Анчелотти высказался о шансах «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями своей команды от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией», после ничьей в первой игре в Мюнхене (2:2).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24' 1:1 Зане – 53' 2:1 Кейн – 57' 2:2 Винисиус Жуниор – 83'
«Мы довольно хорошо завершили игру, поэтому есть ощущение, что в этом противостоянии пока полное равенство. Нам пришлось 90 минут страдать в Мюнхене. Всем известно, как здесь сложно играть, немногие уезжают отсюда с забитыми мячами.
Мы в хорошем положении в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Надо постараться попасть в Лондон. Все возможности для этого есть», — приводит слова Анчелотти Marca.
Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:
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