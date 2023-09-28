Дзагоев нашёл новый клуб в Европе после закрытия окна. В такой роли он ещё никогда не был!

Алан Дзагоев нашёл новый клуб после закрытия летнего трансферного окна. 33-летний экс-полузащитник сборной России находился в статусе свободного агента, уйдя летом этого года из «Рубина», но так долго оставался без команды, что закрались подозрения – может закончить карьеру. Однако Дзагоев всё ещё голоден до футбола и решил попробовать себя в новой роли – легионера. За границей Алан прежде не выступал. Теперь же откроет для себя чемпионат Греции.

«Чемпионат» ещё в начале сентября сообщил о переговорах Дзагоева с «Ламией». Российского легионера хотел видеть в команде её главный тренер Леонидас Воколос. История с переходом немного затянулась, но в конце концов игрок с клубом договорились, и Алан подписал однолетний контракт.

В прошлом сезоне Дзагоев помог «Рубину» подняться из Первой лиги в РПЛ. Полузащитник сыграл 20 матчей (в основе – 15), в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи. Тем не менее казанский клуб после возвращения в элиту не стал предлагать Алану новый контракт.

В июне сайт «БИЗНЕС Online» сообщил, что руководство клуба не хочет оставлять Дзагоева в команде из-за его травматизма. Согласно источнику, полузащитник получал мышечные повреждения, из-за которых пропускал тренировки. Однако сам Алан опроверг эту информацию. По его словам, он пропускал только игровую тренировку за два дня до матча, так как дополнительно работал индивидуально. Главный тренер Рашид Рахимов принимал это и готов был сохранить Дзагоева в «Рубине», а о непродлении контракта игроку сообщил экс-спортивный директор казанского клуба Эдуард Сафонов.

Алан Дзагоев экс-полузащитник «Рубина»: «На самом деле, насколько я знаю, Рахимов хотел меня оставить. Мы с ним разговаривали, он мне в глаза сказал, что хочет меня оставить. Сказал, что будет разговаривать об этом с руководством. Но руководство мне так и не сказало ни да, ни нет. Где‑то в июле Сафонов мне позвонил и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт. Я говорю: «Окей». Вот это официальная версия. Мы пожали руки и разошлись».

В летнее трансферное окно у Дзагоева были варианты как в России, так и за границей. Появлялись новости о его переговорах с турецким «Антальяспором» и «Пари НН». Кроме того, в «Алании», лидирующей сейчас в Первой лиге, тоже заявляли о желании видеть в команде уроженца Северной Осетии. Тем временем Алан поддерживал форму, тренируясь на базе ЦСКА, которому отдал почти 15 лет карьеры до перехода в «Рубин». Руководство армейцев предлагало Дзагоеву должность в клубе, но сам он хотел продолжить карьеру футболиста.

Что же представляет собой «Ламия», за которую будет выступать новый российский легионер? В прошлом сезоне эта команда боролась за выживание и сумела решить задачу на финише сезона, заняв 12-е место. «Ламия» всего на два-три очка опередила «Ионикос» и «Левадиакос», которые вылетели из элиты. В нынешнем сезоне сине-белые занимают девятое место после шести туров: одна победа, три ничьих и два поражения. По оценкам Transfermarkt, суммарная стоимость состава клуба из Ламии составляет всего € 10,88 млн – это десятый показатель в лиге.

Главному тренеру Воколосу, который был инициатором подписания Дзагоева, 53 года. Футболистом он выступал на позиции защитника, на пике карьеры сыграл семь матчей за сборную Греции и 90 раз – за «Панатинаикос».

Будучи тренером, возглавлял юношеские сборные Греции и ассистировал в первой национальной команде, потом каким-то образом получил должность технического директора пражской «Спарты», а в последние годы работал с нетоповыми греческими командами. Больших достижений у Воколоса нет. Но и «Ламии», основанной ещё в 1964 году, похвастаться особо нечем: в элите команда поднималась до седьмого места, в Кубке Греции трижды выходила в полуфинал.

Леонидас Воколос Фото: Nikos Makris/Getty Images

В «Ламии» Дзагоев встретит старого знакомого – Зорана Тошича! Возможно, серб тоже замолвил словечко за Алана. 36-летний хавбек, выступающий за сине-белых с января 2023-го, – самый возрастной игрок команды. Тошич, как правило, выходит на замены. В нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах (один в основе) и не совершил результативных действий.

Дзагоеву будет с кем поговорить на русском языке в «Ламии». За эту команду выступают экс-защитник «Ростова», «Оренбурга» и сборной Беларуси Александр Павловец, а также поигравший за «Кубань» молдавский голкипер Алексей Кошелев. Кстати, последний входит в топ-5 самых дорогих игроков «Ламии» по версии Transfermarkt с ориентировочной стоимостью € 400 тыс. А наиболее ценный футболист греческого клуба – бразильский защитник Сидклей (€ 1,2 млн), поигравший за киевское «Динамо» и ПАОК. Лидер «Ламии» по результативности в нынешнем сезоне, 33-летний испанский нападающий Карлитос (€ 300 тыс.) забил два мяча и сделал две голевые передачи в шести матчах. Любопытно, что в его карьере был… петербургский «Петротрест». 11 лет назад Карлитоса занесло на сезон в нашу Первую лигу.

К слову, Дзагоев – четвёртый российский легионер в чемпионате Греции. За «Панатинаикос» выступает экс-голкипер сборной России Юрий Лодыгин. Правда, он лишь второй вратарь своей команды и в нынешнем сезоне все матчи провёл в запасе. За ПАОК с июля 2023-го играет ещё один наш «сборник» Магомед Оздоев. У полузащитника 10 матчей (с первых минут – пять) без результативных действий. А в «Арисе» с сентября находится арендованный у «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Российский вингер провёл три матча (два в основе) и тоже пока не отметился ни голами, ни голевыми передачами.

В рейтинге УЕФА чемпионат Греции занимает 19-е место, чуть-чуть опережая чемпионаты Хорватии, Польши, Швеции, Румынии и Кипра. Дзагоев выбрал для продолжения карьеры далеко не топовую лигу. Но и не слабую.