22 футболиста из РПЛ вызваны в европейские сборные. На что они претендуют в отборе Евро?

На ближайшие полторы недели клубный футбол встанет на паузу, зато запустятся матчи сборных. Наибольшее внимание к европейскому отбору, в том числе потому, что там солидное представительство футболистов РПЛ. В этот раз вызвано сразу 22 игрока. Да, не все они сыграют, но так или иначе для некоторых в сборных многое решится именно в октябре. Либо они закрепят свои шансы попасть в финальную часть, либо их потеряют.

Армения: Наир Тикнизян («Локомотив»), Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба — «Краснодар»), Угочукву Иву («Рубин»), Эдгар Севикян («Пари НН»)

Наир Тикнизян в сборной Армении Фото: Ahmad Mora/Getty Images

За месяц представительство армянских футболистов в РПЛ увеличилось. Ведь Эдгар Севикян решил выступать за страну, с которой связан его отец. И это несмотря на приглашение в сборную России. Игрок может дебютировать за Армению сразу в официальном матче — 12 октября команда сыграет с Латвией в отборе Евро-2024. После их ждёт матч с Северной Македонией, но уже товарищеский.

В остальном список без сюрпризов: Тикнизян, Сперцян, Арутюнян и Иву уже вызывались в сборную и играли за неё. Сперцян и вовсе недавно примерил капитанскую повязку. У Латвии 0 очков после пяти матчей, так что Армения точно способна их обыграть. Победа оставит команду в борьбе за первые два места в группе.

Беларусь: Кирилл Печенин, Кирилл Капленко (оба — «Оренбург»), Владислав Малькевич («Урал»), Егор Карпицкий («Крылья Советов»)

Владислав Малькевич в сборной Беларуси Фото: Alex Nicodim/Getty Images

Из России выступать за Беларусь поедут семеро футболистов: четверо — из РПЛ и трое — из Первой лиги. Последние два матча получились не очень удачными для сборной — нулевая ничья с Андоррой и поражение от Израиля. Возможно, поэтому в список вызванных не попал нападающий Виталий Лисакович. Новый тренер Карлос Феррер вряд ли остался доволен выступлением нападающего в матче с Андоррой. Вместо него вызван другой нападающий — Егор Карпицкий из «Крыльев». Теперь наверняка он получит шанс проявить себя. Также впервые в качестве игрока «Урала» в сборную поедет Владислав Малькевич.

Беларусь проведёт матчи с Румынией и Швейцарией, но, объективно, претендовать на выход из группы им сложно. Сейчас они на четвёртом месте с четырьмя очками. Отставание даже от третьего — пять очков. Такое отыграть очень трудно.

Казахстан: Нуралы Алип («Зенит»), Марат Быстров («Ахмат»)

Марат Быстров в сборной Казахстана Фото: kff.kz

Для сборной многое решится в ближайших двух матчах. Сейчас команда на четвёртом месте в группе с 12 очками, столько же у Финляндии, по 13 — у Словении и Дании. Команда Магомеда Адиева сначала съездит в Копенгаген на встречу с датчанами, потом примет Финляндию. Если получится зацепиться за очки, шансы на выход напрямую автоматически повысятся. Если нет — будет тяжело.

Из РПЛ в сборную уже традиционно поедут Алип и Быстров. И оба, скорее всего, выйдут в основном составе.

Сербия: Страхиня Эракович («Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»)

Страхиня Эракович в сборной Сербии Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В сентябре сербы проиграли Венгрии и скатились на вторую строчку в таблице. С третьего места уже подпирает Черногория, отставая на два балла. Так что команде нужно собраться и показать максимум в ближайших встречах. Ведь соперники — как раз прямые конкуренты за выход из группы — Венгрия и Черногория.

Защитник «Спартака» Бабич, вероятно, сыграет в обоих матчах. А вот статус Эраковича — спорный. В сентябре он ни разу не появился на поле. Но, возможно, учитывая не самые удачные результаты в последних матчах и место в основе «Зенита», роль игрока изменится.

Албания: Мирлинд Даку («Рубин»), Марио Митай («Локомотив»)

Мирлинд Даку в сборной Албании Фото: Grzegorz Wajda/Getty Images

Нападающий «Рубина» месяц назад дебютировал за Албанию — и сразу очень ярко. Забил гол Польше, после чего поляки уволили главного тренера Фернанду Сантуша. Такой вот неприятный для соперника сценарий. Временно албанцы лидируют в группе, имея матч в запасе. Ближайшая встреча очень важна, ведь играют с Чехией, которая отстаёт на два очка, но пропускала один тур. Так что в случае набора очков шансы квалифицироваться в финальную часть станут очень высокими.

