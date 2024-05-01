Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анчелотти прокомментировал игру Винисиуса в новой роли в матче с «Баварией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об успешной игре бразильского вингера мадридцев Винисиуса Жуниора в роли «девятки» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:2).

«Думаю, Винисиус способен играть «девятки». Он научился хорошо перемещаться без мяча, атаковать из глубины. Он очень хладнокровно действует у ворот, поэтому он способен стать отличным форвардом», – приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в игре с мюнхенской командой бразилец отметился дублем, выступая на позиции форварда. Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 34 матчf, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

Материалы по теме Анчелотти высказался о шансах «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов

Фанаты «Барселоны» скандируют «Винисиус, умри!»