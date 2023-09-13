Как игроки РПЛ съездили в сборные: у Бонгонда — гол, у Алипа — историческое достижение

Международное окно на матчи сборных схлопнулось, а значит, самое время для итогов. Только во взрослые европейские сборные вызвали 22 футболиста из РПЛ, плюс кто-то поехал в молодёжные и юношеские, а ещё в Южную Америку, Азию или Африку. В общем, представительство очень солидное.

Поэтому рассказываем о выступлении игроков Премьер-Лиги не только в европейских матчах, но и на прочих турнирах.

Армения: Наир Тикнизян («Локомотив»), Эдуард Сперцян, Георгий Арутюнян (оба — «Краснодар»), Угочукву Иву («Рубин»)

Наир Тикнизян в сборной Армении Фото: ffa.am

Одно из наибольших представительств в РПЛ – в сборной Армении. Команду ждали важнейшие матчи с Турцией и Хорватией. Все четверо вышеупомянутых игроков вышли в основном составе в первом же матче, а Тикнизян даже поучаствовал в голевой атаке. Армянская команда вела до 88-й минуты, но упустила победу (1:1).

Хорватии сборная Армении и вовсе проиграла, пропустив во втором тайме. Но все игроки РПЛ снова вышли в старте. Сперцян – даже с капитанской повязкой. К сожалению, добыть очки не удалось. Армянская сборная осталась на третьем месте в группе. Отставание от Турции и Хорватии – три очка.

Беларусь: Кирилл Печенин, Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко (все — «Оренбург»), Виталий Лисакович («Рубин»)

Виталий Лисакович в сборной Беларуси Фото: abff.by

Сборная под руководством нового испанского тренера Карлоса Алоса сыграла вничью с Андоррой. В стартовом составе вышли два игрока РПЛ – Лисакович, который сыграл за сборную впервые с 2021 года, и Печенин. Ковалёв появился со скамейки, а Капленко просидел всю встречу в запасе. Впрочем, 0:0 красноречиво характеризует происходящее на поле.

В матче с Израилем (0:1) появились все представители РПЛ, кроме Лисаковича. Видимо, Виталию не простили нулевую результативность с Андоррой. Беларусь держала ничью до последнего, но все же пропустила в добавленное время. Сейчас у соседей четыре очка и четвёртое-пятое место в группе (делят с Косовом).

Казахстан: Нуралы Алип («Зенит»), Марат Быстров («Ахмат»)

Марат Быстров в сборной Казахстана Фото: kff.kz

Команда Магомеда Адиева проиграла в первом матче Финляндии 0:1, но Алип и Быстров провели всю встречу. Зато с Северной Ирландией удалось реабилитироваться – победа с минимальным счётом. Игроки из РПЛ также были на поле, Алип в одном из моментов даже спас команду от явного гола.

Казахстан установил историческое достижение, набрав 12 очков в группе. Но они всё равно четвёртые – одинаковое количество очков с Финляндией. А у Словении и Дании – на одно больше.

Сербия: Страхиня Эракович («Зенит»), Срджан Бабич («Спартак»)

Страхиня Эракович в сборной Сербии Фото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

В первом матче с Венгрией оба защитника из РПЛ остались в запасе. Возможно, поэтому сербы и уступили – 1:2. В следующей игре с Литвой на поле появился Бабич и отыграл все 90 минут. Сербия победила – 3:1.

Но из-за поражения в первой игре сербы потеряли первое место в группе. Да, теперь с Венгрией равенство очков (по 10), но у конкурента за лидерство и матч в запасе.

Албания: Мирлинд Даку («Рубин»), Марио Митай («Локомотив»)

Мирлинд Даку в сборной Албании Фото: Piotr Kucza/Zuma/ТАСС

Нападающий «Рубина» дебютировал за Албанию в матче с Чехией, выйдя на замену. До этого футболист играл за Косово, но только в неофициальных встречах. Даку не принёс команде победу (встреча завершилась вничью). Но, похоже, Мирлинд может стать основным игроком атаки. А Митай же провёл с чехами всю встречу.

В следующей игре с Польшей Даку вновь вышел на замену и чуть ли не в первой атаке забил. Польша проиграла – 0:2, а сегодня уволила главного тренера Фернанду Сантуша). Тем временем Албания временно возглавила группу Е. Да, у Чехии матч в запасе, но на перерыв команда ушла лидером.

Молдавия: Олег Рябчук («Спартак»), Никита Моцпан («Факел»)

Никита Моцпан в сборной Молдавии Фото: fmf.md

Полузащитник «Факела» вышел на товарищеский матч с Австрией в основе и провёл 61 минуту, но результативными действиями не отметился. Рябчук не попал в заявку на игру, встреча закончилась вничью – 1:1.

В уже отборочном матче с Фарерскими островами Моцпан снова вышел в старте и сыграл 90 минут. Молдавия победила с минимальным счётом и сейчас с восемью очками находится на третьем месте группы Е. Выше той же Польши.