Даку наверняка получит время с Чехией, Митай тоже важный футболист для команды. Помимо этого, Албания сыграет товарищеский матч с Болгарией.

Молдавия: Олег Рябчук («Спартак»), Никита Моцпан («Факел»)

Никита Моцпан в сборной Молдавии Фото: Severin Aichbauer/Getty Images

Защитник «Спартака» не приехал в сборную в сентябре, потому что закрывал вопросы с документами в клубе. Без него Молдавия сыграла вничью в товарищеском матче с Австрией и победила Фарерские острова в отборе. Уже неплохо. Благодаря этим результатам команда на третьем месте. Одинаковое количество очков с Чехией, а выше только Албания. Польша же отстаёт на два балла.

Ближайший матч Молдавии — товарищеский. В соперниках сборная Швеции. А вот следующий уже официальный — как раз с Польшей, которая может скинуть сборную на четвёртое место. Но Рябчук и Моцпан наверняка выйдут в основе. Должны помочь выступить достойно.

Люксембург: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)

Кристофер Мартинс Перейра в сборной Люксембурга Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Полузащитник «Спартака» заработал третью жёлтую в игре с Исландией и пропустил кошмарную встречу с Португалией. Там Люксембургу закинули девять мячей. Парадокс, но это не мешает им оставаться на третьем месте в группе с 10 очками. И реальными шансами на выход в финальную часть. Для этого нужно результативно завершить отбор.

В ближайшем матче команда сыграет с Исландией, которая ниже в таблице и отстаёт на четыре очка. Потом со Словакией. Так что всё в ногах люксембуржцев. Да и Мартинс отбыл дисквалификацию и точно поможет.

Словения: Ванья Дркушич («Сочи»)

Ванья Дркушич в сборной Словении Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Сейчас Дркушичу трудно конкурировать за место в основном составе сборной, однако он всегда в ротации. В сентябре даже сыграл с Сан-Марино, выйдя на замену в первом тайме из-за травмы партнёра. Так или иначе, для него поездка в сборную — возможность переключиться после всего того ужаса, который происходит в «Сочи».

Ведь Словения ещё и вовсю борется за место на, Евро. Команда сыграет с Финляндией и Северной Ирландией. И в случае позитивного исхода может практически обеспечить себе путёвку в Германию.

Косово: Бернард Бериша («Ахмат»)

Бернард Бериша в сборной Косова Фото: Alex Nicodim/Getty Images

В сентябре Бериша вернулся в сборную после двухлетнего перерыва. И сразу попал в основу на матчи со Швейцарией и Румынией. Косовары набрали в этих играх только одно очко.

На октябрьские матчи Бериша также попал в список вызванных. Косово сыграет с Андоррой в гостях, а потом, возможно, с Израилем на своём поле. Вторая встреча пока не подтверждена, потому что страна соперника находится в состоянии войны.

В любом случае шансы выйти из группы у сборной минимальны. Четыре очка после шести матчей и 0 побед — с такими результатами трудно претендовать на что-то серьёзное.

Израиль: Эли Даса («Динамо»)

Эли Даса в сборной Израиля Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Защитник сборной Израиля хоть и получил вызов в сборную, но, учитывая происходящие события, неизвестно, поедет ли он в расположение национальной команды. Первый матч со Швейцарией (домашний) уже перенесён, гостевой с Косовом пока не подтверждён. УЕФА также рассматривает возможность переноса встречи.

Так что не исключено, что Дасе в принципе не придётся никуда ехать. При этом сам Израиль вовсю борется за первые два места в группе. Сейчас команда на три очка отстаёт от лидирующей Швейцарии и на одно — от Румынии. Но, видимо, возможность нагнать соперников появится уже позже.

Черногория: Игор Вуячич («Рубин»)

Игор Вуячич в сборной Черногории Фото: Alex Nicodim/Getty Images

Черногория всё ещё в борьбе за прямую путёвку на Евро-2024. В октябре команда сначала сыграет товарищеский матч с Ливаном, а после — очень важный с Сербией в отборе. В случае победы они могут оказаться на второй строчке. Однако даже если этого не случится, им всё равно нужны очки, чтобы претендовать на путёвку с третьего места.

РПЛ в сборной представляет Игор Вуячич. Правда, с Сербией он не помощник, так как в последней игре с Болгарией заработал удаление. Так что в лучшем случае получится его увидеть в игре с Ливаном.