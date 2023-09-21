«Ливерпуль» пропустил шикарный гол в начале матча. А потом просто вынес аутсайдера

Клопп чуть не поплатился за выбор состава, но всё равно стартовал в Лиге Европы с победы над ЛАСКом.

«Ливерпуль» впервые с сезона-2015/2016 играет в Лиге Европы. В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа выпала из топ-4 АПЛ, из-за чего отправилась во второй по значимости еврокубок. Стартовать «красным» пришлось в Австрии матчем с ЛАСКом. Как завершилась первая за семь лет игра «Ливерпуля» в ЛЕ?

Как и подобает грандам, «Ливерпуль» вышел на поле в первом матче Лиги Европы смешанным составом. Например, в воротах появился Кивин Келлехер, в полузащите вышли Ватару Эндо, Райан Гравенберх и Харви Эллиотт, в атаке с первых минут сыграл Бен Доак, а место правого защитника и вовсе занял Стефан Байчетич.

Решение Клоппа повлияло на ход игры. ЛАСК не боялся соперника, хоть «Ливерпуль» и забрал инициативу в свои руки в начале встречи. Но это не помешало австрийцам открыть счёт уже на 14-й минуте. Красивый гол забил полузащитник Флориан Флеккер: он принял мяч после подачи с углового и, оставшись в одиночестве на границе штрафной, пробил точно в дальний угол ворот Келлехера. А потом отпраздновал дебютный гол ЛАСКа в ЛЕ эффектным кульбитом.

После пропущенного гола «Ливерпуль» заиграл ещё агрессивнее. В планы Клоппа не входило стартовать с поражения. Активно работали фланги гостей, часто героем эпизодов становился Дарвин Нуньес. Например, на 35-й минуте уругваец имел отличный момент после подачи с углового. Но голкипер хозяев Лаваль потащил удар в упор.

И всё же «Ливерпулю» не хватало острых моментов. По сути, момент Дарвина стал единственным опасным в первом тайме. А ближе к перерыву возросло количество стыков. Из-за этого в течение последних пяти минут арбитр Марко Ди Белло показал сразу четыре жёлтые карточки.

ЛАСК — «Ливерпуль» Фото: Christian Hofer/Getty Images

Второй тайм «Ливерпуль» также начал с давления. Гости буквально заперли ЛАСК на его половине поля. Особенно выделялась атакующая тройка Диас — Нуньес — Доак. И именно колумбиец на 55-й минуте заработал пенальти. Против Диаса жёстко сыграли в штрафной ЛАСКа, и пенальти уверенно реализовал Нуньес. 1:1.

Ещё через шесть минут «Ливерпуль» вовсе вышел вперёд. Классная атака удалась команде Клоппа: Эллиотт покатил на правый фланг, откуда точную передачу в центр штрафной сделал Гравенберх. Луису Диасу оставалось не оплошать и точно пробить. Колумбийский вингер за шесть минут сделал два гола для «Ливерпуля»!

Успокоились ли англичане после второго гола? Нет! «Ливерпуль» всё так же шёл в атаку, пытаясь развить преимущество. Помогали вышедшие на замену Собослаи и Мак Аллистер, которые добавили свежести игре в центре поля. А на 74-й минуте появился Мохамед Салах. ЛАСК пытался создавать моменты у ворот «Ливерпуля», но у австрийцев мало что получалось. Всё же класс защиты мерсисайдцев куда выше, чем уровень атаки соперника.

Да и в нападении «Ливерпуль» зажигал. На 88-й минуте вышедший на поле Салах забил ещё один классный гол. Он получил мяч в штрафной от Нуньеса, обыграл пару защитников ЛАСКа и пробил внешней стороной стопы между ног голкиперу австрийцев.

Получилась будничная для «Ливерпуля» победа на классе. Очевидно, что команда Клоппа без особого напряга выйдет из группы. Слишком большая разница в уровне с другими соперниками. Да, ещё предстоит посмотреть на «Ливерпуль» против «Юниона» и «Тулузы». Но мало сомнений, что «красные» окажутся сильнее.