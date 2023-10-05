Расклады в Кубке России перед последним туром. Финалисты прошлого сезона в зоне риска!

ЦСКА с «Краснодаром» могут не попасть в плей-офф Пути РПЛ, если не победят в заключительных матчах группового этапа.

Завершился 5-й тур группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. До финиша этой стадии турнира командам элиты осталось провести по одной игре. Встречи 6-го тура пройдут 31 октября и 1-2 ноября. Кто уже справился с задачей, а кто будет решать свою судьбу в последнем матче? Разбираемся в кубковых раскладах.

Напомним, по два лучших клуба из каждой группы выходят в плей-офф Пути РПЛ. Команда, занявшая третье место, отправится в плей-офф Пути регионов, а аутсайдер квартета завершит выступления в турнире. Теперь разбираться в хитросплетениях нового формата Кубка России не так сложно, поскольку он фактически не изменился с прошлого сезона.

Добавим, что на групповом этапе за победу в основное время даётся три очка, за победу в серии пенальти (после ничьей за 90 минут) – два, за поражение в серии пенальти – одно, а за поражение в основное время – 0. По регламенту в случае равенства очков первым показателем при определении мест будут очки, набранные в личных встречах команд. Потом берутся другие результаты в «личках»: разница мячей и забитые голы. После этого в силу вступают уже общие показатели клубов за весь групповой турнир – победы, затем разница мячей и забитые голы.

Группа A

Группа A

Парадоксально, но факт: стартовав в Кубке России с поражения от ЦСКА со счётом 0:6, «Оренбург» досрочно обеспечил себе место в плей-офф Пути РПЛ. Оренбуржцы финишируют первыми, если в 6-м туре не уступят армейцам в Москве в основное время. А вот сами действующие обладатели трофея рискуют выпасть из топ-2, если не обыграют лидера, а «Факел» победит на выезде «Сочи». При равенстве очков воронежцы будут выше за счёт личных встреч. С другой стороны, и сам «Факел» в зоне риска – может вылететь из турнира. «Сочи», даже догнав ЦСКА по очкам, уступит армейцам по личным встречам, но любая победа над воронежцами сделает южан участниками плей-офф Пути регионов.

Группа B

Группа B

В этом квартете всё понятно с будущим команд Михаила Галактионова и Рашида Рахимова. Вне зависимости от результатов последнего тура «Локомотив» отправляется в плей-офф Пути РПЛ, а «Рубин» выбывает из Кубка России. В последнем матче группового этапа железнодорожники примут казанцев в Москве.

Преследователи лидера «Урал» и «Ростов» отстают от «Локомотива» только на два очка, но играют между собой в Ростове-на-Дону, поэтому кто-то из них точно не догонит железнодорожников. Единственной неприятностью для команды Галактионова может стать потеря первого места в группе.

Группа C

Группа C

Чемпион России «Зенит» пока не слишком успешен в РПЛ, но в Кубке страны, где команда Сергея Семака традиционно выступает слабее, напротив, прибавил. Сине-бело-голубые уже обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Вопрос только – с какого места, так как «Балтика» ещё может обойти петербуржцев на финише.

Впрочем, для самой «Балтики» главная цель – удержать вторую позицию. В последнем туре команда Сергея Игнашевича принимает в Калининграде «Ахмат», и её устроит даже поражение в серии пенальти. Ведь южане позади на два очка. «Ахмат» в худшем для себя случае попадёт в плей-офф Пути регионов. «Крылья Советов» слишком отстали от команды Мирослава Ромащенко и досрочно выбыли из Кубка России.

Группа D

Группа D

«Спартак» ещё за два тура до финиша гарантировал себе выход в плей-офф Пути РПЛ с первого места в группе. А вот «Пари НН» вылетел после 5-го тура: команда Сергея Юрана отстаёт на шесть очков от «Динамо» и «Краснодара».

Команды Марцела Лички и Владимира Ивича поборются на финише за вторую путёвку в плей-офф Пути РПЛ. Бело-голубые примут «Пари НН», а «быки» сыграют на выезде со «Спартаком». По личным встречам «Динамо» выше «Краснодара», поэтому у москвичей очень хорошие шансы опередить лидера чемпионата России.