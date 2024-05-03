Де Росси: «Роме» в ответном матче с «Байером» нужно совершить подвиг

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Байером». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Мы знаем, что в ответном матче нам нужно совершить подвиг — пойти и выиграть со счетом 2:0 на стадионе команды, которая никогда ещё не проигрывала. Нам придется больше атаковать, демонстрируя игру, подобную той, что мы демонстрировали в первом тайме. Мы обязательно будем играть до последней минуты, как сегодня вечером, когда в добавленное время мы могли забить и сделать счет 1:2», — приводит слова Де Росси официальный сайт УЕФА.

Ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Байером» и «Ромой» пройдёт 9 мая.

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