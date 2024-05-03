Габулов оценил игру «Спартака» под руководством Слишковича

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов оценил игру «Спартака» под руководством Владимира Слишковича.

«В каких-то матчах был элемент удачи, как с «Ростовом». С ЦСКА была организованная игра, хотя моменты у «армейцев» были. Не назвал бы это дерби неудачным для «Спартака», потому что одно очко всё-таки команда заработала. После смены тренера «Спартак» выступает очень удачно. Игра стала более организованная, а ребята более мотивированные. Уровень самоотдачи у игроков повысился. Футболисты стали сплочённее на поле. Думаю, за третье место «красно-белые» поборются», — приводят слова Габулова Евро-Футбол.Ру.

Напомним, 14 апреля «Спартак» объявил об уходе главного тренера клуба Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Под его руководством команда разгромила «Ростов» (5:1), сыграла вничью с ЦСКА (0:0), а также обыграла «Локомотив» (3:2) и «Динамо» (2:0).

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