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Анчелотти прокомментировал игру Винисиуса в новой роли в матче с «Баварией»

Анчелотти прокомментировал игру Винисиуса в новой роли в матче с «Баварией»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об успешной игре бразильского вингера мадридцев Винисиуса Жуниора в роли «девятки» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:2).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Думаю, Винисиус способен играть «девятки». Он научился хорошо перемещаться без мяча, атаковать из глубины. Он очень хладнокровно действует у ворот, поэтому он способен стать отличным форвардом», – приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в игре с мюнхенской командой бразилец отметился дублем, выступая на позиции форварда. Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 34 матчf, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

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