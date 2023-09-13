Как игроки РПЛ съездили в сборные: у Бонгонда — гол, у Алипа — историческое достижение

Международное окно на матчи сборных схлопнулось, а значит, самое время для итогов. Только во взрослые европейские сборные вызвали 22 футболиста из РПЛ, плюс кто-то поехал в молодёжные и юношеские, а ещё в Южную Америку, Азию или Африку. В общем, представительство очень солидное.
Поэтому рассказываем о выступлении игроков Премьер-Лиги не только в европейских матчах, но и на прочих турнирах.
Армения: Наир Тикнизян («Локомотив»), Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба — «Краснодар»), Угочукву Иву («Рубин»)
Наир Тикнизян в сборной Армении
Фото: ffa.am
Одно из наибольших представительств в РПЛ – в сборной Армении. Команду ждали важнейшие матчи с Турцией и Хорватией. Все четверо вышеупомянутых игроков вышли в основном составе в первом же матче, а Тикнизян даже поучаствовал в голевой атаке. Армянская команда вела до 88-й минуты, но упустила победу (1:1).
Хорватии сборная Армении и вовсе проиграла, пропустив во втором тайме. Но все игроки РПЛ снова вышли в старте. Сперцян – даже с капитанской повязкой. К сожалению, добыть очки не удалось. Армянская сборная осталась на третьем месте в группе. Отставание от Турции и Хорватии – три очка.
Беларусь: Кирилл Печенин, Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко (все — «Оренбург»), Виталий Лисакович («Рубин»)
Виталий Лисакович в сборной Беларуси
Фото: abff.by
Сборная под руководством нового испанского тренера Карлоса Алоса сыграла вничью с Андоррой. В стартовом составе вышли два игрока РПЛ – Лисакович, который сыграл за сборную впервые с 2021 года, и Печенин. Ковалёв появился со скамейки, а Капленко просидел всю встречу в запасе. Впрочем, 0:0 красноречиво характеризует происходящее на поле.
В матче с Израилем (0:1) появились все представители РПЛ, кроме Лисаковича. Видимо, Виталию не простили нулевую результативность с Андоррой. Беларусь держала ничью до последнего, но все же пропустила в добавленное время. Сейчас у соседей четыре очка и четвёртое-пятое место в группе (делят с Косовом).
Казахстан: Нуралы Алип («Зенит»), Марат Быстров («Ахмат»)
Марат Быстров в сборной Казахстана
Фото: kff.kz
Команда Магомеда Адиева проиграла в первом матче Финляндии 0:1, но Алип и Быстров провели всю встречу. Зато с Северной Ирландией удалось реабилитироваться – победа с минимальным счётом. Игроки из РПЛ также были на поле, Алип в одном из моментов даже спас команду от явного гола.
Казахстан установил историческое достижение, набрав 12 очков в группе. Но они всё равно четвёртые – одинаковое количество очков с Финляндией. А у Словении и Дании – на одно больше.
Сербия: Страхиня Эракович («Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»)
Страхиня Эракович в сборной Сербии
Фото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС
В первом матче с Венгрией оба защитника из РПЛ остались в запасе. Возможно, поэтому сербы и уступили – 1:2. В следующей игре с Литвой на поле появился Бабич и отыграл все 90 минут. Сербия победила – 3:1.
Но из-за поражения в первой игре сербы потеряли первое место в группе. Да, теперь с Венгрией равенство очков (по 10), но у конкурента за лидерство и матч в запасе.
Албания: Мирлинд Даку («Рубин»), Марио Митай («Локомотив»)
Мирлинд Даку в сборной Албании
Фото: Piotr Kucza/Zuma/ТАСС
Нападающий «Рубина» дебютировал за Албанию в матче с Чехией, выйдя на замену. До этого футболист играл за Косово, но только в неофициальных встречах. Даку не принёс команде победу (встреча завершилась вничью). Но, похоже, Мирлинд может стать основным игроком атаки. А Митай же провёл с чехами всю встречу.
В следующей игре с Польшей Даку вновь вышел на замену и чуть ли не в первой атаке забил. Польша проиграла – 0:2, а сегодня уволила главного тренера Фернанду Сантуша). Тем временем Албания временно возглавила группу Е. Да, у Чехии матч в запасе, но на перерыв команда ушла лидером.
Молдавия: Олег Рябчук («Спартак»), Никита Моцпан («Факел»)
Никита Моцпан в сборной Молдавии
Фото: fmf.md
Полузащитник «Факела» вышел на товарищеский матч с Австрией в основе и провёл 61 минуту, но результативными действиями не отметился. Рябчук не попал в заявку на игру, встреча закончилась вничью – 1:1.
В уже отборочном матче с Фарерскими островами Моцпан снова вышел в старте и сыграл 90 минут. Молдавия победила с минимальным счётом и сейчас с восемью очками находится на третьем месте группы Е. Выше той же Польши.
Люксембург: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)
Кристофер Мартинс Перейра в сборной Люксембурга
Фото: Aziz Karimov/Getty Images
Полузащитник «Спартака» круто отыграл матч с Исландией: был капитаном, а сборная победила 3:1. Правда, по ходу встречи он получил третью жёлтую в этом отборе и пропустил матч с Португалией из-за перебора предупреждений (кстати, как и Криштиану Роналду). Люксембург проиграл 0:9. Тем не менее крошечная сборная на третьем месте в таблице группы J и отстаёт всего на три очка от расположившейся на второй строчке Словакии (13). Чем не уровень?
