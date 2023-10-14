Где сейчас играют бывшие легионеры РПЛ? Проверьте свои знания

В истории РПЛ было немало заметных легионеров, которые ярко проявили себя в прошлом. Кто-то уже попрощался с большим футболом, а кто-то продолжает играть в других странах. Наш очередной тест посвящён иностранным футболистам, которые уже не выступают в РПЛ.

Ваша задача — определить, где сейчас играет тот или иной легионер. Мы немного упростили задание. Чтобы ответ был правильным, достаточно точно указать не конкретный клуб, а страну, в которой базируется эта команда. Некоторые вопросы покажутся достаточно простыми, а над другими придётся долго подумать. Естественно, мы рассчитываем, что вы не будете пользоваться поисковиками, ведь так гораздо интереснее. Делитесь своими результатами в комментариях.