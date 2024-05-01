Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Бельгии ответил на вопрос о возможности Куртуа сыграть на Евро-2024

Тренер сборной Бельгии ответил на вопрос о возможности Куртуа сыграть на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал возможность вызвать на чемпионат Европы по футболу в Германию, который пройдёт летом этого года, вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

«Поедет ли Куртуа на Евро-2024? Мы работаем только с игроками, которые в оптимальной форме. Тибо сейчас не играет. Больше я ничего не буду говорить на эту тему», – приводит слова Тедеско BBC.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, бельгийский вратарь порвал мениск сразу после того, как восстановился от травмы крестообразной связки, полученной в начале нынешнего сезона.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Тибо Куртуа: когда я вернусь на поле? Лунин играет хорошо, спешить некуда

Евро-2024: итоговый список команд:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android