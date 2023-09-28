Главный медиафутбольный клуб России. Путь 2DROTS к историческому успеху в Кубке

2DROTS – главный медиафутбольный клуб. Команда подтверждает свой статус успехами в Фонбет Кубке России. «Самураи» дошли уже до 1/32 финала, им осталось всего три стадии до игр с клубами РПЛ. Впереди – серьёзное испытание в виде «Химок». Но при любом исходе 2DROTS уже написали историю. Благодаря кому клуб вообще появился? И какие у него есть успехи, помимо побед в Кубке?

Изначально 2DROTS – канал на YouTube, созданный двумя блогерами – Евгением Бабенко и Никитой Панасюком. Ребята до этого снимали пранки, но с 2016 года сменили формат на футбольный. В основном на канале появлялись видео про компьютерную игру FIFA, а также челленджи на поле. Например, один из первых роликов снят вместе с тогда выступавшими за «Краснодар» Фёдором Смоловым и Павлом Мамаевым. Задача – угодить в перекладину. У ролика 1,2 млн просмотров спустя семь лет. А самое популярное видео связано со штрафными ударами: проигравший получал нелепую стрижку (набрало 7,6 млн). В 2018 году 2DROTS впервые появились на поле как футбольная команда. Тогда собрались участники, снимавшиеся на канале в роликах, и вышли играть с командой Германа El Classico (будущий «Амкал»).

ЕВГЕНИЙ БАБЕНКО И НИКИТА ПАНАСЮК Фото: vk.com/media.football.league

Впервые в серьёзном медийном турнире «дротсы» выступили в 2020 году. Тогда они приняли участие в Московском кубке селебрити (МКС) и заняли четвёртое место (команду, кстати, возглавлял экс-тренер «Торпедо» Игорь Чугайнов). Постепенно 2DROTS становились популярнее: участие в записи видео принимали Александр Соболев, Антон Миранчук, Фёдор Чалов и другие футболисты сборной России. Параллельно «самураи» продолжали развивать команду. В 2021-м они дошли до финала МКС, но уступили «Амкалу». А тренировать команду взялся Дмитрий Кузнецов – чемпион СССР в составе ЦСКА и экс-игрок «Эспаньола».

«Самураи» — медиафутбольный «Реал»

Реальные успехи к 2DROTS пришли вместе с Медийной футбольной лигой. Клуб выиграл первый и второй сезоны МФЛ. В первом финале на «ВТБ Арене» в Москве они обыграли Basement (4:0), а во втором в Краснодаре – «Родину Медиа» (1:1, 3:1 бул.). А между трофеями забрали бронзу МКС, в матче за третье место переиграв «Амкал» (1:0). Триумф в первом сезоне МФЛ позволил 2DROTS принять участие в Кубке России. Команде дали уайлд-кард! И она круто показала себя! В первом раунде разгромили «Чертаново» (3:0) на «Арене Химки», а в следующем этапе чуть не прошли ивановский «Текстильщик» (1:1, 3:5 пен.). Несмотря на поражение, о «дротах» заговорили даже на федеральном ТВ, а их встречи показывал «Матч ТВ».

2DROTS Фото: vk.com/media.football.league

Клуб продолжил писать историю на поле. В 2023 году 2DROTS выиграли турнир в Казахстане, а также покорили МКС. В третьем сезоне МФЛ команда заняла второе место, в финале уступив «Родине Медиа» (1:3). А ещё одним крутым событием стала победа над ЦСКА в товарищеском матче на «ВЭБ-Арене». Армейцы уступили со счётом 1:2, при этом на поле вышла не молодёжь, а несколько игроков основы: Гаич, Мойзес, Щенников, Зделар, Мухин, Чалов, Заболотный, Кучаев (а ещё на замену у ЦСКА появилась легенда клуба – Даниэл Карвальо).

Дмитрий Кузнецов тренер 2DROTS — о победе над ЦСКА «Конечно, они более мастеровитые и имели преимущество. Мы играли от обороны, потому что ещё не можем так играть. У нас же ребята были не профессиональные — они закончили выступать после академии. Сейчас они возобновили карьеру. Естественно, ЦСКА имел преимущество. Главное, что футбол понравился людям! Конечно, мне понравился футбол! В конце голос сорвал. Такое даже присниться не могло, что я могу обыграть ЦСКА».

Главные звёзды 2DROTS

Участников команды стоит делить на две категории: медийные звёзды и футболисты, выходящие на поле (хотя некоторые попадают под оба определения). Многие игроки 2DROTS прошли через академии топ-клубов РПЛ: ЦСКА, «Локомотива», «Спартака» и «Динамо». Так что сложно назвать их простыми блогерами. Всё же подготовка и школа имеются у большого числа игроков. Если взять медийных звёзд клуба, то главными являются: Евгений Бабенко (Жека), Никита Панасюк (Некит), Ромео Нту (Мбэйп), Илья Мухлынин (Хул), Олег Бондарь (Вагабонд), Адам Фадеби (Биг Смоук), Жозе Эриксон (Эрик), Алекс Имадоджему (Алекс Месси), Эйтан Виейра (Эйтан), Богдан Тимошенко (Дачник), Андрей Белов (Белка) и Карен Арутюнян (Карен). Эти ребята по большей части занимаются организаторской, развлекательной деятельностью, чаще появляясь именно в роликах. А во время матчей обычно остаются на бровке либо получают не так много времени.

