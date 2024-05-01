В «Баварии» ответили на вопрос о переговорах с «Реалом» по Дэвису

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о переговорах с мадридским «Реалом» о возможном переходе канадского латераля мюнхенцев Альфонсо Дэвиса.

«На данный момент мы не получали никаких предложений по Альфонсо Дэвису. От «Реала» тоже не было никаких заявок и намёков на переговоры», — приводит слова Эберля журналист Максимилиан Кох в социальной сети X (ранее Twitter).

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Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» был заинтересован в переходе защитника мюнхенской «Баварии» Дэвиса в ближайшее летнее трансферное окно, однако потом «сливочные» переключилось на приобретение центрального защитника французского «Лилля» Лени Йоро.

Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 38 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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