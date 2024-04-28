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«Барселона» подпишет хавбека «Бетиса» Гвидо Родригеса — Николо Скира

«Барселона» подпишет хавбека «Бетиса» Гвидо Родригеса — Николо Скира
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Опорный полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, каталонцы уже согласовали условия контракта 30-летнего хавбека, который будет рассчитан до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на один год. Родригес станет игроком «Барселоны» по истечении срока своего действующего соглашения с «Бетисом» этим летом.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Гвидо Родригес выступает за «Бетис» с лета 2020 года, когда он перешёл в испанскую команду из мексиканского клуба «Америка». В нынешнем сезоне 30-летний аргентинец принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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