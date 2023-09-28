«Барса» хотела «отжать» у «Зенита» больше денег за Малкома. ФИФА поддержала клуб из России

«Барселона» на фоне финансовых проблем пытается не только экономить, но и делать деньги на всём, что только возможно. В четверг, 28 сентября, стало известно о финансовых претензиях каталонского клуба к чемпиону России «Зениту». Спор касался трансфера теперь уже экс-игрока сине-бело-голубых Малкома, который в августе 2019-го перебрался из Барселоны в Санкт-Петербург за € 40 млн плюс € 5 млн бонусами.

Претензии чемпионов Испании были связаны как раз с бонусной частью контракта. Как сообщил «Матч ТВ», «Барселона» обратилась с жалобой в ФИФА с целью добиться денег от «Зенита». По договору петербургский клуб заплатил бы каталонскому определённую сумму в случае участия в Лиге чемпионов сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые прошлой осенью действительно должны были стартовать на групповом этапе ЛЧ как победители РПЛ, однако отстранение российских клубов от еврокубков лишило команду Сергея Семака такой возможности.

«Барселона» мотивировала своё обращение в ФИФА тем, что «Зенит» завоевал путёвку в Лигу чемпионов, поэтому в любом случае обязан заплатить. Весьма оригинальная трактовка договора. В петербургском клубе, разумеется, не согласились с позицией сине-гранатовых, и каталонцы обратились в Международную федерацию футбола. Ожидать в нынешних обстоятельствах можно было чего угодно, но в ФИФА рассудили логично – платить не за что. Жалобу «Барсы» отклонили.

Малком, переходя в «Зенит», подписал контракт на пять лет. Лига чемпионов сезона-2022/2023 должна была стать четвёртой с момента трансфера бразильца. Значит, бонус в € 5 млн касался, скорее всего, всех пяти лет действия соглашения бразильца с петербургским клубом. Следовательно, «Барселона» в споре с чемпионами России могла рассчитывать на сумму максимум в € 1 млн, если бонусы были связаны исключительно с выступлением «Зенита» в ЛЧ и не затрагивали также индивидуальные достижения футболиста.

Малком в «Барселоне» Фото: Miquel Llop/Getty Images

Тем не менее «Барселона» заработала больше € 40 млн на продаже Малкома в петербургский клуб. Во-первых, «Зенит» принимал участие в Лиге чемпионов в первые три сезона после подписания бразильца и должен был заплатить бонусы каталонцам за эти годы, несмотря на то что сам Малком пропустил из-за травмы весь групповой турнир сезона-2018/2019. Клуб пробился в ЛЧ – пункт автоматически вступил в силу.

По данным Transfermarkt, общая сумма, заплаченная «Зенитом» за правого вингера, составила € 41,5 млн. Откуда же взялись ещё € 1,5 млн? «Барселона» включала в контракт с петербургским клубом пункт о получении части выручки в случае перепродажи бразильца. Журналист Тони Хуанмарти писал, что участники сделки договорились на 7,5% с разницы между покупкой и продажей Малкома. «Зенит» изначально брал вингера за € 40 млн, а перепродал в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за € 60 млн. Таким образом, разница составила € 20 млн. Выходит, из этой суммы «Барселоне» и достались € 1,5 млн (те самые 7,5%). Петербургский клуб, в свою очередь, заработал € 18,5 млн.

Тем временем «Зенит» продолжает выплачивать деньги «Барселоне» за покупку Малкома. Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина говорила, комментируя детали соглашения по бразильцу: «С данным трансфером вообще всё просто: расходы по нему будут осуществляться в пятилетнем периоде». То есть – до лета 2024-го.

Интересно, что и «Аль-Хиляль», по словам генерального директора петербургского клуба Александра Медведева, заплатит все € 60 млн за Малкома в течение того же периода – до конца сезона-2023/2024.