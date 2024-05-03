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Стало известно, кто может стать преемником Анчелотти на посту главного тренера «Реала»

Стало известно, кто может стать преемником Анчелотти на посту главного тренера «Реала»
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Агент Оскар Рибо, представляющий интересы испанского экс-футболиста и тренера юношеской команды мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о том, кто может стать главным преемником Карло Анчелотти на посту первой команды «сливочных».

«Альваро Арбелоа хочет стать главным тренером «Реала». Он активно работает над этим. Я не сомневаюсь, что он станет преемником Анчелотти и однажды займёт место тренера на скамейке запасных на «Бернабеу», – приводит слова агента Арбелоа Relevo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Отметим, контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что его преемником может стать нынешний тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, который отказался возглавить «Баварию» и «Ливерпуль» по ходу текущего сезона. Ещё одним кандидатом на пост главного тренера назывался ещё один экс-игрок «сливочных» Рауль Гонсалес, который на данный момент руководит второй командой мадридцев.

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