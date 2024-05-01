Тухель назвал игрока, который точно забьёт «Реалу» в ответном полуфинальном матче ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал своё предсказание о том, что нападающий мюнхенцев Серж Гнабри забьёт мадридскому «Реалу».

«Это был только первый матч. Гнабри точно забьёт «Реалу». У нас есть второй матч на «Бернабеу» в Мадриде. Там Гнабри забьёт», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 30 апреля прошёл первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Матч на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене завершился со счётом 2:2. Ответная игра между командами пройдёт 8 мая в Испании.

В нынешнем сезоне Гнабри принял участие в 18 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость 28-летнего нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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