». 3:3! Что за старт Лиги Европы в самой интересной группе!

В концовке матча собрался полный набор, ведь этой игре не хватало только удаления. Полузащитник «Аякса» Силвано Вос получил вторую жёлтую и досрочно отправился отдыхать. Но времени, чтобы полноценно воспользоваться численным большинством, у «Марселя» уже не осталось. Ничья.

В параллельной встрече группы B «Брайтон» неожиданно уступил дома АЕКу — 2:3. Причём победный гол забил бывший нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Ситуация в «группе смерти» стала ещё запутаннее. Ждём больше огня во 2-м туре!

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