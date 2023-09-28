«Придётся научиться играть без Месси». «Интер Майами» жёстко разочаровал в битве за трофей

«Интер Майами» сыграл в одном из важнейших матчей этого сезона – в финале Открытого кубка США – без Лионеля Месси. В матче с «Торонто» в МЛС аргентинец покинул поле в первом тайме, потому что его начала беспокоить травма, полученная в сборной. Так что вопрос с его участием в финальной игре с «Хьюстон Динамо» до последнего оставался открытым. Главный тренер «Интера» Тата Мартино не раз говорил, что этот финал для команды очень важен, поэтому шанс, что Месси всё же сыграет, есть. Просто потому, что это не какой-то там рядовой матч, а важнейшая игра в сезоне.

«Ему не нужна операция или что-то в этом роде, – говорил Мартино в начале этой недели. – Вопрос лишь в том, сколько времени игроку понадобится для отдыха, чтобы сыграть. Если бы это был не финал, мы бы не рисковали. Но поскольку это финал, есть шанс, что мы пойдём на такой риск».

Во вторник главный тренер сказал, что клуб не примет решение по Месси вплоть до самой игры. «Мы полагаем, что он сам не хочет пропустить очень важный финал, – сказал Мартино. – В этом случае, да, я сяду с ним, чтобы узнать, как он себя чувствует. Здесь три вопроса: сначала игрок, потом финал, а потом – что будет дальше».

Журналисты каждый день гадали, сможет Месси выйти на поле или нет – на открытой тренировке за день до матча не было ни его, ни Альбы, но после того, как пресса покинула площадку, Лео всё же появился на поле. Мартино подкидывал, что готовности Месси сыграть будут ждать «до последней минуты», и при этом подтверждал, что Альбу ждать точно не стоит. Пресса писала, что даже несколько минут с Лео в финале в разы лучше, чем весь финал без него, и явно ждала, что аргентинец всё же внезапно появится в стартовом составе. Несмотря на тот факт, что за этот месяц он не провёл больше 60 минут за игру! Интрига сохранялась до тех пор, пока за час до матча Лео не приехал с командой на автобусе на стадион, но так и не появился в составе.

Месси занял место на стадионе, где обычно сидят знаменитости, и следил за ходом матча оттуда. Для болельщиков, многие из которых приехали на игру издалека, такой поворот стал большим разочарованием – их поддержка была соответствующей: было настолько тихо, что сектор из 100 фанатов «Хьюстона» был громче. Гости не упустили шанса поиздеваться и в какой-то момент даже поскандировали: «Мы вас не слышим!»

Лионель Месси Фото: Hector Vivas/Getty Images

Мартино сделал ставку на молодых игроков: в финале сыграли пятеро футболистов моложе 25 лет – Ноа Аллен, Бенджамин Кремаски, Диего Гомес, Факундо Фариас и Леонардо Кампана. Первый тайм для «Интер Майами» получился никакущим: в игре команды чувствовалась нервозность (очевидно, сказалось давление), из-за чего мало что получалось – все попытки сломать прессинг «Хьюстона» были безуспешны, в защите игра тоже была невпечатляющей. Статистика первых 45 минут получилась разгромной: 18:1 по ударам в пользу соперника и два гола за 10 минут.

«Часть вины может быть возложена на Мартино, начавшего со схемы 4-3-3, которая попросту не сработала, – критикует команду CBS Sports. – Но отчасти это также связано с тем, что на поле вышли молодые игроки, которым нужен опыт. Фариас даже не играл в финале Кубка Лиги, а у других игроков не было таких важных ролей, как те, которые они взяли на себя в среду вечером».

Во втором тайме «Интер» прибавил: Мартинес трижды бил по воротам, Кампана попробовал отправить мяч в сетку головой, но все эти попытки ничего не дали. На 73-й минуте «Хьюстон» забил третий, от разгрома команду Мартино спас только VAR – повторы показали, что был офсайд. На 90+1-й минуте Мартинес всё же забил, а потом «Интер» упустил два момента: Фариас промахнулся с левого фланга, а Кампана, который снова решил пробить головой, тоже не попал в ворота. «Хьюстон» заслуженно забрал кубок – на глазах у полного стадиона, Зинедина Зидана, который приехал поддержать Дэвида Бекхэма, и Джанни Инфантино.

Лионель Месси, Дэвид Бекхэм и Зинедин Зидан Фото: Соцсети «Интер Майами»

«Подобные матчи открывают возможности для роста таким молодым командам, как «Интер», – размышляет CBS Sports об итогах матча. – Когда Месси на поле, всё легко. Смотришь на него, бежишь, подаёшь в космос, но мяч тебя найдет. Однако когда его нет, гораздо важнее индивидуальное творчество. Картина ясна: если «Майами» хочет выйти в плей-офф МЛС и добиться там успеха, им придётся научиться играть без Месси».

Празднование победы Фото: Megan Briggs/Getty Images

Мартино после матча высказался, что выпускать Лео было неразумно – даже несколько минут на поле нанесли бы ему вред. При этом главный тренер «Интера» заявил, что Месси ещё сыграет в чемпионате, просто за его состоянием от игры к игре будут следить врачи.

Сейчас «Интер Майами» занимает 14-е место в МЛС, и статистика встреч без Лео пока грустная – ни одной победы. Так что команде и правда стоит как-то приспособиться играть без своей главной звезды, а то о плей-офф скоро можно будет перестать даже мечтать.