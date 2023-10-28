Сумасшествие в игре «Баварии»! Три красных, гол Кейна с центра поля и восемь мячей за тайм

«Бавария» разгромила «Дармштадт» со счётом 8:0 в рамках 9-го тура Бундеслиги. Казалось бы: ну и разгромила и разгромила, дальше-то что? Сколько таких выносов было и ещё будет у мюнхенцев? Однако главное тут не результат, а то, как он достигнут.

Уже на четвёртой минуте Йозуа Киммих чуть не «привёз» пенальти и после потери схватил выбегавшего один на один с вернувшимся после длительной травмы Нойером Марвина Мехлема — прямо на линии штрафной. Арбитр Мартин Петерзен без промедлений достал красную карточку.

«Бавария» — «Дармштадт 98» Фото: Tom Weller/Getty Images

Мюнхенцы остались в меньшинстве в самом начале матча. Ну что за подарок? Но «Дармштадту» не нужны подачки. На 25-й минуте Клаус Гясула срубил мчавшего за голом Конрада Лаймера. Теперь Петерзен не был столь уверен, тем не менее, изучив VAR, уравнял составы команд.

Что мы там писали про подачки? Гости даже перевыполнили хозяйскую планку и на 41-й минуте схватили второе удаление. Ситуация почти аналогичная предыдущей, только Матей Маглица уронил Гарри Кейна.

В первом тайме команды играли в поддавки — им было не до голов. А во второй 45-минутке футболисты «Баварии» воплотили в жизнь кричалку зенитовских фанатов про доминацию и унижения.

51-я минута — гол Кейна, 56-я — Лероя Зане, 60-я — Джамала Мусиалы, 64-я — снова Зане, 69-я — вновь Кейна, 75-я — Томаса Мюллера, 76-я — опять Мусиалы, 88-я — третий Кейна. Что творят эти машиняки?!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Мюнхенцы так сильно издевались над «Дармштадтом», что забили даже с центра поля! Кто? Кейн, конечно! Гарри увидел, что Марсель Шуэн выбежал из ворот. «Так может делать только Нойер», — видимо, подумал нападающий, и закинул мяч в ворота!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

После такого вдвойне интереснее, как бы играла «Бавария», оставайся она в меньшинстве на протяжении всего матча. Но мы этого уже не узнаем.