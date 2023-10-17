За какие сборные выступают эти футболисты? Тест

В футболе смена спортивного гражданства стала нормальной практикой, из-за чего, например, за Италию выступает футболист по имени Жоржиньо, появившийся на свет в Бразилии. Но бывают случаи, когда родители игрока покинули родные края и он, несмотря на корни, родился и выступает уже за сборную страны, в которой родился. Так, например, за сборную Германии выступал игрок с турецкой фамилией Озил, а за Испанию — Адама Траоре. Не всегда просто угадать национальную команду футболиста по его фамилии. А сможете ли это сделать вы?

Предлагаем вам пройти тест на знание футбола. Кто из футболистов за какую сборную выступает? Делитесь результатами в комментариях! Удачи!

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