Определились претенденты на награду лучшему вратарю сезона в РПЛ

Российская Премьер-Лига представила шорт-лист претендентов на награду лучшему голкиперу сезона-2023/2024.

В число номинантов на награду вошли пять вратарей, три из которых выступают за московские клубы: Игорь Акинфеев, представляющий ЦСКА, Александр Максименко из «Спартака» и голкипер «Локомотива» Илья Лантратов. Ещё один номинированный вратарь представляет ведущий борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне «Краснодар» – Матвей Сафонов. Пятый претендент на награду лучшему вратарю сезона в РПЛ – игрок «Балтики» Евгений Латышонок.

Отметим, на счету 38-летнего Акинфеева 22 матча в чемпионате России, в которых он пропустил 30 мячей и в шести сыграл «на ноль». 28-летний Лантратов сыграл в РПЛ в 26 играх: 37 пропущенных мячей и пять «сухих» матчей. 26-летний Максименко принял участие в 20 встречах турнира, в семи из которых сыграл «на ноль», и пропустил 21 гол. 25-летний игрок «Краснодара» Сафонов пропустил 23 гола в 26 матчах, сыграв в 10 играх «на ноль». На счету 25-летнего Латышонка 22 матча, в которых он пропустил 32 гола и оформил четыре «сухаря».

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