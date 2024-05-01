Джек Грилиш может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Челси»

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Саймон Филлипс в соцсетях, лондонский «Челси» изучает варианты усиления состава и нацелился на футболиста.

Напомним, Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

«Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, однако по потерянным очкам опережает лидирующий «Арсенал».

Пьяный Грилиш пытается попасть в бар: