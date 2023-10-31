У лучшего бомбардира Кубка отняли гол. Но форвард «Зенита» забил ещё более классный мяч

В матче «Зенита» с «Крыльями Советов» команды не имели турнирной мотивации. Первые досрочно вышли в плей-офф Пути РПЛ, а вторые заняли последнее место и вылетают. Но у игроков мотивация должна была присутствовать. Роберту Ренану, Писарскому и остальным нужно доказывать, что они заслуживают выходить в основе, а где ещё это делать, как не на поле? Помимо того, нападающий «Зенита» Сергеев мог сохранить лидерство в списке лучших бомбардиров группового этапа Кубка России (экс-самарец забил четыре гола за пять туров).

При определении тактической схемы на этот матч главный тренер чемпионов России Сергей Семак, кажется, исходил не из задач на игру, а из желания уместить выбранных игроков на более-менее удобных для них позициях. «Зенит» сыграл 3-4-2-1 с трио Алип – Чистяков – Ренан сзади, Караваевым и Круговым на флангах, Ду Кейросом и Коваленко в центре поля, Суторминым и Мостовым в качестве инсайдов и Ерохиным в роли центрфорварда. Пока «Зенит» привыкал к самому себе в новом виде «Крылья Советов» выдали мощнейший дебют. Уже через 20 секунд после стартового свистка Хубулов улетал один на один, воспользовавшись ошибкой Алипа, но Кержаков выиграл дуэль у самарца. После этого команда Игоря Осинькина подала четыре угловых за пять минут. «Хочется выиграть и посмотреть на игроков «Зенита», – прокомментировал в эфире «Матч ТВ» такое яркое начало своей команды голкипер «КС» Фролов.

Впрочем, потом хозяева поставили всё на свои места. Забрали мяч, прессинговали, стремились комбинировать и атаковать на скорости. Стандарты «Зенита» были более опасными благодаря рослому Ерохину, который выигрывал воздух у чужой вратарской. В одном случае его гол не состоялся только из-за того, что мяч попал в стоявшего почти на линии ворот «Крыльев Советов» Мостового. В другом – форвард пробил чуть выше. Но, кроме этих двух ударов, после угловых «Зенит» ничего не выжал.

«Крылья Советов» больше не ставили трудных задач перед защитниками сине-бело-голубых. Правда, Ренан быстро присел на жёлтую карточку, а потом рассердил Кержакова, отдав рискованный пас назад (мяч дробил, летел в створ), но, с другой стороны, сделал несколько хороших передач вперед. В общем, всё как всегда у молодого бразильца.

После перерыва Ренан на поле не вышел. И Сутормин тоже. Зато вместе с Мантуаном появился Сергеев, у которого было 45+ минут, чтобы продолжить свою результативную серию в Кубке России. Возможно, Семак приберёг Ренана к туру РПЛ из-за дисквалификации Алипа, а может, просто недоволен его игрой. Так или иначе «Зенит» перестроился на четвёрку защитников, но дебют тайма опять остался за «Крыльями Советов». В одной атаке команда Осинькина била трижды – хороший момент загубил Писарский, который никак не найдёт себя в Самаре.

Сергееву потребовалась всего четверть часа, чтобы огорчить свою бывшую команду. «Зенит» провёл классную быструю атаку, а Иван забил фирменный гол ударом в касание. Нападающего упустил защитник Гапонов, который имел мало практики в нынешнем сезоне и в целом не очень удачно сыграл позиционно в этом эпизоде. К сожалению для Сергеева, его гол был отменён из-за игры рукой со стороны Коваленко. После фола полузащитника атака «Зенита» ещё довольно долго развивалась, тем не менее судья Кукуян, посмотрев повтор, решил, что нельзя засчитывать мяч.

По игре «Крылья Советов» имели шансы победить как минимум в серии пенальти. Статистика ударов по итогам матча не в пользу чемпионов России – 6:9 (в створ – 1:4). Но Сергеев всё-таки забил свой пятый гол на групповом этапе. Получился он нестандартным. Ломаев выбил мяч от ворот, Ерохин головой вынес мяч вперёд, и вышла голевая передача. Сергеев просто блестяще сыграл в этом моменте, уйдя от центральных защитников Барача и Евгеньева. Отправив мяч в сетку ворот «Крыльев Советов», Иван особо не праздновал. Всё же он обязан Самаре, где раскрутил свою карьеру.

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«Зенит» финишировал на первом месте в своей группе.