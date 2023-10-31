Самый спорный «Золотой мяч» в эпоху Роналду и Месси

В 2008 году официально наступила эра Криштиану Роналду и Лионеля Месси: первый забрал «Золотой мяч», а второй уступил в голосовании только Кришу. С тех пор прошло уже 15 лет, и только дважды награда доставалась не кому-то из них: в 2018-м лучшим был Лука Модрич, а в 2022-м — Карим Бензема.
Зачастую, впрочем, итоги подвергались мощнейшей критике, и иногда она была крайне уместна. После вручения «ЗМ»-2023 и пролёта Эрлинга Холанда самое время вспомнить таких же, как многие посчитали, незаслуженно обделённых «тащеров». И проголосовать за тех, кто на самом деле был первым номером.
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2021 год: Роберт Левандовски против Лионеля Месси
Вероятно, главное «ограбление» в истории «Золотого мяча» связано именно с Робертом. Поляк сезоном ранее завоевал с «Баварией» требл, став лучшим бомбардиром и в Бундеслиге, и в Лиге чемпионов, и в Кубке Германии. Само собой, именно ему достался бы «ЗМ», не отмени организаторы его розыгрыш из-за коронавируса. Почему нельзя было провести церемонию и заслуженно признать Левандовского лучшим? Ответа нет.
Лёва не опустил руки и в 2021-м выиграл «Золотую бутсу», побив, казалось, вечный рекорд Герда Мюллера: забил 41 (!!!) гол в Бундеслиге. Однако Месси в тот год взял первый взрослый трофей со сборной — Кубок Америки. Ну и как в такой ситуации не наградить Лео? Напоминает происходящее в КВН, где чемпионства дарят за выслугу лет.
«Хотел бы отдельно упомянуть Левандовского. Конкурировать с тобой — большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе «ЗМ» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», — сказал Месси во время вручения. Безусловно, широкий жест от легенды, но что от него толку?
2010 год: Андрес Иньеста против Лео Месси
Месси второй год подряд забил свыше 50 голов за сезон и оба раза прибрал к рукам «Золотой мяч». Но если по 2009-му вопросов никаких нет, то по 2010-му их хоть отбавляй.
Да, Лео стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Да, его игра порой заставляла кричать от восторга. И всё же аргентинец отлетел в полуфинале ЛЧ и четвертьфинале ЧМ, в то время как его одноклубник по «Барселоне» Иньеста стал олицетворением гениальной сборной Испании и завоевал Кубок мира. И забил тот самый победный гол Нидерландам.
Казалось, да и до сих пор кажется, что приз должен был забрать командный игрок с важнейшим титулом, а не яркий бестрофейный индивидуалист Месси. Получилось наоборот.
2010 год: Уэсли Снейдер против Лионеля Месси
Пока Месси штамповал один голевой рекорд за другим, не добиваясь значимых командных наград, Снейдер тащил к вершинам не самые сильные по составу «Интер» и сборную Нидерландов. Уэсли дошёл до финала ЧМ с пятью голами, став одним из лучших бомбардиров турнира, и победил в ЛЧ, выбив по пути как раз «Барсу» Лео. А ведь были ещё и два титула в Италии.
В 2018-м по абсолютно аналогичному сценарию в соискатели «Золотого мяча» пробрался Лука Модрич. Только хорватский гений выиграл главную индивидуальную награду, а голландский — не попал даже в тройку лидеров! Замечательно, что со временем эксперты осознали ошибку. Плохо, что от этого Снейдеру не легче.
«Я мог стать, как Месси и Роналду, и выиграть «ЗМ». Мне просто этого не хотелось», — сказал Уэсли уже после завершения карьеры. На самом деле, он не совсем прав: справедливо признать его лучшим не было желания совсем у других людей.
2013 год: Франк Рибери против Криштиану Роналду
С одной стороны, Роналду настрелял за год фантастические 66 мячей. С другой — он остался вообще без трофеев — даже без не особо значимого Кубка Испании! Главное его командное достижение — «убийство» сборной Швеции в стыках ЧМ-2014, где он забил четыре гола за два матча. Кстати, как раз перед этим голосование за обладателя «ЗМ» из-за технических проблем отодвинули на две недели. Достаточно ли таких вводных для «Золотого мяча»? Многие готовы поспорить, и особенно Франк Рибери.
