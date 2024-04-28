Президент Медиалиги рассказал, сколько медийных команд хотел бы увидеть в Кубке России

Президент Медиалиги Николай Осипов прокомментировал ситуацию с количеством медийных команд в Кубке России.

«Информация про три плюс один от Медиалиги в Кубке России — это наши хотелки. Информации пока нет. Наверное, после следующего исполкома появится новая информация», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Медийная футбольная лига — уникальный проект в российском и мировом спорте. За первые два года существования турнир приобрёл огромную популярность, десятки крупных спонсоров и сотни крутых медийных кейсов. 19 апреля 2024 года стартовал пятый сезон Медиалиги.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграла команда 2DROTS.