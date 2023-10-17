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Футбольный квиз, за какую сборную выступает футболист, тест на знание футбола, Швеция, Чехия, Уругвай, Хорватия, США

За какие сборные выступают эти футболисты? Тест
Никита Паглазов
За какие сборные выступают эти футболисты? Тест
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Легко? Попробуйте!

В футболе смена спортивного гражданства стала нормальной практикой, из-за чего, например, за Италию выступает футболист по имени Жоржиньо, появившийся на свет в Бразилии. Но бывают случаи, когда родители игрока покинули родные края и он, несмотря на корни, родился и выступает уже за сборную страны, в которой родился. Так, например, за сборную Германии выступал игрок с турецкой фамилией Озил, а за Испанию — Адама Траоре. Не всегда просто угадать национальную команду футболиста по его фамилии. А сможете ли это сделать вы?

Предлагаем вам пройти тест на знание футбола. Кто из футболистов за какую сборную выступает? Делитесь результатами в комментариях! Удачи!

Если у вас не отображается тест, перейдите по ссылке.

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