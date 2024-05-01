Анчелотти высказался о шансах «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями своей команды от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией», после ничьей в первой игре в Мюнхене (2:2).

«Мы довольно хорошо завершили игру, поэтому есть ощущение, что в этом противостоянии пока полное равенство. Нам пришлось 90 минут страдать в Мюнхене. Всем известно, как здесь сложно играть, немногие уезжают отсюда с забитыми мячами.

Мы в хорошем положении в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Надо постараться попасть в Лондон. Все возможности для этого есть», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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