2DROTS Фото: vk.com/media.football.league

В важных встречах Кубка России, МФЛ и МКС на поле выходят футболисты, тренировавшиеся и игравшие за профессиональные клубы. Самые популярные в текущем составе 2DROTS: вратарь Дмитрий Сычёв (тренировался в системе ЦСКА), защитники Илья Сальников (экс-«Спартак»), Денис Гудаев (экс-«Сибирь»), Артур Бегларян (экс-«Арарат»), Вадим Логинов (экс-«Локомотив») и Владислав Семёнов (экс-«Спартак» Нальчик), полузащитники Валтер Скляр Эдамс (экс-ДЮСШ ЦСКА), Александр Степанов (экс-«Ростов» и «Торпедо»), Станислав Манаев (экс-СШОР «Зенит» и «Тосно»), Максим Фролов, Артём Талабко (экс-«Спартак» Нальчик), Владислав Ослоновский (экс-«Спартак», «Носта», «Тюмень», «Шинник») Владимир Филиппов (экс-«Жилина», «Звезда» Санкт-Петербург), Александр Балашов (экс-ЦСКА и «Локомотив»), а также форварды Готфрид Клуцей, Данила Прошляков (экс-«Спартак») и Леван Кудухов (экс-«Локомотив» и «Факел»).

Интересно, что Клуцей (Гаучо) интересует клуб РПЛ – «Пари НН». Об этом «Чемпионату» рассказал сам форвард: «Видел новость, что мной интересуется «Пари НН». Это правда. У меня там играет друг Мамаду Майга, списывались с ним. Если поступит предложение? Надо будет позвонить боссам Жене и Никите и поговорить. Я готов перейти, но не сразу — у нас игра в Кубке России. Зимой? Если пригласят зимой — пойду».

Готфрид Клуцей Фото: vk.com/media.football.league

Путь 2DROTS в Кубке России — 2023/2024

РФС допустил три команды из медиафутбола до участия в Кубке. Они были выбраны согласно результатам третьего сезона МФЛ. «Родина Медиа» отправилась в Кубок как чемпион, а 2DROTS и «Амкал» — как серебряный и бронзовый призёр соответственно. Но результаты у команд вышли разные. «Родина Медиа» уже на первом этапе проиграла вологодскому «Динамо» (0:3). «Амкал» прошёл в 1/256 финала «Красное Знамя» (3:2), но в следующем раунде уступил «Текстильщику» (0:0, 3:4 пен.). А вот 2DROTS прошли уже трёх соперников. В 1/256 финала дома обыгран «Сахалин» (2:0), затем в Муроме разобрались с местным «Муромом» (3:1). А в 1/64 финала случился уникальный матч «на краю Земли» с кировским «Динамо». Клубы сыграли на поле, сделанном специально на плавучем доке на станции в селе Белокаменка Мурманской области. 2DROTS одержали уверенную победу – 2:0, став первым медиафутбольным клубом, прошедшим три стадии в Кубке.

Теперь команде Дмитрия Кузнецова предстоит встретиться с «Химками». А это сильный клуб Первой лиги – такого соперника на профессиональном уровне у 2DROTS ещё не было. Тем интереснее, что покажут «самураи» на подобном уровне.

Дмитрий Кузнецов главный тренер 2DROTS «Уровень Первой лиги выше Второй, поэтому готовимся серьёзно. Посмотрели «Химки», стараемся выжать полезную информацию, выделить слабые и сильные стороны. Но ещё неизвестно, какой состав будет играть у соперника. Талалаев говорил, что выйдут футболисты, получающие меньше игровой практики, но мы будем готовиться на основной состав».

Предстоящий матч для 2DROTS – шанс на очередное чудо. В случае победы «дротам» останется всего два соперника до матча с клубом РПЛ. Но учитывая, что они уже обыгрывали ЦСКА, «Химкам» и другим командам стоит переживать? Интересно, что Некит, один из президентов клуба, в интервью YouTube-каналу «ВПИСКА» рассказывал об амбициях 2DROTS попасть в РПЛ: «Я думаю, если найдётся компания, которая захочет сделать исторический проект, какого не было нигде. От пацанов, которые играли в FIFA на диване и снимали челленджи, дошли до того, чтобы стать профессиональной командой. Если найдётся инвестор или любой человек, готовый поддержать такую идею, то это вполне реализуемо. Здесь нужны деньги. Есть «американская мечта», а тут появляется «русская мечта», где ты с низов добиваешься крупного успеха». Так что 2DROTS стоит привыкать к такому уровню!