Словения: Ванья Дркушич («Сочи»)
Ванья Дркушич в сборной Словении
Фото: Jonathan Moscrop/ZUMA/ТАСС
Защитник «Сочи» просидел на лавке весь матч с Северной Ирландией (4:2), но вышел на поле с Сан-Марино. Хоть и на замену из-за травмы партнёра – но уже 13-й минуте. Словения победила 4:0 и сейчас делит первое место с Данией (по 12 очков) в группе Н.
Косово: Бернард Бериша («Ахмат»)
Бернард Бериша в сборной Косова
Фото: Razvan Pasarica/IMAGO/ТАСС
Бериша вернулся в сборную после двухлетнего перерыва и сразу вышел в основном составе: провёл бóльшую часть матча со Швейцарией, но не отметился результативными действиями. Косовары дважды проигрывали по ходу встречи, но в итоге спасли ничью.
Матч с Румынией Бериша тоже начал в старте и отыграл 81 минуту, отметившись жёлтой карточкой. Но с конца первого тайма команда Бернарда играла вдесятером. И уступила.
Сборная Косова осталась на предпоследнем месте с четырьмя ничьими после шести туров (четыре очка также у Беларуси). И с почти потерянными шансами на плей-офф.
Черногория: Игор Вуячич («Рубин»)
Игор Вуячич в сборной Черногории
Фото: Alex Nicodim/Getty Images
В матче с Литвой защитник «Рубина» не вышел, а Черногория сыграла вничью (2:2). С Болгарией Вуячич появился в основе, но на 59-й минуте схватил удаление. И одновременно заработал пенальти. Однако даже это не помогло болгарам зацепить очки – Черногория собралась и вырвала победу (2:1) благодаря Стевану Йоветичу.
С восемью очками черногорцы располагаются на третьем месте в группе G.
Израиль: Эли Даса («Динамо»)
Эли Даса в сборной Израиля
Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images
С Румынией Даса отыграл весь матч, но Израиль не смог победить (1:1). А с Беларусью Эли и вовсе вышел с капитанской повязкой, но был заменён на 78-й минуте. Зато Израиль вырвал победу в концовке – 1:0.
Команда после шести туров идёт третьей с реальными шансами (11, отставание от второй Румынии – одно очко) на продолжение борьбы за историческую путёвку на Евро-2024.
Грузия: Лука Гагнидзе («Динамо» Москва)
Лука Гагнидзе в сборной Грузии
Фото: Giorgi Ebanoidze/Getty Images
Матч с Испанией – кошмар для Грузии. Уже в первом тайме они пропустили четыре, а в перерыве динамовца заменили. Итоговый счёт – 1:7. На игру с Норвегией (1:2) Гагнидзе остался вне заявки.
После таких результатов Грузия упала на четвёртое место в группе А. До второй строчки, которую занимает Испания (девять очков + матч в запасе), уже пять очков.
Чем запомнились игроки РПЛ в других турнирах
Тео Бонгонда
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда забил первый гол в матче с Суданом и помог ДР Конго выйти из группы в отборе на Кубок африканских наций (победа 2:0). В следующем товарищеском матче с ЮАР (0:1) футболист уже не участвовал.
Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби из «Ростова» стал автором победного гола в матче с Болгарией (1:0).
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич стал капитаном сборной Боснии и Герцеговины (U21) в матче со Словенией и отдал голевую передачу. Правда, это не помогло победить – команда уступила 1:2.
Роберто Фернандес
Фото: Bruna Prado/AP Photo/ТАСС
Защитник Боливии и «Балтики» Роберто Фернандес отыграл 58 минут с Бразилией и схватил удаление в первом тайме матча с Аргентиной. Обе встречи его сборная проиграла с общим счётом 1:8.
Полузащитник «Оренбурга» Марин вернулся в сборную после двухлетнего перерыва и сразу отдал голевую передачу. Коста-Рика победила Саудовскую Аравию, где главный уже Роберто Манчини, со счётом 3:1.
Сборная Узбекистана (U23) провела матч отбора на Кубок Азии с Гонконгом и победила 10:0! Голами отметились полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев и полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Он же забил победный в следующем матче с Ираном (1:0), что помогло сборной выйти на молодёжный Кубок Азии с первого места в группе.
Хавбек «Краснодара» Кевин Пина забил первый гол за Кабо-Верде в отборе на Кубок африканских наций. Но это не помогло его команде победить, они уступили Того (2:3).
Муми Нгамалё
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Динамовец Муми Нгамалё сделал голевую передачу в игре с Бурунди (3:0). Нападающий появился уже в добавленное время, но это не помешало Камеруну увеличить преимущество до трёх голов.
- 13 сентября 2023
-
21:06
-
21:03
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:24
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
19:29
-
19:23
-
19:16
-
19:12
-
19:00
-
18:57
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:36
-
18:26
-
18:17
-
18:13
-
18:10
-
18:05
-
17:58
-
17:54
-
17:43
-
17:39
-
17:34
-
17:30
-
17:23