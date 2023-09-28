На что вообще рассчитывать, летя в такой подкат? 2DROTS грустно вылетели из Кубка России

Команда 2DROTS уже вошла в историю. До этого никто из медиаклубов не проходил так далеко в Кубке России. Им же удалось пролететь до стадии 1/32 финала на второй год участия в турнире. Очень неплохо. До этого им попадались команды исключительно Второй лиги. Их «самураи» побеждали без особых сложностей, в том числе проводили матчи в крутых локациях Мурманской области. За короткое время они точно многим запомнились и приобрели дополнительную аудиторию. Хотя казалось – куда больше? По охватам в соцсетях 2DROTS уже давно самая популярная команда России.

Но теперь их ждал более серьёзный соперник – «Химки». Команда Талалаева ещё в прошлом сезоне боролась за выживание в РПЛ, но не спаслась. Тем не менее задача вернуться была поставлена почти сразу после вылета. Под это собирался состав, который выглядит достаточно солидно для Первой лиги.

Талалаев точно учёл ошибки всех предшественников, которые явно недооценили соперника. И выпустил практически основной состав. За исключением разве что Садыгова, который вместе с Панченко играл впереди. У 2DROTS тоже вышли футболисты, которых кто-то мог запомнить по предыдущим стадиям. Например, нападающий Гаучо, которым, по слухам, якобы заинтересовался «Пари НН».

Кто бы мог подумать, что он станет главным героем первых 45 минут. Но совсем не с положительной стороны. Уже на первой минуте Клуцей (его настоящая фамилия) слишком высоко задрал ногу и чуть не снёс голову Терехову. Явная опасная игра и справедливая жёлтая карточка. Казалось, ничего такого – нападающие редко ловят удаления, ведь на них фолят куда чаще, чем они сами.

Годфред «Гаучо» Клуцей Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так что этому моменту не придали большого значения. Более того, матч 2DROTS начали точно не хуже соперника, на 11-й минуте даже создали опасный момент: Ослоновский на фланге убрал соперника и навесил на дальнюю штангу, но Степанов не дотянулся до мяча.

Однако уже в следующей атаке «самураи» пропустили. И какой же нелепый гол! Панченко принял мяч в штрафной, но вместо того, чтобы с кем-то отыграться, пробил с разворота. Защитник не отреагировал, вратарь тоже замер. В итоге мяч еле-еле закатился в ворота. Со стороны момент выглядит курьёзно, но на деле – элементарная потеря концентрации.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вы ещё не забыли про Гаучо? Того самого парня, который словил жёлтую в самом начале. Через десять минут после пропущенного гола он полетел в борьбу на фланге и носком задел соперника. Судья тут же достал вторую карточку. К ней могут быть справедливые вопросы, но решение уже не изменить.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В итоге к 25-й минуте 2DROTS проигрывали более статусной команде, так ещё и играли в меньшинстве. Просто кошмар для медиаклуба. Но надо было продолжать.

«Химки» почувствовали растерянность соперника и бросились забивать второй. Магомедов имел момент, но из девятки мяч вытащил Сычёв. Потом Ларин бил после контратаки – и снова «браво» голкиперу. А уже в добавленное время «Химки» заработали пенальти – к мячу подошёл Магомедов и вновь не смог переиграть Дмитрия, который известен умением отражать 11-метровые.

Хотя 2DROTS лишь отсрочили неизбежное. На старте второго тайма они ненадолго забрали инициативу и несколько раз не особо опасно подходили к воротам соперника. Но преимущество в одного лишнего игрока слишком уж сказывалось. На 59-й минуте «Химки» включились буквально на несколько моментов. И увеличили преимущество в счёте. Нетфуллин забил после рикошета.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это был финиш. У 2DROTS заканчивались силы, и в концовке они вообще могли закончить с минус четыре на табло. Но «Химки» тоже не рвались забивать. Может, из-за уважения к сопернику.

Так или иначе, для медиафутбола это историческое достижение. Четвёртый раунд Кубка России. В следующем сезоне надо обязательно выступить не хуже!