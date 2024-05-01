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Тухель назвал игрока, который точно забьёт «Реалу» в ответном полуфинальном матче ЛЧ

Тухель назвал игрока, который точно забьёт «Реалу» в ответном полуфинальном матче ЛЧ
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал своё предсказание о том, что нападающий мюнхенцев Серж Гнабри забьёт мадридскому «Реалу».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это был только первый матч. Гнабри точно забьёт «Реалу». У нас есть второй матч на «Бернабеу» в Мадриде. Там Гнабри забьёт», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 30 апреля прошёл первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Матч на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене завершился со счётом 2:2. Ответная игра между командами пройдёт 8 мая в Испании.

В нынешнем сезоне Гнабри принял участие в 18 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость 28-летнего нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    
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Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

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