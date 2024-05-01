Тренер сборной Бельгии ответил на вопрос о возможности Куртуа сыграть на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал возможность вызвать на чемпионат Европы по футболу в Германию, который пройдёт летом этого года, вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

«Поедет ли Куртуа на Евро-2024? Мы работаем только с игроками, которые в оптимальной форме. Тибо сейчас не играет. Больше я ничего не буду говорить на эту тему», – приводит слова Тедеско BBC.

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Напомним, бельгийский вратарь порвал мениск сразу после того, как восстановился от травмы крестообразной связки, полученной в начале нынешнего сезона.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Евро-2024: итоговый список команд: