Самый спорный «Золотой мяч» в эпоху Роналду и Месси

В 2008 году официально наступила эра Криштиану Роналду и Лионеля Месси: первый забрал «Золотой мяч», а второй уступил в голосовании только Кришу. С тех пор прошло уже 15 лет, и только дважды награда доставалась не кому-то из них: в 2018-м лучшим был Лука Модрич, а в 2022-м — Карим Бензема.

Зачастую, впрочем, итоги подвергались мощнейшей критике, и иногда она была крайне уместна. После вручения «ЗМ»-2023 и пролёта Эрлинга Холанда самое время вспомнить таких же, как многие посчитали, незаслуженно обделённых «тащеров». И проголосовать за тех, кто на самом деле был первым номером.

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