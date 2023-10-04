Самый «российский» клуб Лиги чемпионов. В «Црвене Звезде» сразу пять экс-игроков РПЛ!

Поскольку клубов РПЛ нет в Лиге чемпионов, самая близкая для России команда в этом турнире – «Црвена Звезда». Белградцев многое связывает с нашей страной. Братские народы, как говорят сами сербы, игра в Европе с надписью «Газпром» на футболках (это многолетний спонсор клуба), пять экс-футболистов РПЛ в заявке. Более того, до недавнего времени в составе «Црвены Звезды» был и российский легионер.

Наибольший след в РПЛ из игроков сегодняшнего состава «Црвены Звезды» оставил Гелор Канга. Полузащитник приехал в Россию зимой 2013-го, когда «Ростов» выкупил его у габонского клуба «Мунана» за неизвестную сумму. Канга провёл в нашей стране три с половиной года и сыграл за ростовчан 80 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал 14 голевых передач. Запомнился как очень техничный, резкий, нестандартный футболист. Но – проблемный. Иногда Гелора «замыкало». Тем не менее с габонцем «Ростов» выиграл Кубок России в 2014 году и выдал свой лучший сезон-2015/2016, когда завоевал серебряные медали и путёвку в Лигу чемпионов под руководством Курбана Бердыева.

Канга и уходил из «Ростова» летом 2016-го свободным агентом в «Црвену Звезду». С тех пор он выступает за клуб из Белграда – с перерывом на пару лет, когда принадлежал пражской «Спарте» (чехи выкупили его за € 1 млн). С «Црвеной Звездой» Гелор выиграл четыре чемпионских титула и три Кубка страны. В том числе золото прошлого сезона, в котором белградцы не потерпели ни одного поражения за 37 (!) туров. Для сербской лиги габонец был все эти годы большим игроком.

Но сейчас Канга уже 33, и в нынешнем сезоне возрастной полузащитник ещё ни разу не попал в основу. Четырежды вышел на замену, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. В остальных матчах оставался на скамейке, включая игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Понятно, что пик карьеры Гелор давно прошёл. Тем более, вполне возможно, ему не 33 года, а все 38.

Гелор Канга в «Ростове» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В апреле 2021-го федерация футбола ДР Конго обвинила Канга в подделке документов. Конголезцы сообщили: Гелор на самом деле родился в их стране, а не в габонском городе Оем, как указано в паспорте спортсмена. И не в 1990-м, а на пять лет раньше – в октябре 1985-го. В ДР Конго заявили, что настоящее имя футболиста Киаку-Киаку Киангана, а гражданство Габона полузащитник получил по фальсифицированному свидетельству о рождении. Если верить найденным конголезцами бумагам, мать футболиста ушла из жизни за несколько лет до официальной даты рождения Канга. Как раз в 1985-м.

Дисциплинарный комитет Африканской конфедерации футбола вызывал Гелора, чтобы получить объяснения, но два года назад ситуацию замяли. Летом 2023-го этот вопрос был поднят ещё раз. Появлялась информация, что Канга могут дисквалифицировать, запретив выступать в Лиге чемпионов, тем не менее он по-прежнему участвует в матчах.

Много лет отыграл в РПЛ и Милан Родич. Зимой 2013-го «Зенит» покупал на тот момент 21-летнего левого защитника (кажется, его возраст вопросов не вызывал) у ОФК за € 1,5 млн. На перспективного серба надеялись, однако в петербургской команде он не потянул. Потом Родича арендовала нижегородская «Волга», а в августе 2015-го «Крылья Советов» подписали его на правах свободного агента. Милан выступал в России до лета 2017-го и был продан «Црвене Звезде» за € 250 тыс. Родич сыграл 54 матча в РПЛ, набрал 2+2.

Милан Родич в «Крыльях Советов» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сейчас 32-летний Родич – основной в «Црвене Звезде». В этом сезоне у Милана семь матчей (в стартовом составе – пять), один забитый мяч. С «Ман Сити» он отыграл все 90 минут.

Ещё один защитник и экс-игрок РПЛ у сербов – Урош Спаич. «Краснодар» купил его летом 2018-го у «Андерлехта» за € 6 млн. Первым вариантом в шорт-листе «быков» был тогда Самуэль Жиго, но того увёл «Спартак», и вместо француза подписали Спаича. Урош принадлежал краснодарскому клубу три с половиной года, уходил в аренду на сезон в «Фейеноорд», а в январе 2022-го его отпустили свободным агентом в турецкую «Касымпашу». Карьеру Спаича в России испортили травмы, хотя и по своему уровню он до Жиго, конечно, не дотягивал. В РПЛ сыграл 53 матча, набрал 2+2.

Сейчас Спаичу 30 лет, в «Црвене Звезде» он с января этого года. В нынешнем сезоне провёл только четыре матча, а с первых минут – всего один. Во встрече с «Ман Сити» остался на скамейке запасных.

Полузащитник Срджан Мияйлович, как и Родич, побывал в «Крыльях Советов». В самарский клуб он перешёл из турецкого «Кайсериспора» в феврале 2017-го на правах свободного агента, а летом 2020-го ушёл в никуда – несколько месяцев оставался без клуба, пока не подписал контракт с «Чукаричками». Оттуда осенью 2022-го попал в «Црвену Звезду». В РПЛ у Срджана 34 матча и один гол. А в нынешнем сезоне 29-летний Мияйлович провёл девять матчей, включая полную игру с «Ман Сити», набрал 1+1.

Замбийский центрхав Кингз Кангва поиграл в РПЛ за «Арсенал». Летом 2019-го туляки приобрели его у «Билдкона» за € 250 тыс, а через три года продали в «Црвену Звезду» за € 1,5 млн. Кангва сыграл в РПЛ 48 матчей, в которых забил пять мячей и отдал восемь голевых передач. В этом сезоне у 24-летнего Кингза девять матчей, в основе – шесть. Во встрече с «Ман Сити» он вышел на замену.

Принадлежит «Црвене Звезде» и 20-летний российский атакующий полузащитник Егор Пруцев. Он перешёл в сербский клуб в августе 2022-го за € 900 тыс., но в основе не закрепился. Летом этого года младшего брата спартаковца Данила Пруцева отдали в аренду словенскому «Целе». За новую команду Егор сыграл восемь матчей, набрал 1+3. Одну из голевых передач сделал в еврокубках – в игре Лиги конференций с «Маккаби» из Тель-Авива. Впрочем, результативное действие россиянина не помогло «Целе». Израильтяне выбили словенцев.

«Црвена Звезда» едва не преподнесла сенсацию на старте ЛЧ. Сербы выиграли первый тайм у «Манчестер Сити» на выезде — 1:0, однако во втором пропустили трижды и проиграли. Чуда не случилось. Но сегодня у «Црвены Звезды» более важный матч: с конкурентом в борьбе за третье место и продление евросезона в плей-офф Лиги Европы – швейцарским «Янг Бойз». В группе с «Ман Сити» и «РБ Лейпциг» это, объективно, единственная команда, которую сербы с квинтетом экс-игроков РПЛ способны «покусать».