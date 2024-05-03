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Ди Мария может стать одноклубником Месси в ближайшее трансферное окно

Ди Мария может стать одноклубником Месси в ближайшее трансферное окно
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Аргентинский полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария рассматривает вариант с переходом в клуб МЛС «Интер Майами», за который выступает его партнёр по сборной Лионель Месси. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, американский клуб уже запросил информацию о ситуации Ди Марии в «Бенфике», контракт которого истекает этим летом, однако у клуба существует опция продления аргентинца ещё на один год. Сообщается, что официальное предложение от «Интер Майами» пока не поступало.

В нынешнем сезоне 36-летний хавбек провёл за «Бенфику» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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