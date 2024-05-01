Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал матч, который хотел бы переиграть.

«Я бы переиграл матч Испании и Италии в финале чемпионата Европы 2012 года. Мы не заслуживали такого результата. Я никогда не ищу оправданий, но мы провели матч в невозможных психофизических условиях, мы были измотаны.

Если бы нам дали ещё один день отдыха, мы могли бы сыграть по-другому. Но так мы ничего не смогли сделать с Испанией, которая была сильна, но мы были единственной командой, которая остановила их на групповом этапе», – приводит слова Буффона La Repubblica.

Испанцы обыграли итальянцев в финале Евро-2012 со счётом 4:0.

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».

После французского периода карьеры, продлившегося два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».

В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.