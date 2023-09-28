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2DROTS — «Химки» — 0:2, 1/32 финала Кубка России, обзор матча, видео голов, подробности

На что вообще рассчитывать, летя в такой подкат? 2DROTS грустно вылетели из Кубка России
Дмитрий Зимин
2DROTS грустно вылетели из Кубка России
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Соперничать с «Химками» помешало необязательное удаление уже в первом тайме.

Команда 2DROTS уже вошла в историю. До этого никто из медиаклубов не проходил так далеко в Кубке России. Им же удалось пролететь до стадии 1/32 финала на второй год участия в турнире. Очень неплохо. До этого им попадались команды исключительно Второй лиги. Их «самураи» побеждали без особых сложностей, в том числе проводили матчи в крутых локациях Мурманской области. За короткое время они точно многим запомнились и приобрели дополнительную аудиторию. Хотя казалось – куда больше? По охватам в соцсетях 2DROTS уже давно самая популярная команда России.

Но теперь их ждал более серьёзный соперник – «Химки». Команда Талалаева ещё в прошлом сезоне боролась за выживание в РПЛ, но не спаслась. Тем не менее задача вернуться была поставлена почти сразу после вылета. Под это собирался состав, который выглядит достаточно солидно для Первой лиги.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
28 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
0 : 2
Химки
Химки
0:1 Панченко – 15'     0:2 Нетфуллин – 59'    
Удаления: Клуцей – 25' / нет

Талалаев точно учёл ошибки всех предшественников, которые явно недооценили соперника. И выпустил практически основной состав. За исключением разве что Садыгова, который вместе с Панченко играл впереди. У 2DROTS тоже вышли футболисты, которых кто-то мог запомнить по предыдущим стадиям. Например, нападающий Гаучо, которым, по слухам, якобы заинтересовался «Пари НН».

История 2DROTS, если её ещё не знаете:
Главный медиафутбольный клуб России. Путь 2DROTS к историческому успеху в Кубке
Главный медиафутбольный клуб России. Путь 2DROTS к историческому успеху в Кубке

Кто бы мог подумать, что он станет главным героем первых 45 минут. Но совсем не с положительной стороны. Уже на первой минуте Клуцей (его настоящая фамилия) слишком высоко задрал ногу и чуть не снёс голову Терехову. Явная опасная игра и справедливая жёлтая карточка. Казалось, ничего такого – нападающие редко ловят удаления, ведь на них фолят куда чаще, чем они сами.

Годфред «Гаучо» Клуцей

Годфред «Гаучо» Клуцей

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так что этому моменту не придали большого значения. Более того, матч 2DROTS начали точно не хуже соперника, на 11-й минуте даже создали опасный момент: Ослоновский на фланге убрал соперника и навесил на дальнюю штангу, но Степанов не дотянулся до мяча.

Однако уже в следующей атаке «самураи» пропустили. И какой же нелепый гол! Панченко принял мяч в штрафной, но вместо того, чтобы с кем-то отыграться, пробил с разворота. Защитник не отреагировал, вратарь тоже замер. В итоге мяч еле-еле закатился в ворота. Со стороны момент выглядит курьёзно, но на деле – элементарная потеря концентрации.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вы ещё не забыли про Гаучо? Того самого парня, который словил жёлтую в самом начале. Через десять минут после пропущенного гола он полетел в борьбу на фланге и носком задел соперника. Судья тут же достал вторую карточку. К ней могут быть справедливые вопросы, но решение уже не изменить.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В итоге к 25-й минуте 2DROTS проигрывали более статусной команде, так ещё и играли в меньшинстве. Просто кошмар для медиаклуба. Но надо было продолжать.

«Химки» почувствовали растерянность соперника и бросились забивать второй. Магомедов имел момент, но из девятки мяч вытащил Сычёв. Потом Ларин бил после контратаки – и снова «браво» голкиперу. А уже в добавленное время «Химки» заработали пенальти – к мячу подошёл Магомедов и вновь не смог переиграть Дмитрия, который известен умением отражать 11-метровые.

Хотя 2DROTS лишь отсрочили неизбежное. На старте второго тайма они ненадолго забрали инициативу и несколько раз не особо опасно подходили к воротам соперника. Но преимущество в одного лишнего игрока слишком уж сказывалось. На 59-й минуте «Химки» включились буквально на несколько моментов. И увеличили преимущество в счёте. Нетфуллин забил после рикошета.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это был финиш. У 2DROTS заканчивались силы, и в концовке они вообще могли закончить с минус четыре на табло. Но «Химки» тоже не рвались забивать. Может, из-за уважения к сопернику.

Так или иначе, для медиафутбола это историческое достижение. Четвёртый раунд Кубка России. В следующем сезоне надо обязательно выступить не хуже!

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