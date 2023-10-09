Матчи сборной Израиля перенесли из-за войны с ХАМАС. Что теперь будет с отбором на Евро?

УЕФА принял решение перенести матчи сборной Израиля из-за военных действий в стране. В четверг команда должна была сыграть против Швейцарии в Тель-Авиве в рамках отбора на Евро-2024, однако провести игру в израильском городе сейчас невозможно. Страна находится в состоянии войны.

Также были перенесены отборочные матчи чемпионата Европы U21 между Израилем, Эстонией и Германией и квалификационные матчи на Евро-2024 U17 – сборная Израиля должна была принять у себя Бельгию, Гибралтар и Уэльс.

В УЕФА заявили, что потребуется ещё несколько дней, чтобы оценить, состоится ли матч сборной Израиля и Косова в Приштине 15 октября или же его также нужно перенести. Руководящий орган европейского футбола продолжит «внимательно следить за ситуацией и будет поддерживать контакт со всеми участвующими командами, прежде чем принимать решения о новых датах и ​​возможных изменениях в других предстоящих матчах».

Сборная Израиля Фото: Cristian Preda/Getty Images

В отборе на Евро-2024 осталось четыре матча: Израилю предстоит сыграть со Швейцарией (матч уже перенесли), Косовом (есть вариант, что и его перенесут), Румынией и Андоррой. Сейчас сборная идёт на третьем месте, отставая от Румынии всего на одно очко, поэтому их очная встреча, которая должна состояться в ноябре, крайне важна для израильской команды. Израиль с момента своего присоединения к УЕФА в 1992-м ни разу не выходил в групповую стадию чемпионата Европы, а сейчас как никогда близок к историческому достижению.

УЕФА должен будет найти новые даты в календаре, куда сможет перенести матчи всех израильских сборных. Вероятнее всего, в этот перерыв на международные матчи Израиль ни с кем не сыграет, поэтому придётся проводить больше игр в следующее окно. Сейчас у Израиля запланирована встреча с Румынией на 18 ноября (дома) и 21 ноября с Андоррой (в гостях). В эти же даты должны сыграть остальные соперники по группе. При этом матчи команд, которые претендуют на первое-второе место в группе, должны проводиться в одно время. Возможно, УЕФА сумеет запихнуть все три игры Израиля в промежуток между 16 и 21 ноября, но пока информации об этом нет.

Если же ситуация в стране не стабилизируется, УЕФА может принять решение о проведении матчей на нейтральных полях, как это было в случае Армении и Азербайджана, а также Украины. Израиль в одно время тоже играл в других странах во время эскалации конфликта с Палестиной. Сейчас, правда, ситуация куда серьёзнее, чем была все разы до этого – впервые с 1973 года Израиль объявил состояние войны.

Ещё один вариант – перекраивание календаря. Например, когда матчи сборной Украины в плей-офф отбора чемпионата мира – 2022 перенесли на три месяца, УЕФА утвердил новый календарь игр украинской команды в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Правда, в данном случае сделать это труднее, потому что отбор на ЧЕ заканчивается в ноябре.