Француз оформил требл с «Баварией» и стал лучшим футболистом Европы по версии УЕФА. С результативностью тоже был полный порядок: 11 голов и 23 голевых, в том числе решающая на Роббена в финале ЛЧ. По трофеям в том сезоне преимущество целиком на стороне Франка. А по «Золотым мячам» — на стороне Криша.
Удивительно, но Рибери уступил даже второе место — на нём обосновался Месси, опять наколотивший уйму голов. «Я провел невероятный сезон и должен был получить «ЗМ». Но организаторы продлили время для голосования, и произошло нечто странное. Я чувствовал, что это было политическое решение», — негодовал Франк.
2023 год: Эрлинг Холанд против Лионеля Месси
В этом споре никогда не будет найдено истины. У Холанда – рекордное количество голов в АПЛ (36 голов за сезон), титулы чемпиона и обладателя Кубка Англии, Лига чемпионов. У Месси – Кубок мира и признание лучшим игроком турнира. Что важнее – ЧМ или требл? Кто тащил свою команду больше? Что важнее – турнир длиною в месяц или в 38 туров? А может, это вообще награда «за выслугу лет»?
Решили, что «Мяч» надо отдать Месси. Так сказать – на прощание. Достижение на ЧМ признали важнее всего другого. У фанатов норвежца, конечно, другое мнение – но оно уже ни на что не повлияет (и не влияло, на самом деле). А сам Эрлинг, скорее всего, свой «ЗМ» ещё заберёт.
2012 год: Андрес Иньеста против Лео Месси
73 гола за один сезон — это вообще как?! Лео Месси показал — легко и непринуждённо. Тем не менее, кроме личных достижений, у него был только Кубок Испании, тогда как Иньеста со сборной легчайше победил на чемпионате Европы, заметив лишь сопротивление португальцев в 1/4 финала.
Наслаивались и прошлые успехи: Испания взяла третий подряд крупный форум, и каждый раз каталонский гений полноправно рулил её игрой. Иньесту не зря признали лучшим футболистом Евро-2012. Конкурентов у него фактически не было.
Месси наблюдал за великолепием коллеги со стороны, однако на церемонии вручения «Золотого мяча» сторонним наблюдателем стал уже сам Андрес. Более того, вторым был Криштиану, а Иньеста — только третьим. Ну и где тут справедливость?
2019 год: Вирджил ван Дейк против Лионеля Месси
Вновь тот случай, когда индивидуальное мастерство перевесило командное. Хотя футбол Вирджила блеклым тоже не назвать, иначе как он мог стать чуть ли не главным фаворитом в борьбе за «ЗМ», играя и завоёвывая титулы рядом с Садио Мане и Мохамедом Салахом?
Ван Дейк эффектно взял ЛЧ с «Ливерпулем», попутно сотворив один из величайших камбэков в истории: мерсисайдцы уступали в полуфинале «Барселоне» Месси 0:3 после первой встречи, а в ответной взяли и закинули противнику четыре! Также Вирджил добрался с Нидерландами до финала Лиги наций и, внимание, стал лучшим игроком АПЛ. Да, представитель нечемпионской команды. Да, защитник — первый с сезона-2011/2012, когда лучшим был Венсан Компани.
И всё-таки «Золотой мяч» уплыл к Лео, который взял уже шестую «Золотую бутсу», забил 51 гол и выиграл чемпионат Испании. Но только посмотрите на его ничтожный отрыв в голосовании: 686 против 679! Как же обидно должно быть ван Дейку и его поклонникам. Вот как резюмировал происходящее Юрген Клопп: «Если вы вручаете «ЗМ» лучшему игроку этого поколения, это должен быть Месси. Но если лучшему игроку прошлого сезона — это ван Дейк».
2012 год: Хави против Лионеля Месси
Хоть в сборной Испании и отмечали чаще всего Иньесту, у Хави также было колоссальное влияние на её игру. Как раз поэтому обоих футболистов постоянно упоминали в связке ХавИньеста. Они вместе уже не первый год полноправно претендовали на «Золотой мяч», и в 2012-м надежды на триумф хотя бы одного из них были максимальными.