Люксембург: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)

Кристофер Мартинс Перейра в сборной Люксембурга Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Полузащитник «Спартака» круто отыграл матч с Исландией: был капитаном, а сборная победила 3:1. Правда, по ходу встречи он получил третью жёлтую в этом отборе и пропустил матч с Португалией из-за перебора предупреждений (кстати, как и Криштиану Роналду). Люксембург проиграл 0:9. Тем не менее крошечная сборная на третьем месте в таблице группы J и отстаёт всего на три очка от расположившейся на второй строчке Словакии (13). Чем не уровень?

Словения: Ванья Дркушич («Сочи»)

Ванья Дркушич в сборной Словении Фото: Jonathan Moscrop/ZUMA/ТАСС

Защитник «Сочи» просидел на лавке весь матч с Северной Ирландией (4:2), но вышел на поле с Сан-Марино. Хоть и на замену из-за травмы партнёра – но уже 13-й минуте. Словения победила 4:0 и сейчас делит первое место с Данией (по 12 очков) в группе Н.

Косово: Бернард Бериша («Ахмат»)

Бернард Бериша в сборной Косова Фото: Razvan Pasarica/IMAGO/ТАСС

Бериша вернулся в сборную после двухлетнего перерыва и сразу вышел в основном составе: провёл бóльшую часть матча со Швейцарией, но не отметился результативными действиями. Косовары дважды проигрывали по ходу встречи, но в итоге спасли ничью.

Матч с Румынией Бериша тоже начал в старте и отыграл 81 минуту, отметившись жёлтой карточкой. Но с конца первого тайма команда Бернарда играла вдесятером. И уступила.

Сборная Косова осталась на предпоследнем месте с четырьмя ничьими после шести туров (четыре очка также у Беларуси). И с почти потерянными шансами на плей-офф.

Черногория: Игор Вуячич («Рубин»)

Игор Вуячич в сборной Черногории Фото: Alex Nicodim/Getty Images

В матче с Литвой защитник «Рубина» не вышел, а Черногория сыграла вничью (2:2). С Болгарией Вуячич появился в основе, но на 59-й минуте схватил удаление. И одновременно заработал пенальти. Однако даже это не помогло болгарам зацепить очки – Черногория собралась и вырвала победу (2:1) благодаря Стевану Йоветичу.

С восемью очками черногорцы располагаются на третьем месте в группе G.

Израиль: Эли Даса («Динамо»)

Эли Даса в сборной Израиля Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

С Румынией Даса отыграл весь матч, но Израиль не смог победить (1:1). А с Беларусью Эли и вовсе вышел с капитанской повязкой, но был заменён на 78-й минуте. Зато Израиль вырвал победу в концовке – 1:0.

Команда после шести туров идёт третьей с реальными шансами (11, отставание от второй Румынии – одно очко) на продолжение борьбы за историческую путёвку на Евро-2024.

Грузия: Лука Гагнидзе («Динамо» Москва)

Лука Гагнидзе в сборной Грузии Фото: Giorgi Ebanoidze/Getty Images

Матч с Испанией – кошмар для Грузии. Уже в первом тайме они пропустили четыре, а в перерыве динамовца заменили. Итоговый счёт – 1:7. На игру с Норвегией (1:2) Гагнидзе остался вне заявки.

После таких результатов Грузия упала на четвёртое место в группе А. До второй строчки, которую занимает Испания (девять очков + матч в запасе), уже пять очков.

Чем запомнились игроки РПЛ в других турнирах

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда забил первый гол в матче с Суданом и помог ДР Конго выйти из группы в отборе на Кубок африканских наций (победа 2:0). В следующем товарищеском матче с ЮАР (0:1) футболист уже не участвовал.

Иранский полузащитник Мохаммад Мохеби из «Ростова» стал автором победного гола в матче с Болгарией (1:0).

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич стал капитаном сборной Боснии и Герцеговины (U21) в матче со Словенией и отдал голевую передачу. Правда, это не помогло победить – команда уступила 1:2.

Роберто Фернандес Фото: Bruna Prado/AP Photo/ТАСС

Защитник Боливии и «Балтики» Роберто Фернандес отыграл 58 минут с Бразилией и схватил удаление в первом тайме матча с Аргентиной. Обе встречи его сборная проиграла с общим счётом 1:8.

Полузащитник «Оренбурга» Марин вернулся в сборную после двухлетнего перерыва и сразу отдал голевую передачу. Коста-Рика победила Саудовскую Аравию, где главный уже Роберто Манчини, со счётом 3:1.

Сборная Узбекистана (U23) провела матч отбора на Кубок Азии с Гонконгом и победила 10:0! Голами отметились полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев и полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Он же забил победный в следующем матче с Ираном (1:0), что помогло сборной выйти на молодёжный Кубок Азии с первого места в группе.

Хавбек «Краснодара» Кевин Пина забил первый гол за Кабо-Верде в отборе на Кубок африканских наций. Но это не помогло его команде победить, они уступили Того (2:3).

Муми Нгамалё Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Динамовец Муми Нгамалё сделал голевую передачу в игре с Бурунди (3:0). Нападающий появился уже в добавленное время, но это не помешало Камеруну увеличить преимущество до трёх голов.