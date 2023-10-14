Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Где сейчас играют бывшие легионеры РПЛ, тест: Веллитон, Зе Луиш, Тошич, Натхо, Муса, Халк, «Спартак», ЦСКА, «Зенит»

Где сейчас играют бывшие легионеры РПЛ? Проверьте свои знания
Кирилл Закатченко
Ахмед Муса, Халк и Веллитон
Аудио-версия:
Комментарии
В списке — несколько экс-игроков ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Локомотива».

В истории РПЛ было немало заметных легионеров, которые ярко проявили себя в прошлом. Кто-то уже попрощался с большим футболом, а кто-то продолжает играть в других странах. Наш очередной тест посвящён иностранным футболистам, которые уже не выступают в РПЛ.

Ещё один тест по РПЛ:
Угадаете самых дорогих футболистов всех клубов РПЛ? Проверьте в тесте
Тест
Угадаете самых дорогих футболистов всех клубов РПЛ? Проверьте в тесте

Ваша задача — определить, где сейчас играет тот или иной легионер. Мы немного упростили задание. Чтобы ответ был правильным, достаточно точно указать не конкретный клуб, а страну, в которой базируется эта команда. Некоторые вопросы покажутся достаточно простыми, а над другими придётся долго подумать. Естественно, мы рассчитываем, что вы не будете пользоваться поисковиками, ведь так гораздо интереснее. Делитесь своими результатами в комментариях.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android