В «Барселоне» и Хави, и Иньеста лично помогали Месси добиваться немыслимых достижений, тем не менее Лео играл в другой сборной и на Евро-2012 попасть не мог. Зато Испания попала и снова всех перемолола. В основном как раз за счёт легендарной связки в центре поля.
В связке они же и закончили в голосовании за «ЗМ»: Хави снова оказался чуть ниже Иньесты и занял четвёртую строчку. Возможно, такое распределение было верным, но почему выше их обоих запрыгнули Месси и тем более Роналду? Довольно спорное распределение.
2014 год: Мануэль Нойер против Криштиану Роналду
Роналду снова был неподражаем: забил 57 мячей, стал лучшим бомбардиром ЛЧ и эффектно помог «Реалу» спустя годы вернуть звание лучшего клуба мира, а также в третий раз за карьеру взял «Золотую бутсу». В любой другой год его «Золотой мяч» был бы неоспорим, но в 2014-м прошёл чемпионат мира, и там Португалия совсем не блистала. В отличие от Германии.
Португальцы во главе с Кришем даже не вышли из группы, пропустив вперёд США и как раз Германию. Немцы же выступили блистательно, уничтожив в полуфинале Бразилию (7:1) и сломив в решающем матче сопротивление Аргентины (1:0). Одним из главных героев турнира стал Нойер, который не только тащил, но и стал вратарским законодателем мод на долгие годы.
Ману далеко выходил из ворот, умело страховал партнёров и стал чуть ли не полноправмным центральным защитником как при атаке, так и при обороне. Другие вратари наверняка смотрели за его игрой и восклицали: «А что, так можно было?!» И всё же в голосовании за «ЗМ» он стал третьим после Роналду и Месси.
2018 год: Килиан Мбаппе против Луки Модрича
Впервые за долгие годы главную индивидуальную награду вручили не забивному нападающему, а креативному распасовщику. Многие болельщики не поняли такого решения, особенно потому, что тогда разрывал Мбаппе. Он стал главной звездой сборной Франции, которая катком прошлась по ЧМ-2018, и забил на турнире четыре мяча, в том числе оформив дубль в перестрелке с Аргентиной (4:3).
В то же время представить сборную Хорватии, где, кроме Модрича, была лишь пара звёзд, в финале ЧМ без Луки невозможно. Не зря именно его признали лучшим футболистом турнира, а не кого-то из «золотых» французов. А если хорваты зацепили бы и победу, то эта сказка затмила бы даже подвиг «Лестера»-2016.
Также невозможно недооценить вклад хорватского гения в третий подряд триумф «Реала» в ЛЧ. А где там остановился Мбаппе? Его вышвырнул из 1/8 финала как раз «Мадрид». Модрич-2018 — как Снейдер-2010, который смог. В голосовании за «ЗМ» он был первым, а Килиан уступил вторую строчку Роналду и третью — Гризманну.
2016 год: Антуан Гризманн против Криштиану Роналду
Криш выиграл два главных международных трофея того года — вторую подряд ЛЧ и чемпионат Европы. Величие первого достижения никто не оспаривает: очередные звания лучшего бомбардира и футболиста сильнейшего еврокубка просто так не даются. Однако по второму вопросики есть.
Португалия вышла из группы исключительно из-за нового правила, согласно которому третье место при определённых раскладах также даёт путёвку в плей-офф. Будущий чемпион финишировал ниже Венгрии и Исландии, это вообще как?! Дальше всё тоже было натужно: хорватов прошли только в дополнительное время (1:0 д. вр.), поляков — после серии пенальти (1:1, 5:3 пен.), а французов в финале — также за 120 минут, причём без травмировавшегося в дебюте матча Роналду.
У Криштиану только три гола за Евро-2016 — наравне с Нани, который смотрелся на турнире не хуже. Тем временем Гризманн настрелял в два раза больше и к тому же дошёл с «Атлетико» до главного матча ЛЧ: многие именно его видели новым обладателем «ЗМ». Возможно, так бы и случилось, но французы отдали финал, и бестрофейный Антуан уступил первые два места в голосовании Кришу и Месси.